Jysk liquida su outlet con descuentos de hasta el 80%: vende la mesa de centro de pino macizo por solo 35 euros

En pleno arranque de 2026, Jysk ha activado una campaña de liquidación en su outlet online y tiendas físicas con rebajas que alcanzan hasta el 80 % en muebles seleccionados y en especial en mesas auxiliares y de centro.

Entre las ofertas destacadas, destaca la mesa de centro Sollerup, que actualmente figura en la sección outlet de Jysk por solo 35 euros.

Con un diseño de inspiración nórdica, esta mesa se caracteriza por un diseño de líneas limpias y acabados que resaltan la veta natural de la madera gracias a un barniz transparente que aumenta su resistencia al desgaste.

Mesa de centro Sollerup.

Sus dimensiones de 50 cm de ancho, 110 cm de largo y 45 cm de alto la sitúan dentro de las mesas de centro de tamaño medio, ofreciendo suficiente superficie para bandejas, libros o elementos decorativos sin ocupar demasiado espacio en salones compactos.

La mesa cuenta con estantes inferiores que permiten un aprovechamiento eficiente del espacio, ideales para almacenar revistas, mantas ligeras o accesorios de ocio, manteniendo un estilo limpio y ordenado.

Mesa de centro Sollerup.

Además, su acabado en pino claro facilita la integración en ambientes luminosos y cálidos, adaptándose a estilos que van desde el minimalista hasta el más contemporáneo.

No obstante, el atractivo de la mesa Sollerup no se limita únicamente a su estética: su relación calidad-precio la convierte en una opción muy competitiva dentro del segmento de muebles de pino macizo.

Por solo 35 euros, los consumidores pueden acceder a un mueble duradero y funcional, algo poco habitual en piezas de madera natural con acabados cuidados.

La versatilidad de la Sollerup también es un aspecto destacable. Sus estantes adicionales permiten organizar el salón de manera práctica, al tiempo que su tamaño medio la hace adecuada tanto para espacios reducidos como para salones más amplios.

Esta capacidad de adaptación se suma al valor añadido de su material: el pino macizo empleado cuenta con certificación, lo que garantiza que procede de bosques gestionados de manera sostenible y responsable, un factor cada vez más valorado por los consumidores conscientes del impacto ambiental de sus compras.