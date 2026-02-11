Úrsula Corberó y Chino Darín viven en un espectacular piso valorado en 400.000 €: con techos señoriales y aire retro

Úrsula Corberó y Chino Darín daban la bienvenida a su primer hijo juntos el pasado 9 de febrero. Una fecha que la pareja de actores, su familia y miles de fans han esperado con ilusión desde esa foto compartida en redes sociales el pasado septiembre de 2025 en la que la actriz presumía de "barriguita".

Barcelona ha sido el lugar elegido finalmente por la pareja para el nacimiento de su primer hijo, al que han llamado Dante, como desvelaba el actor a su llegada al aeropuerto. La capital catalana es también el hogar de la pareja, que reside en un elegante piso situado en pleno corazón de la ciudad. Según señala la revista ¡Hola!, la vivienda está valorada en 400.000 euros y destaca por su estilo moderno con aire retro, techos altos y señoriales y una cuidada decoración en tonos claros.

Un entorno íntimo y acogedor que la pareja ha elegido, no solo para ver crecer a su primer hijo, sino también como refugio personal en el que han construido su vida juntos. La vivienda que comparten en Barcelona refleja ese equilibrio entre discreción y estilo que caracteriza a la pareja, y se ha convertido en el escenario perfecto para esta nueva etapa como padres.

La luz es la protagonista en cada rincón de la vivienda, gracias a la entrada de luz natural que inunda una amplia terraza exterior y atraviesa varios grandes ventanales. Estos proyectan la claridad directamente sobre la paleta de colores blancos que dominan las distintas estancias de la casa.

Las plantas presentes en diferentes espacios aportan también un toque de frescura y naturaleza que rompe con los tonos neutros y genera un equilibrio visual perfecto, al mismo tiempo que contrasta con el aire clásico y vintage del edificio.

Espacio del salón y comedor en la casa de Úrsula Corberó y Chino Darín.

La pareja cuenta además con una chimenea en el salón, sobre la que han colocado una cuidada decoración formada por candelabros blancos y velas de colores suaves. Justo encima, un gran espejo con marco de yeso que aporta un guiño modernista y llena de carácter el espacio, reforzando la personalidad del hogar.

Esta es, sin duda, una de las estancias que más han compartido en redes ambos actores, un auténtico epicentro de la vida social y familiar de la pareja. En este espacio llama la atención también un espejo centrado en una de las paredes con efecto ojo de pez y que tiene ubicado sobre un bonito sofá tapizado en rosa y frente a una mesa de centro.

La actriz Úrsula Corberó en su sencilla cocina con suelo retro.

Otro de los elementos más llamativos de la vivienda son los techos altos de estilo señorial. Decorados con molduras clásicas, aportan elegancia y contrastan a la perfección con los ambientes más despejados de la casa, las paredes lisas en tonos blancos y el mobiliario de estilo retro que predomina. Un buen ejemplo de esta mezcla de estilos puede apreciarse en el comedor, que se conecta con el salón a través de una doble puerta que amplía visualmente el espacio.

La cocina, por su parte, destaca por su funcionalidad y estética limpia. Aunque pequeña, tiene una apariencia práctica y acogedora, con muebles altos y bajos en blanco, paredes con efecto de ladrillo visto lacado y un suelo de inspiración retro que aporta personalidad sin sobrecargar el ambiente.

¿El resultado? Una vivienda elegante que demuestra que el minimalismo bien entendido puede ser cálido, acogedor y sofisticado a partes iguales. Un piso con carácter, en el que la pareja ha sabido conservar el espíritu original del edificio y combinarlo con una decoración cargada de estilo propio. Un hogar en el que, a partir de ahora, verán crecer a su primer hijo.