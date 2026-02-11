Un fontanero, sobre cambiar la caldera en casa: “Antes costaba unos 900 euros, ahora ronda los 1.300”

Cambiar la caldera de una vivienda se ha convertido en una inversión más costosa que hace unos años. Técnicos y fontaneros coinciden en que, si bien los precios siempre han variado según el tiempo de equipo y la instalación, las cifras actuales reflejan una clara subida, con presupuestos que ya superan los 1.200 euros en muchos casos.

La evolución de los costes se nota tanto en el equipo nuevo como en la mano de obra especializada, que, sumada al equipo, eleva el precio total.

Esta tendencia se ve influida por varios factores, desde el tipo de caldera hasta el incremento de materiales y servicios en el sector.

Un fontanero con años de experiencia en el sector explica que el coste de sustituir una caldera doméstica se ha incrementado de forma notable en poco tiempo. Según señala, “antes cambiar una caldera podía costar alrededor de 900 euros, pero ahora el presupuesto medio ya ronda los 1.300”, una subida que atribuye al encarecimiento de los equipos, los materiales y la mano de obra especializada.

Para muchas familias, esta subida implica planificar mejor el presupuesto del hogar antes de decidirse por un cambio completo del sistema. Además, la eficiencia energética de las calderas modernas puede ayudar a compensar parte del coste con ahorro en la factura de gas a largo plazo.

Según presupuestos actuales en el mercado español, el coste medio de cambiar una caldera completa ronda los 1.300 euros aproximadamente cuando incluye equipo y mano de obra, aunque existen variaciones según el tipo de caldera y la complejidad de la instalación.

Esta cifra representa un aumento frente a presupuestos anteriores que se situaban en torno a 900 euros en casos más básicos, especialmente para calderas sencillas o cuando se sustituye el equipo sin modificar instalaciones adicionales.

Las cifras pueden variar si se trata de calderas de mayor potencia o modelos más eficientes, ya que el precio del equipo puede elevarse considerablemente, y la mano de obra puede aumentar si implica obras adicionales.

Varios elementos hacen que el precio de cambiar una caldera varíe bastante. En primer lugar está el tipo de caldera elegida: una caldera de gas de condensación tendrá un coste distinto al de modelos eléctricos o sistemas renovables.

Además, si la instalación requiere trasladar el equipo, adaptar tuberías o modificar la salida de humos, la mano de obra y materiales extra pueden sumar varios cientos de euros al presupuesto final.

Otro punto clave es la potencia necesaria para el tamaño de la vivienda. Cuanto mayor sea la potencia y las prestaciones del equipo, más elevado será el precio, aunque también mejor será la eficiencia energética.

Los profesionales recomiendan solicitar varios presupuestos comparativos antes de decidirse por una empresa o instalador, ya que las diferencias de precio pueden ser significativas incluso dentro de la misma zona.

También es útil considerar no solo el coste inicial, sino la eficiencia energética del nuevo equipo, porque las calderas de condensación modernas pueden reducir el consumo de gas y amortizar la inversión con el tiempo.

Finalmente, si la caldera antigua está cerca de los 15 años de uso o presenta averías frecuentes, muchos expertos señalan que cambiarla ahora puede ser más rentable que repararla repetidamente.

¿Es una inversión que merece la pena?

Aunque el coste de sustituir una caldera puede parecer alto, muchos técnicos aseguran que la durabilidad y eficiencia de los modelos actuales justifican la inversión.

Las calderas más modernas no solo calientan mejor, sino que también consumen menos combustible, reduciendo la factura energética.

Además, con las nuevas regulaciones europeas y las iniciativas para mejorar la eficiencia energética de los hogares, apostar por equipos más eficientes puede significar beneficios fiscales o ayudas en determinados casos.

En conclusión, aunque el precio de cambiar la caldera ha aumentado en los últimos años, se trata de un gasto que puede traer beneficios tanto en confort como en ahorro energético a medio y largo plazo para cualquier hogar.