Toño, ferretero: "Da igual lo buena que sea tu ventana, entra el frío, pero si pones esto, lo solucionas"

En invierno, muchas casas se sienten frías pese a tener ventanas aparentemente "buenas". El ferretero Toño Escriv explica en TikTok que el problema no está solo en el cristal, sino en las fugas de aire por zonas olvidadas como el cajón de la persiana.

Según él, incluso excelentes cerramientos no evitan el frío si no se aísla correctamente. Este truco, difundido también en un vídeo viral, se basa en mejorar el aislamiento térmico de los huecos y cajones de persianas, donde suele colarse la mayor parte del aire frío.

Más allá de un simple consejo doméstico, el aislamiento térmico eficiente es clave para reducir la pérdida de calor y el consumo de energía en calefacción, lo que también tiene impacto en la factura y el confort general de tu vivienda.

¿Por qué sigue entrando el frío aun con buenas ventanas? Aunque unas ventanas de calidad, con doble acristalamiento o perfiles con rotura de puente térmico, reducen la pérdida de calor, no siempre cierran al 100% del flujo de aire.

Los puntos débiles suelen ser los marcos, juntas o zonas donde se unen perfiles y estructuras. Y según Toño, el cajón de la persiana es una fuente habitual de las filtraciones de aire frío.

Incluso si la ventana en sí es eficiente, el frío "se cuela por el cajón" porque ese espacio no está adecuadamente sellado o aislado.

Este tipo de problema es especialmente común en viviendas antiguas o con persianas antiguas sin aislamiento térmico, y puede provocar un aumento de la demanda de calefacción en invierno, generando mayor gasto energético.

Toño Escriv revela que retirar la tapa del cajón de la persiana y colocar un aislante térmico dentro del hueco es una solución práctica que evita la entrada de frío.

La operación implica limpiar bien el interior del cajón y adaptar la pieza de aislamiento a medida para sellar el espacio. Posteriormente, hay que probar que las persianas suben y bajan correctamente.

Este aislante puede ser espuma de poliuretano, paneles rígidos o materiales reflectivos de bajo coste, que puedes encontrar en ferreterías o tiendas de bricolaje.

Al instalarlo, se crea una barrera que reduce la transmisión de aire frío y ayuda a mantener el calor interior, lo que se traduce en mayor confort y menores necesidades de calefacción durante los meses fríos.

Además del consejo de Toño, existen varias soluciones reconocidos para mejorar el aislamiento térmico de ventanas sin hacer costosas: