Diego, arquitecto: "Ni se te ocurra realizar una reforma en casa sin pedir licencia, por pequeña que sea"

Reformar tu casa puede parecer sencillo, pero hacerlo sin licencia urbanística puede acarrear problemas legales, económicos y vecinales. Según expertos, incluso intervenciones pequeñas deben tramitarse si la normativa local así lo exige, para evitar sanciones que van desde multas hasta orden de demolición.

En España, los permisos de obra se regulan por las ordenanzas municipales y la legislación urbanística. Antes de iniciar cualquier reforma, es fundamental saber si tu proyecto requiere licencia de obra mayor o menor y qué trámites debes cumplir.

En consecuencia, Diego García, de extraMURS Arquitectura, ha compartido en su cuenta de TikTok una serie de consejos que hay que tener en cuenta para empezar una obra, en tanto que hacerlo sin permiso puede derivar en demandas de vecinos y problemas administrativos.

Lo que indica el experto es lo siguiente: "Ni se te ocurra hacer una reforma, por pequeña que sea, sin tramitar la licencia correspondiente".

Además, especifica que no es "pintar una pared o sustituir un azulejo dañado", sino a cualquier tipo de obra que implique alguna modificación en la estructura, por muy pequeña que sea.

Realizar una reforma sin licencia, cuando es necesaria, puede acarrear multas económicas importantes. En España, las infracciones urbanísticas se sancionan con importes que varían según la gravedad del caso.

Las infracciones leves (como obras que podrían legalizarse) conllevan sanciones que pueden ir desde unos pocos cientos de euros hasta varios miles, mientras que las graves o muy graves pueden alcanzar decenas o cientos de miles de euros.

Además de la multa, la administración puede paralizar la obra, exigir la legalización posterior o dictar la demolición de lo ya construido.

En algunos casos, los procedimientos pueden prolongarse años, con costes añadidos y perjuicios para la venta o hipoteca de la vivienda.

En consecuencia, lo que recomienda el experto es lo siguiente: "Preguntar al ayuntamiento, a tu arquitecto o a tu constructora", aconseja el experto, ya que muchas de estas licencias pueden conseguirse de forma fácil y ágil con ayuda de un profesional. "Una reforma necesita el pago de las licencias para ser legal".

Igualmente, advierte que es importante contar con un margen económico para gastos inesperados al planificar la obra, ya que, si no existe, puede obligarte a reducir el presupuesto en aspectos esenciales del proyecto.

De la misma manera, el especialista insiste en la importancia de analizar el presupuesto al detalle y dominar cada partida, para evitar imprevistos durante la obra.

En definitiva, antes de coger la herramienta o llamar a la empresa de reformas, recuerda esta regla esencial: no realices una reforma sin verificar si necesitas una licencia municipal. Las consecuencias legales y económicas pueden ser mayores que el coste de tramitarla.

Solicitar la licencia adecuada no solo te protege de sanciones, sino que también garantiza la seguridad, legalidad y valor de tu vivienda a largo plazo. Con asesoría profesional, tu reforma será una inversión segura.