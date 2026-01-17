Jorge, ingeniero industrial, sobre dejar siempre la calefacción encendida: "Merece la pena apagarla"

Este asunto fue abordado hace poco en el programa La Tarde en la Cope. En ese lugar, Jorge Morales, ingeniero industrial, respondía a la pregunta de si es preferible mantener encendida la calefacción todo el día a una temperatura baja o apagarla y encenderla en función del frío que sintamos cuando estemos en casa.

Él contesta que está comprobado, de acuerdo con la física, que apagar la calefacción vale la pena aún si solo bajamos 5 minutos a comprar pan. "Es falso desde el punto de vista energético".

Es razonable dejar la calefacción apagada si te vas durante el fin de semana, aunque muchos tengan temor de regresar el domingo... Por lo tanto, es por eso que los termostatos existen.

En consecuencia, Morales señala que usar la calefacción únicamente cuando sea necesario disminuye el consumo total. La idea contradice el hecho de que la activación de la calefacción gasta más energía que cuando las temperaturas ya están estables.

¿Por qué es más eficaz apagarla? Cuanto más tiempo funcionan los sistemas de calefacción (ya sean bombas de calor, radiadores de gas o emisores eléctricos), mayor es su consumo. No hay un "punto neutro" en el que mantenerlos operando no cueste nada: siempre tienen un coste.

Asimismo, en casas con aislamiento medio (la mayoría en España), el calor se pierde con rapidez. Por lo tanto, dejar la calefacción encendida mientras no hay nadie en casa para "no perder el calor" no es rentable. Ese consumo constante es más elevado que el que genera encenderla nuevamente después.

Por lo tanto, otros especialistas, como los técnicos de eficiencia energética y los divulgadores del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), aconsejan no encender la calefacción si no hay personas en casa. En realidad, hay numerosos especialistas que sugieren apagarla incluso en ausencias breves.

¿De cuánto es el ahorro posible? De acuerdo con la información de investigaciones sobre eficiencia energética, por el mero hecho de apagar la calefacción durante ausencias cortas y moderadas se logra ahorrar entre un 8% y un 15% al año. Hasta un 20% si, además, se reduce en 1 o 2 grados la temperatura media durante su uso.