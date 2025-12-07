Jorge, ingeniero industrial en España: "Aunque salgas a por el pan, apaga la calefacción, es lo mejor y está demostrado"

Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el gasto medio anual en calefacción para un hogar español ronda los 640 euros. Esta cifra varía mucho según el tipo de sistema: por ejemplo, calefacción con gas natural estimada entre 760 y 928 euros anuales.

Recientemente se ha tratado este tema en el programa La Tarde en la Cope. Allí, Jorge Morales, ingeniero industrial respondía a la pregunta de si, en el caso del gas, es mejor tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla o apagarla cuando estemos en casa en función del frío que tengamos.

Él responde que está demostrado, según la física, que aunque bajes 5 minutos a comprar el pan, merece la pena apagar la calefacción. Si tú te vas el fin de semana, es lógico dejar la calefacción apagada, aunque muchos tengan miedo a volver el domingo... En consecuencia, por eso existen los termostatos.

De hecho, Jorge dice que tiene 6 termostatos en casa que controla a través del móvil. Él explica que cada habitación tiene una temperatura diferente, por lo que si su hija está en casa y él no, siendo consciente de a la hora en la que su hija va a estar en casa (y cuando no), controla el termostato en base a esto para garantizar que su habitación no vaya a estar fría.

En cualquier caso, también hace referencia a que no sería necesario tener 6 termostatos inteligentes en casa. Simplemente sería una buena inversión comprar uno.

En consecuencia, la frase "aunque salgas a por el pan, apaga la calefacción" resume una recomendación que muchos técnicos en climatización llevan años repitiendo: si vas a ausentarte unos minutos a o un rato corto, lo más eficiente suele ser apagar o bajar la calefacción, no dejarla funcionando "para mantener la casa caliente".

¿Por qué apagarla es más eficiente? Los sistemas de calefacción (ya sean radiadores de gas, bombas de calor o emisores eléctricos) consumen más cuanto más tiempo están encendidos. No existe un "punto neutro" en el que mantenerlos funcionando sea gratis: siempre gastan.

Además, en viviendas con un aislamiento medio (la mayoría en España), el calor se pierde relativamente rápido, por lo que mantener encendida la calefacción mientras nadie está en casa con la idea de "no perder el calor" no compensa. Ese consumo continuo es mayor que el que genera volver a encenderla más tarde.

En consecuencia, otros expertos como los técnicos de eficiencia energética y los divulgadores de IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) recomiendan no mantener la calefacción funcionando si no hay nadie en casa. De hecho, son muchos los expertos que recomiendan apagarla incluso en ausencias pequeñas.

Con la calefacción de gas existe un mito habitual: "Si la apago, luego gastará más para recuperar la temperatura". Eso no es cierto en la mayoría de viviendas. La caldera solo trabaja fuerte al llegar a la temperatura programada; si la dejas encendida mientras no estás, estará consumiendo constantemente para mantener la temperatura, un gasto que suele ser mayor que el de un arranque.

¿Y las bombas de calor? Estos equipos también consumen menos si se apagan en ausencias cortas. No es necesario dejarlos al mínimo porque no hay pérdidas bruscas, tienen arranques eficientes y recuperan la temperatura rápido.

¿Cuánto se puede ahorrar? Según datos de estudios de eficiencia energética, entre un 8% y un 15% anual solo por apagar la calefacción en ausencias cortas y moderadas. Incluso hasta un 20% si además se bajan 1-2 grados la temperatura media en uso.

Los hogares españoles gastan entre 640 y 900 euros al año en calefacción según OCU e IDAE, por lo que este hábito puede suponer de 50 a 120 euros de ahorro.