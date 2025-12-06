Un arquitecto, sobre el futuro del alquiler: "Hoy muchos comparten piso, mañana será normal compartir habitación"

Edu Saz, arquitecto y creador de contenido a través de redes sociales, expone una nueva disyuntiva: ¿Estamos ante una crisis del alquiler tan fuerte que lo siguiente será compartir habitaciones? En un reciente video de YouTube analiza la evolución de la vivienda en España, argumentando que la historia demuestra cómo las personas se adaptan a vivir en espacios cada vez más reducidos cuando existe una escasez de dinero o de espacio.

En este video explica la evolución desde las grandes casas burguesas del siglo XIX hasta el concepto de piso individualizado, facilitado por avances como el ascensor y la promulgación de la Ley de Propiedad Horizontal de 1960.

Sin embargo, también explica que actualmente, la unidad de mercado ha pasado del piso a la habitación debido a que el alquiler ha subido anualmente más del 10%, mientras que el salario real ha permanecido estancado, resultando en que una habitación cueste ya más de 500 euros de media en España.

HABITACIONES Compartidas. La crisis de alquileres ha explotado.

Además, la Ley de Vivienda de 2023 ha provocado una caída en la oferta de pisos completos, forzando a los ciudadanos hacia nuevos modelos habitacionales.

En consecuencia explica que, como respuesta a esta presión, han proliferado y se están normalizando modelos compartidos como el coliving y el cohousing, donde se alquilan habitaciones privadas con zonas comunes compartidas, lo cual se ve reflejado en las normativas urbanísticas de grandes ciudades.

El arquitecto defiende en este video la principal tesis del video de, históricamente, cada vez que ha faltado espacio o dinero, se han encontrado formas de vivir más apretados. La forma de habitar no surge de la nada, sino que responde a la economía, el marco normativo, la técnica constructiva y los cambios sociales del momento.

De hecho, la vivienda ha cambiado tanto que se ha pasado de edificios completos concebidos para una sola familia burguesa (auténticos palacetes urbanos) a pisos por planta, luego a apartamentos más pequeños, y ahora se alquilan habitaciones, como ya ocurre en muchos países.

Él explica y da una serie de datos iniciales como que la Ley de Propiedad Horizontal se introdujo en España por primera vez el 21 de julio de 1960. Esto hizo que la unidad de mercado dejara de ser el edificio completo para convertirse en pisos por planta, permitiendo que cada piso fuera propiedad independiente.

Sin embargo, indica que, a partir de los años 90 y en el siglo XXI, las familias se hicieron más pequeñas (el hogar medio pasó de cuatro personas en los 70 a unas 2,5 personas hoy), lo que llevó al encogimiento de la vivienda, con la aparición de estudios de 30 m² y microapartamentos.

Actualmente existe una crisis de alquileres que ha provocado que la unidad de mercado se haya desplazado del piso a la habitación. De hecho, el alquiler medio en España (datos de Idealista, septiembre de 2025) es de 14,5 €/m², con una subida anual de casi el 11%. En Madrid, esta cifra se dispara a 20,9 €/m² por lo que un piso de 70 m² puede costar fácilmente 1.400 € al mes.



Con respecto al precio medio de una habitación en España se cerró 2024 en 520 € al mes (según Fotocasa). A mediados de 2025, en Madrid, se paga una media de 588 € por una habitación. Este coste es equivalente a lo que hace unos años costaba un piso entero en muchas ciudades.