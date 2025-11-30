Un fontanero, sobre cambiar la grifería del baño: “Antes costaba unos 80 euros, ahora pasa de 150”

Cambiar la grifería del baño parecía, hasta hace poco, una intervención sencilla y asequible. "Antes cobraba unos 80 euros por cambio de grifo; ahora, raro es que baje de 150", admite un fontanero especializado y con más de 25 años de experiencia. La sensación de encarecimiento no es solo tuya.

Los portales de reformas lo confirman. Es el caso de Habitissimo que sitúa el cambio de grifo entre 80 y 200 euros, dependiendo del modelo y de la complejidad del trabajo. A estos importes se suma el desplazamiento, la mano de obra y, en muchos casos, el propio grifo, cuyo precio también ha subido.

Cronoshare estima que cambiar un grifo puede costar entre 90 y 160 euros, mientras que, si solo hablamos de la mano de obra y consumibles, la horquilla habitual va de 70 a 120 euros. Es decir, la cifra de 150 euros que cita el fontanero encaja ya en la parte media-alta del mercado.

Según el fontanero especializado, la clave está en entender qué incluye realmente ese precio. Un cambio básico de grifo de lavabo implica desmontar el viejo, revisar llaves de escuadra, ajustar juntas, montar el nuevo y comprobar que no haya fugas. Todo ello suele llevar entre una y dos horas de trabajo.

Los datos de tarifas de fontanería hablan de mano de obra de entre 15 y 40 euros la hora, a lo que se suma el desplazamiento y el margen del profesional. En servicios cerrados, algunas empresas prefieren dar un precio por tarea: instalar un grifo se mueve entre 70 y 230, según la dificultad y el tipo de grifería.

El tipo de grifo marca una gran diferencia. Un monomando básico de lavabo puede ser asequible, pero los modelos termostáticos, de diseño o de ahorro de agua elevan el presupuesto con rapidez. Algunos portales como Zaask sitúan el coste medio del cambio de grifo en unos 90 euros, con máximos de hasta 230.

A esto se suma un contexto general de encarecimiento de las reformas. Un reciente reportaje de El País señala que los costes de materiales han llegado a subir hasta un 40% y la mano de obra especializada alrededor de un 20% en los últimos años, por la energía y la alta demanda. La fontanería está entre los oficios más afectados.

Un grifo nuevo.

"Lo que ha cambiado no es solo el grifo, es todo alrededor", resume el fontanero. El latón cromado, las válvulas, los latiguillos y demás accesorios han subido de precio en las tarifas de fabricantes y distribuidores. El profesional, además, debe repercutir seguros, vehículo, herramientas y formación.

El resultado es que el clásico "te cambio el grifo por 50 euros" ha pasado a ser la excepción. Hoy, un precio inferior a 100 euros suele implicar mano de obra únicamente o trabajos muy sencillos, sin contar el coste del grifo de calidad media. Por eso la cifra de 150 euros no es tan desorbitada como parece.

Grifería nueva.

¿Qué puede hacer el consumidor para no pagar de más? Lo primero, pedir presupuesto cerrado con desglose: mano de obra, desplazamiento, grifo y pequeños materiales. Así sabrás si te compensa comprar tú la grifería o dejar que el fontanero suministre con su propio descuento profesional.

También conviene comprar al menos dos o tres presupuestos, sobre todo, en ciudades grandes donde la horquilla de precios es más amplia. Plataformas como Habitissimo o Cronoshare permiten ver rangos orientativos y opiniones de otros usuarios, algo útil para saber si la tarifa que te dan está dentro de la media.

El fontanero especializado lo tiene claro: "El truco no es buscar al más barato, sino al más claro". Un profesional que explique qué incluye el precio, qué grifo va a instalar y qué garantía ofrece sobre la instalación suele ser una mejor inversión a medio plazo que un cambio exprés sin factura ni respaldo.

En resumen, sí, cambiar la grifería del baño es hoy bastante más caro que hace unos años. Pero detrás de esos 150 euros promedio hay más que un simple gesto. Hay materiales encarecidos, mano de obra cualificada y un sector de las reformas que, como advierten los expertos, se ha reajustado al alza para quedarse.