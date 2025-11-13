Una decoradora sobre los precios actuales: “Amueblar un salón antes eran 1.200 euros, ahora no baja de 2.800”

Amueblar un salón completo (sofá, mesa de centro, mueble de TV, alfombra y algunos accesorios) solía ser una operación relativamente asumible para muchas familias. Hasta hace pocos años, el precio medio rondaba los 1.200-1.500 euros en gamas básicas.

Sin embargo, según decoradores y estudios del sector del mueble y la decoración, este coste ha aumentado sustancialmente desde 2021. La combinación de inflación en materias primas, el encarecimiento del transporte y la mayor demanda de calidad ha elevado el presupuesto mínimo a alrededor de 2.500-2.800 euros en tiendas populares de gama media.

Además, el consumidor actual busca piezas más duraderas, mejor diseño y mayor sostenibilidad. Esta tendencia influye directamente en el precio final, ya que los materiales reciclados, las maderas certificadas y los tejidos técnicos suelen tener un coste superior al de las opciones estándar.

Los datos respaldan esta tendencia. El Índice de Precios de Consumo del INE muestra que la categoría de "muebles, artículos de hogar y decoración" ha experimentado incrementos interanuales desde 2021, especialmente en muebles tapizados y piezas de madera. Estos aumentos se trasladan al presupuesto final del cliente.

A esto se suma el encarecimiento del transporte marítimo y logístico en los últimos años, señalado por informes del sector. La subida del coste por contenedor afectó directamente al precio final de muebles importados.

Una decoradora de interiores que ha sido consultada afirma que "anteriormente, con 1.200 euros podías adquirir un sofá simple, una mesa de centro asequible y un mueble estándar para la televisión". Si deseas algo que no se deforme en seis meses, ahora el sofá consume casi la mitad del presupuesto.

En efecto, el sofá es la pieza fundamental del incremento. Marcas de gama media, como Maisons du Monde, Kave Home, IKEA o Conforama, han incrementado gradualmente los costos de sus artículos más populares. En 2019, un sofá de tres plazas tenía un precio entre 299 y 399 euros.Actualmente, los modelos equivalentes con una estructura reforzada empiezan en 499-799 euros.

También suben los precios de la madera. El aumento global en el coste de la madera certificada y del tablero laminado, utilizado en muebles de TV y estanterías, se refleja en catálogos recientes, donde las versiones "económicas" se han reducido y predominan fórmulas de diseño mejoradas.

La tendencia de "living acogedor" impulsada por revistas como El Mueble y AD España también influye. Se buscan alfombras más gruesas, lámparas más cálidas y textiles de calidad. Estos elementos, aunque pequeños, elevan fácilmente el presupuesto en 200-400 euros adicionales.

Las alfombras son otro punto clave: antes era habitual comprar alfombras sintéticas por 50-80 euros; hoy las de fibras naturales (yute, algodón o lana) comienzan en 120-250 euros según el tamaño. La durabilidad y la estética pesan más que el precio base.

En iluminación, los diseños cerámicos o de vidrio soplado han ganado terreno, desplazando a lámparas metálicas más sencillas. Revistas como Architectural Digest destacan que el consumidor valora cada vez más la pieza "decorativa" como protagonista del ambiente.

¿Cómo reducir el presupuesto?

Combinar un mueble principal en gama media con accesorios económicos.

Prioriza un sofá y una alfombra como piezas de impacto.

Compra iluminación en temporada de rebajas.

Apuesta por madera chapada de calidad en lugar de maciza.

También recomienda evitar compras impulsivas y elaborar un moodboard previo. "Cuando el salón se planifica, se evita gastar en piezas duplicadas o decoraciones innecesarias", apunta.