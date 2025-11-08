Un especialista en reformas sobre esta subida: “Cambiar el suelo antes eran 2.000 euros, ahora pasa de 4.000”

El sector de las reformas domésticas vive una subida de precios acusada. Según plataformas especializadas, el coste por metro cuadrado se sitúa ya entre los 30 y 70 euros por metro cuadrado, frente a tarifas más modestas de hace años.

Un instalador consultado afirma que cambiar el suelo de una casa que antaño costaba unos 1.800 euros (dependiendo del tamaño) "ahora pasa de 4.000 euros" cuando se trata de una vivienda estándar.

Esta subida histórica no se debe únicamente al material, sino también a la preparación del soporte, retirada de pavimentos antiguos y el aumento del coste de la mano de obra cualificada.

Según los datos de mercado, una vivienda de unos 100 metros cuadrados puede exigir entre 3.000 y 15.000 euros solo para cambiar el suelo, dependiendo del tipo de material y la complejidad de la obra.

Este rango amplio explica por qué los presupuestos parten ya de los 4.000 euros en lugar de los 2.000 como ocurría hace tiempo. La clave está en el tipo de pavimento elegido, por ejemplo, la madera maciza, el porcelánico de gran formato o la tarifa de diseño premium, son tipos de material que elevan las cifras.

Una tabla comparativa muestra que para proyectos entre 101 y 200 metros cuadrados, los precios económicos arrancan en 15-30 euros el metro cuadrado, los estándar en 40-70 euros el metro cuadrado y los premium pueden alcanzar los 80-130 euros el metro cuadrado.

Por tanto, al cubrir toda una casa de ese tamaño, el total puede superar fácilmente los 4.000 euros, y en casos de materiales exclusivos, mucho más. Igualmente, el instalador recalca que "lo barato" ya no es una opción general si se quiere un acabado de calidad y cumplimiento normativo, lo que también encarece la obra.

El factor de la mano de obra ha experimentado aumentos significativos: retirar el suelo antiguo, nivelar el forjado, resolver humedades o hacer resaneos generan costes añadidos.

En algunos informes se recoge que si hay que realizar tratamiento de base, el coste extra puede llegar a 5-20 euros el metro cuadrado adicionales. En consecuencia, un trabajo sencillo hace unos años por 1.800 euros puede duplicar su coste hoy si el material es de gama media.

Aparte de los materiales y la mano de obra, el estado del pavimento previo juega un papel relevante: suelos con humedad, irregularidades o instalaciones previas complicadas elevan mucho el presupuesto.

Así, muchas reformas que antes se planificaban como "mínimas" ahora requieren preparación de base y, por tanto, se disparan los costes. De hecho, el especialista advierte que "cuando el susto viene del forjado o estructura, ya no hablamos de 1.800 euros, sino de cifras dobles o más".

También está teniendo un impacto la demanda de acabados "premium", como los suelos vinílicos de alta gama, la porcelana antideslizante o la madera maciza. El precio del material para la madera maciza puede variar entre 50 y 120 €/m².

Por eso, a pesar de que la propiedad sea pequeña, el costo tiene un mínimo establecido: es común encontrar proyectos completos de cambio de suelo "desde 4.000 euros".

Un obrero cambiando el suelo.

Si un propietario desea calidad y garantía, el presupuesto actual para suelos básicos se sitúa entre los 4.000 y los 5.000 euros, en comparación con los 1.800 euros que pagaba anteriormente.