La Fundación Casa de Alba y el duque de Alba tienen su residencia oficial en el Palacio de Liria, que se ubica en la calle Princesa 20, en Madrid. El duque de Berwick mandó construir esta mansión en el siglo XVIII, pero luego pasó a ser parte de la familia Alba; por lo tanto, es un emblema del linaje nobiliario español.

El palacio, que ocupa más de 3.500 m² y tiene alrededor de 200 habitaciones —26 de ellas son salones—, establece una escala de lujo y relevancia histórica que es difícilmente superable. Además, la colección de obras documentales y artísticas que contiene, con piezas de grandes maestros como Rubens o Goya, lo hace un verdadero tesoro cultural.

Los informes oficiales calculan que la Casa de Alba tiene un patrimonio total de entre 2.200 y 3.200 millones de euros, a pesar de que se suele citar un valor "por encima de 400 millones de euros". Esto indica que el Palacio de Liria constituye una parte significativa de dicho patrimonio.

Carlos Fitz-James Stuart, XIX duque de Alba, administra el vasto legado de la familia desde 2014, tras el fallecimiento de Cayetana Fitz-James Stuart. En su papel como jefe de la Casa de Alba, combina la gestión de bienes inmuebles, palacios históricos, fincas agrícolas y una colección de arte de valoración prácticamente inestimable.

Su fortuna personal ha sido estimada en unos 2.800 millones de euros, según la revista Forbes. Aun así, subraya que mucho del patrimonio, incluido el Palacio de Liria, está vinculado a la Fundación Casa de Alba y su carácter como bien de interés cultural.

El hecho de abrir el Palacio de Liria al público, ya parcialmente transformado en museo-residencia, evidencia el cambio de enfoque: mantener vivo el legado histórico, generar recursos y darle una función contemporánea.

El dato de "más de 400 millones de euros" para el Palacio de Liria se deriva de estimaciones que asignan a la propiedad individual un valor muy elevado, aunque no hay una tasación pública reciente específica para ese inmueble. No obstante, la horquilla de 2.200-3.200 millones para todo el patrimonio da un marco creíble.

Palacio de Liria con intervención de Joana Vasconcelos.

El edificio alberga en sus paredes siglos de historia, objetos artísticos y documentos únicos, lo que incrementa su valor intangible. Además, mantener un palacio histórico de 3.500 metros cuadrados con 200 estancias no es tarea menor: se exige restauración constante, personal dedicado 24 horas y atención especial al patrimonio artístico y documental.

A su vez, la figura del edificio como espacio de uso público plantea el desafío de equilibrar residencia privada, museo y atractivo turístico.

Interior del Palacio de Liria. Madrid Interior

Igualmente, el valor del Palacio de Liria no solo se mide en euros, sino en su significado como residencia de la aristocracia española, contenedor de una de las colecciones privadas de arte y patrimonio más importantes de Europa, y símbolo de una tradición que trasciende lo puramente económico.

En resumen, mientras Carlos Fitz-James Stuart dirige este capítulo de la saga de los Alba, el Palacio de Liria sigue siendo tanto un hogar como una joya patrimonial: un bien inmueble cuya valoración monetaria superará probablemente los 400 millones de euros, pero cuyo verdadero peso reside en su legado cultural, histórico y simbólico.