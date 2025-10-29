Eva González (44) y su ático en Sevilla con vistas a la Giralda: “Un privilegio de hogar de más de 1 millón de euros”

Eva González y una recreación de su ático en Sevilla con vistas a La Giralda.

Eva González ha dado un nuevo paso patrimonial por Sevilla, su ciudad referente. Diversos medios sitúan su última adquisición en un ático de obra nueva en el corazón histórico, con una terraza desde la que se ve la Catedral y la Giralda.

El proyecto residencial, aún en ejecución, prevé entrega en torno a 18 meses, según se ha publicado. La vivienda está próxima al casco histórico y a ejes estratégicos de la ciudad, lo que eleva su atractivo para "segunda residencia" o uso familiar con alta privacidad.

Recreación de las vistas de un ático así durante la noche.

No es la primera apuesta inmobiliaria de la presentadora en su tierra. En 2022 ya impulsó una construcción residencial en una finca amplia de Mairena del Alcor, reafirmando su arraigo. Su estilo de vida transita entre Madrid y Sevilla, con Andalucía como refugio.

Un ático muy "prime". El centro histórico de Sevilla concentra la demanda más sólida y la oferta más escasas. Firmas y portales coinciden en que el precio del metro cuadrado supera con holgura la media de la ciudad, especialmente en áticos con terrazas panorámicas y vistas monumentales.

¿Cuánto puede costar? Con precios de referencia del Casco Antiguo y operaciones comparables (áticos de 120-200 metros cuadrados con terraza), el ticket supera a menudo los 700.000-900.000 euros y, según calidades, rebasa el millón. De ahí la estimación para la casa de Eva González.

El informe de precios de Idealista sitúa el metro cuadrado en Sevilla capital en torno a 2.500-2.600 euros el metro cuadrado, pero el centro histórico y los productos de lujo se mueven muy por encima. La singularidad de las vistas a La Giralda añade prima notable.

Según la información difundida, el ático incluiría piscina y terraza con vistas despejadas a la Catedral. Este tipo de equipamiento, unido a la ubicación céntrica y al diseño contemporáneo, impulsa el valor de forma clara frente a viviendas sin espacio exterior.

El edificio está en construcción, un factor que suele revalorizar la inversión conforme avanza la obra y se acota la oferta. En Sevilla centro, el stock de áticos es limitado, y los lanzamientos se absorben rápido si hay vistas icónicas.

Agencias de alto standing muestra áticos en el Casco Antiguo entre 760.000 euros y cifras millonarias, dependiendo de metros, terraza y calidades. En ese rango, una unidad con vistas a la Giralda encaja en la horquilla alta del mercado.

Vivir a pasos de la Catedral reduce desplazamientos y ofrece experiencia urbana premium: gastronomía, cultura y comercio, sin perder privacidad que brinda una cubierta con orientación y altura. Es el perfil de producto que más valora el comprador internacional.

Para Eva González, la operación refuerza su narrativa: raíces andaluzas, familia cerca y calidad de vida. Entre rodajes y platós, un ático céntrico facilita una logística ágil y consolida un patrimonio con demanda estructural en Sevilla.

¿Supera el millón? Con vistas monumentales, piscina, terraza amplia y un edificio de obra nueva en plena almendra histórica, el valor de mercado puede rebasar el millón. Es la cifra lógica si se comparan los metros cuadrados útiles, las calidades y la unicidad del activo.

Para concluir, el ático de Eva González en Sevilla condensa las características que definen el prime sevillano: una localización única, una vista emblemática y un espacio al aire libre. La evidencia del mercado respalda que "una casa como esa puede costar más de 1 millón de euros", en particular en proyectos nuevos con equipamientos exclusivos.