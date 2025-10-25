El pueblo medieval en el que Santiago Segura se compró un castillo de 700 años: "Costó 4,8 millones de euros"

Pedraza, uno de los pueblos medievales más bonitos de España, tiene un gran reclamo: su castillo del siglo XIII que pertenece a Santiago Segura, José Mota y el productor Luis Álvarez, con la idea de abrirlo a visitas y a eventos culturales. La operación se cerró en un precio en torno a 4,8 millones de euros.

La compra se realizó a los descendientes del pintor Ignacio Zuloaga, históricos propietarios de la fortaleza. El plan de los nuevos dueños pasa por activar programación artística y rodajes, sumando el castillo a la oferta turística de Pedraza, a menos de dos horas de Madrid.

El Confidencial adelantó la venta y otros medios confirmaron la cifra y el objetivo cultural del proyecto. De la misma manera, El País subrayó la intención de convertir la fortaleza en un centro de artes, en la línea del Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío que gestiona Álvarez en Madrid. Un giro patrimonial con vocación pública.

Castillo de Santiago Segura.

El Castillo de Pedraza se levanta sobre estructuras medievales de los siglos XIII-XV, y ha sido escenario de episodios históricos y leyendas. En su nueva etapa, ha abierto estancias nunca visitadas y se ha sumado a la Red de Patrimonio Histórico, reforzando el atractivo del pueblo segoviano.

Los propietarios prevén conciertos, obras y actividades en el interior y la explanada, dinamizando la economía local en temporada alta y baja. El objetivo: que la fortaleza funcione como faro cultural que complemente el turismo de calles empedradas, plaza porticada y muralla de Pedraza.

Las informaciones coinciden: la operación rondó los 4,8 millones de euros, tras salir a mercado por 5 millones de euros y ajustarse después al precio. Por un activo singular, con protección patrimonial, la cuantía es coherente con ventas recientes de fortificaciones en España.

El control lo ejerce Teatrópolis, sociedad de Luis Álvarez con Segura y Mota como socios. La trayectoria previa (transformar una terminal histórica en un teatro de referencia en Madrid) anticipa un modelo híbrido: patrimonio abierto, programación estable y explotación de rodajes.

Pedraza es un conjunto histórico excepcional, con tradición de eventos como los Conciertos de las Velas. La apertura del castillo encaja en un momento de revalorización del patrimonio y creciente interés por experiencias culturales en escenarios monumentales. El visitante gana acceso y relato.

La operación puede alargar estancias y desestacionalizar el turismo, estimulando la hostelería, guías y comercio local. Medios regionales y nacionales destacan que ya es visitable y que la programación busca atraer público más allá del verano, con conciertos a la luz de las velas.

Además de murallas, torreón y patios, el recorrido permite comprender fases constructivas y restauraciones que explican su silueta actual. El relato museográfico incorpora la huella de Zuloaga y la conexión del castillo con la historia de Castilla y la arquitectura defensiva de España.

En España existen cientos de fortificaciones que se están rehabilitando o están en venta, y tienen altos costos de mantenimiento y barreras regulatorias. Los proyectos exitosos combinan la explotación turística con el uso cultural, lo cual permite que se abran caminos para una sostenibilidad económica a largo plazo.

La adquisición del castillo de Pedraza por 4,8 millones de euros aumenta el valor de un paisaje medieval completo y garantiza su uso público a través de eventos y visitas. Segura, Mota y Álvarez transforman el fuerte en un espacio cultural y establecen a Pedraza como una escapada ideal a menos de dos horas de Madrid. Cine, historia y luces de candelas.