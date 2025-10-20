Laura Pausini, 50 años y su patrimonio: "Tiene una increíble mansión valorada en más de 15 millones de euros"

A sus 50 años, Laura Pausini no solo deslumbra con su voz, sino también con su estilo de vida. Su mansión en Miami ha sido presentada en documentales y artículos como un ejemplo del lujo más refinado, con guiños constantes a su tierra natal y una decoración impecable.

Aunque no hay cifras oficiales confirmadas, algunos medios estiman que esta propiedad podría superar los 15 millones de dólares, dada su ubicación, tamaño y acabados. Pero más allá del precio, lo más llamativo es cómo cada rincón refleja su sensibilidad artística y elegancia personal.

La residencia que mantiene en Miami presenta un estilo clásico lleno de luminosidad, techos altos, molduras ornamentales y elementos arquitectónicos que evocan la cultura romana.

En el salón principal se sitúan objetos emblemáticos: un piano blanco de gran formato, una guitarra colgada como obra de arte y ventanales que filtran luz natural hacia un suelo de parqué brillante. También aparece una escalera de mármol con baranda dorada que conecta las dos plantas, en cuyas zonas altas se distinguen un despacho íntimo y un pequeño gimnasio privado.

Dentro de la vivienda, se mezclan toques contemporáneos con mobiliario clásico, consiguiendo un equilibrio elegante. Un rincón favorito, recurrente en sus publicaciones, se compone de una mesa con molduras, pufs dorados y rosas, y una gran obra artística como epicentro decorativo.

Laura Pausini en su casa. Redes sociales

La artista ha confesado que el diseño, la pintura y la fotografía forman parte de su mundo, y por ello, los ha incrustado en su espacio vital, con libros, cámaras y objetos artísticos distribuidos con mimo.

Aunque Pausini sigue manteniendo la propiedad en Miami, hace tiempo que desplazó su residencia principal a Roma, donde eligió una zona más tranquila pero cercana al centro cultura e institucional.

La vivienda en Miami habría sido puesta en valor gracias al documental Laura Pausini: Un placer conocerte, donde abrió puertas y dejó ver las estancias más íntimas.

Para estimar un valor de más de 15 millones, se consideran variables como el terreno, la calidad de los acabados, la ubicación en un mercado premium como Miami y el valor del mercado inmobiliario local.

Laura Pausini en su casa. Redes sociales

En Roma, su casa también se ajusta a un estilo discreto pero cuidado, acorde con su deseo de mantener su hogar acogedor, lejos del bullicio mediático. Por otra parte, su casa de la infancia en Solarolo (Italia) fue convertida recientemente en un museo que rinde homenaje a su trayectoria artística.

En su dormitorio principal, Laura Pausini apostó por una paleta de tonos neutros y materiales nobles, como la seda, el lino y la madera clara. Las cortinas caen hasta el suelo, los cabeceros son tapizados y cada lámpara fue seleccionada por la propia artista, que se define como "muy meticulosa con la luz y las texturas", según indican fuentes como El Mueble.

Laura Pausini en su casa. Redes sociales

El resultado es un espacio cálido, elegante y profundamente personal, pensado tanto para el descanso como para la inspiración creativa. Además, la vivienda cuenta con una amplia terraza con vistas al mar, una piscina rodeada de vegetación tropical y varios ambientes al aire libre donde la cantante disfruta de su tiempo con su pareja, Paolo Carta, y su hija, Paola.

En estos espacios exteriores, Pausini combina el mármol blanco con muebles de ratán y textiles en tonos arena, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y naturalidad. Su casa, en definitiva, refleja a la perfección lo que ella misma ha dicho en entrevistas: "El verdadero lujo no está en el precio, sino en sentirte en paz en tu propio hogar".

Laura Pausini en su casa. Redes sociales

La mansión de Laura Pausini va más allá de un inmueble: es un reflejo tangible de su biografía, sus raíces italianas y su sensibilidad artística. Cada estancia transmite intimidad y sofisticación, demostrando que el verdadero lujo está en el buen gusto y en los detalles que cuentan historias.