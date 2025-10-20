Jesús Calleja (60) gana más de 4 millones al año, pero vive en una casa tradicional en un pequeño pueblo de montaña

Jesús Calleja es el famoso aventurero y presentador español conocido por sus programas de expediciones. Según varias fuentes, su empresa es probable que facture unos 4,5 millones de euros al año. Sin embargo, a pesar de sus ingresos, Calleja vive en una casa de montaña situada en Golpejar de la Sobarriba, un pueblo leonés de solo 398 habitantes.

Su vivienda, rodeada de naturaleza y discreta a la vez, refleja su estilo de vida ligado a la serenidad rural más que al lujo ostentoso. Aunque no hay cifras oficiales sobre su renta personal, medios aseguran que sus empresas diversificadas facturan alrededor de 4,5 millones de euros anuales, según datos del Registro Mercantil.

Su productora, Zanskar Producciones, que crea sus programas, obtuvo en 2023 una facturación de 5,4 millones y un beneficio neto de 446.071 euros. En años anteriores también se le atribuyeron ingresos superiores: en 2018 se reportó que dos de sus compañías generaron más de 6 millones de euros.

La residencia de Calleja se encuentra en Golpejar de la Sobarriba, en León, municipio de Valdefresno, con apenas de 398 habitantes, según el censo más reciente. Se trata de un chalet de tres plantas sobre un terreno de unos 15.000 metros cuadrados, que incluye un helipuerto privado.

Aunque está en un entorno aislado, la vivienda combina naturaleza, discreción y servicios útiles para su estilo de vida aventurero. En consecuencia, vivir en un lugar recóndito y de pocos habitantes no impide tener recursos importantes.

Calleja combina su imagen de explorador con su faceta empresarial, gestionando sociedades del sector audiovisual e inmobiliario. Su elección de residencia rural parece responder a una búsqueda personal de conexión con la naturaleza y calma, frente al ritmo frenético mediático.

Aun así, la cuantía de sus ingresos y activos (sociedades, inmuebles y proyectos) le dan una posición económica muy sólida.

Al residir en un pueblo tan pequeño, Calleja evita gran parte del ruido urbano, el estrés y el exceso de visibilidad que suelen acompañar a las figuras públicas. Además, la casa de montaña le permite combinar trabajo y descanso en contacto constante con paisajes inspiradores y espacios amplios y verdes.

Tal estilo de vida también puede alinearse con su branding de "aventurero de corazón", coherente con sus programas y valores mediáticos.

Vivir apartado implica retos: el mantenimiento del terreno (unos 15.000 metros cuadrados), el coste de accesos y servicios, y la logística para recibir equipamiento técnico para grabaciones. En consecuencia, el helipuerto es una ventaja estratégica, pero su cuidado y operación también suponen un gasto constante.

Asimismo, en un lugar así es necesario garantizar conectividad, suministro eléctrico y las comodidades modernas que pueden entrar en tensión con una ubicación remota.

En cualquier caso, Jesús Calleja reúne las dos caras: empresario con sociedades rentables que facturan millones de euros, y un hombre que prefiere dormir entre las montañas antes que en un entorno urbano.

La casa familiar de Golpejar de la Sobarriba, pueblo de menos de 400 habitantes, es prueba de que el éxito económico no obliga a renunciar a la tranquilidad rural. Este contraste entre patrimonio y estilo de vida ofrece una mirada interesante: optar por la sencillez no está reñido con la prosperidad.