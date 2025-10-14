El rincón más envidiado de Madrid: la terraza de Eugenia Martínez de Irujo (56) con panorámica al Palacio de Liria

La terraza de Eugenia Martínez de Irujo (56) con panorámica al Palacio de Liria.

Eugenia Martínez de Irujo ha transformado una terraza madrileña en un mirador privilegiado que domina el Palacio de Liria. Elevada, con plantas estratégicas y mobiliario discreto, esta zona exterior conjuga la herencia señorial con una estética contemporánea. Un oasis urbano que seduce por el contraste entre lo monumental y lo íntimo.

Cada elemento en la terraza (madera exterior, macetas neutras, iluminación tenue...) está pensado para realzar las vistas abiertas hacia los jardines y la fachada neoclásica del Palacio de Liria. El efecto es envolvente: deseo de contemplación, ligereza visual y conexión con el patrimonio madrileño.

Su estilo boho-chic suaviza la solemnidad del entorno. Con plantas como cactus y mobiliario bajo, Eugenia ha logrado un espacio elegante y relajado, que invita a vivir momentos memorables bajo el cielo de la capital española.

Si buscas recrear un rincón con encanto y vistas únicas, la terraza de Eugenia es una fuente de inspiración. Su diseño delicado no compite con el paisaje, sino que lo magnifica. Su ubicación elevada frente al Palacio de Liria le otorga un protagonismo inusual en la trama urbana madrileña.

Esta terraza combina un enfoque minimalista con toques cálidos y naturales. Las plantas están dispuestas con mesura, las macetas son neutras y el mobiliario sigue líneas simples. El efecto: un espacio que respira sin estridencias. La visión arquitectónica del palacio es el alma del conjunto.

La calidad del pavimento, la integración visual y el protagonismo de las vistas hacen que este rincón sea versátil. En invierno o en verano se adapta: solo basta con ajustar las luces, texturas y piezas decorativas para que la magia se mantenga.

Para imitar esta terraza experta en elegancia, empieza por priorizar el alineamiento visual: orienta las piezas hacia el punto más espectacular del entorno exterior. En el caso de Eugenia, el Palacio de Liria es la "pieza central" del panorama.

Eugenia Martínez de Irujo en su terraza. Redes sociales

Elige materiales que aporten calidez y continuidad desde el interior: tarima exterior o maderas tratadas, fusionan muy bien con espacios interiores de roble o tonos cálidos. Usa macetas neutras (blanco, gris, negro...) con vegetación moderada.

También el mobiliario discreto es clave: líneas bajas y funcionales evitando rivalidades visuales. Añade iluminación suave, con farolillos, candiles o tiras de luz indirecta. Completa con velas para conseguir ese aire íntimo que define la terraza de Eugenia.

Detalles decorativos que marcan la diferencia

Macetas con carácter, pero sobrias . Prefiere diseños lisos y materiales naturales, y que no roben protagonismo al entorno.

. Prefiere diseños lisos y materiales naturales, y que no roben protagonismo al entorno. Combinación vegetal medida. No busques exuberancia, sino equilibrio: unas pocas especies bien ubicadas hacen más que muchas plantas.

No busques exuberancia, sino equilibrio: unas pocas especies bien ubicadas hacen más que muchas plantas. Superficies que conectan interior y exterior. Si tienes tarima o suelos cálidos dentro de casa, extiéndelos al exterior para lograr continuidad visual.

Si tienes tarima o suelos cálidos dentro de casa, extiéndelos al exterior para lograr continuidad visual. Iluminación por capas: luz ambiental general, focal para zonas de lectura y puntos de acento decorativo como velas o linternas.

luz ambiental general, focal para zonas de lectura y puntos de acento decorativo como velas o linternas. Proporción y escala. No coloques muebles enormes que cierren vistas. También importa el espacio libre: deja que el ojo se proyecte hacia el lugar emblemático.

La terraza de Eugenia Martínez de Irujo no es solo un mirador arquitectónico, sino un acto de respeto al paisaje urbano. A través de elementos medidos, materiales escogidos y una visión clara, ha conseguido que un espacio exterior se convierta en el rincón más envidiado de Madrid. Reinterpretarlo en tu casa es posible; solo necesitas adaptar ese enfoque con tu estilo y escala.