Tamara Falcó (43 años) tiene un ático de 1 millón de euros y confiesa: "La cocina es mi lugar preferido, me hace feliz"

Tamara Falcó tiene un impresionante ático de 190 metros cuadrados junto con Íñigo Onieva, después de una extensa remodelación que tomó varios meses. La interiorista Beatriz Silveira es la responsable del diseño interior, que fusiona espacios abiertos, luz en abundancia y materiales de alta gama para dar lugar a un hogar con mucha personalidad.

La celebritie ha elegido la cocina como su estancia favorita, según le cuenta a Porcelanosa: un lugar útil, decorado con cuidado, donde siente que puede expresarse, cocinar y disfrutar. "La cocina es la sección de mi vivienda que más aprecio; estoy contenta", dice ella misma.

La casa de Tamara se encuentra en Puerta de Hierro, Madrid, y sobresale por su refinada sencillez y los detalles que han sido escogidos con atención. Tiene una terraza amplia, una piscina privada y áreas comunes como la cocina, el comedor y el salón, las cuales están integradas, lo que brinda una enorme sensación de amplitud.

Tamara Falcó enseña su cocina.

En este escenario, la cocina se presenta como el lugar principal: en un principio había sido diseñada como cocina americana, pero después de la reforma se colocó una isla equipada con una pared decorada con relieves de trigo, un detalle que para ella tiene un sentido espiritual.

Los materiales seleccionados satisfacen dos funciones: funcionalidad y calidad estética. La piedra sinterizada Xtone de Porcelanosa, seleccionada por Tamara también por sus características antibacterianas, se emplea en los detalles y las encimeras.

Cocina de Tamara Falcó. Porcelanosa

El conjunto se completa con soluciones de iluminación, acabados en mármoles como Breccia Pernice o Altissima y electrodomésticos de marcas premium como Miele. Asimismo, los matices de la decoración combinan madera, dorado, rosa palo y blanco, lo que genera un ambiente acogedor que Tamara deseaba desde el comienzo.

Los detalles decorativos, los textiles y los muebles de diseño aportan personalidad sin perder la sobriedad.

Ella considera que la cocina no es únicamente un sitio para cocinar, sino también un espacio con una carga emocional intensa: "La primera cocina que hice yo misma, con todo lo que deseaba", afirma. Se siente feliz de poder hacer comidas, desayunar, compartir y estar en ese espacio que previamente solo lo imaginaba.

Por lo tanto, el hogar de Tamara Falcó no es simplemente una casa nueva, sino también un espejo de sus preferencias, su forma de vivir y sus principios.

Salón-cocina de Tamara Falcó. Porcelanosa

La cocina, cuidadosamente diseñada, representa ese punto de encuentro entre lo práctico, lo estético y lo personal. El resultado es un hogar luminoso, elegante y acogedor, donde cada elemento (desde las piedras naturales hasta los toques dorados) ha sido elegido para hacerla sentir feliz.

Para Tamara, "la cocina es mi lugar favorito", lo que resulta la expresión de lo que significa para ella vivir en un espacio auténtico y compartido.

La terraza es otro de los elementos más comentados de la casa. Con un área extensa al aire libre y panorámicas sin obstáculos, se vuelve el complemento ideal de este ático en Madrid. Tamara la ha decorado con plantas, muebles cómodos y textiles delicados, creando un entorno tranquilo e íntimo que invita a gozar de los atardeceres.

El dormitorio principal, con un vestidor espacioso y una decoración sencilla en colores neutros, también es digno de mención. El espacio transmite tranquilidad y muestra la preferencia de Tamara por los ambientes tranquilos, sin estridencias. La marquesa ha admitido que deseaba una casa que transmitiera tranquilidad y, según los resultados, lo ha logrado.