Eugenia Martínez de Irujo (56) vive en una espectacular mansión con terraza: tiene vistas únicas al Palacio de Liria

Eugenia Martínez de Irujo disfruta de una residencia que combina la discreción aristocrática con el lujo moderno. Su vivienda cuenta con una terraza elevada orientada directamente hacia el Palacio de Lira, ofreciendo una panorámica envidiable de la arquitectura y los jardines de este emblemático monumento.

El diseño de su hogar recurre a un estilo luminoso y minimalista, con amplios ventanales que maximizan la conexión visual con el espacio vecino. Desde su terraza, la duquesa contempla no solo la fachada del palacio sino también sus jardines, creando un oasis urbano en pleno centro de Madrid

Aunque el inmueble se describe a veces como "mansión", en realidad se trata de un piso de alto standing reformado, conectado simbólicamente a la historia de la Casa de Alba a través de su localización y paisaje urbano adyacente.

El elemento más llamativo de su hogar es la terraza situada en altura, que se ha convertido en un auténtico mirador sobre el Palacio de Liria. Desde allí, Eugenia puede observar el perfil arquitectónico del palacio y el trazado vegetal de sus jardines.

Dicho espacio al aire libre ha sido concebido como un refugio urbano: plantas, mobiliario discreto y cuidada iluminación contribuyen a que resulte un lugar ideal para relajarse. En medio del ajetreo de Madrid, esta terraza se convierte en un rincón casi mágico.

Cuando las condiciones atmosféricas se prestan, por ejemplo, durante la nevada histórica de Filomena en 2021, esa terraza ofreció una vista espectacular del palacio sumido de blanco, un paisaje que Eugenia compartió públicamente como prueba del ambiente casi onírico desde su hogar.

La vivienda de Eugenia está ubicada en una calle colindante al Palacio de Liria, inmueble que fue construido en el siglo XVIII por los arquitectos Louis Guilbert y Ventura Rodríguez para el duque de Berwick.

Cabe destacar que su residencia fue sometida a reformas para adaptarla a un estilo más moderno, sin renunciar a su carácter aristocrático. Además, en el interior, los espacios se diseñan con sensibilidad: grandes ventanales, ambientes luminosos y detalles personales como una chimenea clásica combinan tradición y contemporaneidad.

Un ascensor incluso exhibe una impresión XXL de una fotografía suya de pequeña, un toque emotivo que muestra cómo cada rincón refleja su identidad.

Asimismo, aunque algunos titulares hablan de mansión, fuentes detalladas describen su morada como un piso de lujo conectado simbólicamente al legado histórico de la Casa de Alba. Esa doble naturaleza, residencia urbana con aspiraciones palaciegas, define su vivienda como un espacio singular en Madrid.

Eugenia Martínez de Irujo ha conseguido convertir ese piso con terraza en algo más que una casa: es un punto de encuentro entre pasado y presente, un balcón con historia, un espacio íntimo con vistas que trascienden lo cotidiano.

Cada rincón del hogar de Eugenia Martínez de Irujo respira su personalidad alegre y vitalista. Los tonos claros dominan la decoración, aportando luminosidad y amplitud y fotografías familiares evocan su vínculo con Cayetana de Alba. La duquesa ha sabido crear una atmósfera cálida y desenfadada sin perder el toque aristocrático que caracteriza a la familia.

Además, Eugenia disfruta compartiendo momentos diarios desde su casa, ya sea junto a su hija Cayetana Rivera o en compañía de sus amigos más cercanos. La terraza, donde suele organizar reuniones íntimas, se ha convertido en su espacio favorito para desconectar del ritmo frenético de Madrid.