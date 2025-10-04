Lucía Hidalgo, interiorista, sobre la casa de Violeta Mangriñán (31): “Los muebles a medida marcan la diferencia"

Cada decisión estética se vuelve noticia cuando una influencer, como Violeta Mangriñán, decide iniciar un nuevo proyecto de vivienda. El chalet que ha construido en Madrid, llamado Villa Canela, ha suscitado la atención de los medios debido a su diseño y espacio.

Lucía Hidalgo, una interiorista de renombre, examina para la revista Semana este espacio desde la perspectiva del interiorismo. Según Hidalgo, la importancia reside en lo que no es visible al principio: en el interior de los muebles y detrás de las lámparas.

Más que piezas decorativas de gran tamaño, los muebles hechos a medida y una iluminación estratégica tienen el poder de cambiar radicalmente la impresión que da una habitación. Esa filosofía establece la distinción entre un diseño que es impuesto y uno que se comunica con el usuario.

Violeta Mangriñán recientemente estrenó su nueva residencia en Madrid, un chalet de tres plantas con 380 metros construidos y parcela de 1.000 metros cuadrados.

Al tratarse de obra nueva adaptada a sus gustos, muchas opciones de diseño pudieron definirse desde el principio, pero Hidalgo subraya que el verdadero valor se encuentra en las elecciones internas (materiales, roturas de materiales masivos...).

Según la interiorista, lo que llama la atención en proyectos como este no es solo la superficie o el jardín, sino cómo los espacios interiores se fragmentan en ambientes.

La coherencia estética, la continuidad visual y la ausencia de zonas abruptas son elementos fundamentales. Hidalgo insiste en que para lograrlo no basta con decorar: se requiere una planificación de mobiliario e iluminación desde el principio.

Uno de los primeros puntos que destaca Lucía Hidalgo es la adaptación personalizada del mobiliario. En vez de recurrir a piezas estándar, diseñar muebles a medida permite aprovechar recintos irregulares, distribuir almacenamiento de forma eficiente y lograr acabados más finos.

Además, la personalización le permite al espacio "respirar" y al usuario sentir que todo ha sido pensado para su vida.

De la misma forma, los muebles a medida actúan además como estructura forma del diseño: pueden ocultar mecanismos, incorporar iluminación interna o dividir ambientes sutilmente.

Hidalgo considera que esa integración arquitectónica del mobiliario es una de las claves para que un hogar de gran tamaño no parezca frío o desordenado.

La luz es otro de los aspectos que más elogia Hidalgo en su análisis. En su visión, la iluminación no solo cumple funciones prácticas, sino que dota de atmósfera, jerarquiza espacios y permite modular ambientes.

Por la mañana, una luz natural generosa abre los volúmenes; por la noche, luces indirectas o dirigidas generan calidez.

Para ella, las luminarias de techo se complementan con luces auxiliares, apliques, tiras LED, lámparas puntuales, que permiten que cada rincón tengan su matiz.

También subraya la importancia de que el vestidor cuente con luz interior para destacar prendas, y que los puntos de interés (obras de arte, estanterías) reciban iluminación dedicada.

Hidalgo no olvida que la armonía cromática y la elección de materiales son esenciales. En su análisis de otros espacios (como en entrevistas recientes), insiste en que combinar una base neutra con texturas ricas y contrastes suaves es una estrategia segura.

Añade que detalles naturales (maderas cálidas, fibras, vegetación interior...) ayuda a humanizar espacios grandes.

Para un proyecto como el de Violeta, ese equilibrio es clave: un mobiliario sobrio y elegante, pero con matices que no dejen la vivienda "vacía" o impersonal. Hidalgo destaca siempre que el éxito está en el volumen, materiales y mobiliario personalizado.

Si te planteas diseñar o reformar un hogar, estos consejos inspirados en el análisis de Hidalgo pueden servirte:

Planifica inventarios y zonas desde el primer boceto, de modo que los muebles a medida se integren en la distribución, no se adapten como "parches".

Crea un esquema lumínico completo, definiendo capas de luz: general, funcional y decorativa, y deja margen para ajustes durante la obra.

Diseña margen para improvisaciones controladas, pues incluso en obra nueva surgen decisiones imprevistas. La personalización ayuda a adaptarse sin romper la coherencia.

En definitiva, la mirada de Lucía Hidalgo sobre la nueva vivienda de Violeta Mangriñán revela que el lujo real no está en grandes volúmenes, sino en las decisiones sutiles. Los muebles a medida y la iluminación estratégica redefinen espacios con identidad.