¿Cuánto gana un carpintero en España? "Al principio es duro, pero con experiencia se puede generar mucho"

Convertirse en carpintero implica un aprendizaje práctico considerable. Al inicio, los ingresos suelen ser bajos, muchas veces cercanos al salario mínimo del sector relativo. Sin embargo, conforme se gana experiencia, se desarrollan habilidades más complejas y se especializa, los ingresos pueden escalar notablemente.

En 2025, la remuneración de los carpinteros en España cambia significativamente, dependiendo de aspectos como su condición laboral (si son autónomos o empleados), la labor que ejecutan (estructuras, muebles, obra, etc.) y el lugar. Las grandes ciudades suelen pagar mejor, aunque también aumentan los costos.

Asimismo, la especialización en áreas como la ebanistería de lujo, la carpintería de aluminio o las estructuras complejas puede marcar una diferencia. Un carpintero con una larga trayectoria y clientes habituales puede sobrepasar el ingreso de los que están en el nivel medio, sobre todo si tiene su propio negocio.

Según Jobted.es, el salario medio de un carpintero en España es alrededor de 19.920 euros brutos anuales, lo que equivale a cerca de 10,88 euros con base en datos del mercado para 2025.

Los aprendices o los carpinteros con poca experiencia (tres años de promedio) suelen recibir un salario bruto anual cercano a los 14.000 euros. Por otro lado, las personas de entre cuatro y nueve años suelen ganar cerca de 19.860 euros anuales.

Para carpinteros con una década o más de experiencia, especializados o trabajando como autónomos, los ingresos pueden elevarse hasta 25.300 euros e incluso llegar a unos 35.390 euros brutos anuales, dependiendo de la carga de trabajo o reputación.

El carpintero asalariado está sujeto a un convenio colectivo, horarios rígidos, salario fijo y menores gastos propios, pero con un techo de ingresos más limitado. Un oficial carpintero asalariado suele ganar unos 23.000 euros brutos al año, con rangos que van desde 16.000 euros hasta 28.000 euros.

En cambio, el carpintero autónomo tiene la libertad de fijar tarifas propias, negociar directamente con clientes o asumir proyectos más lucrativos. Las tarifas por hora pueden situarse entre 25 y 40 euros por hora, si la especialización lo permite, especialmente en trabajos personalizados como muebles de diseño o carpintería exterior.

Pero ser autónomo también implica costes adicionales: herramientas, transporte, impuestos, cotizaciones, búsqueda de clientes... Todo eso reduce la ganancia neta si no se administra bien, lo que hace que los primeros años sean más duros hasta alcanzar un nivel estable.

Los factores que influyen en el salario son los siguientes: En primer lugar, la especialización y el tipo de carpintería. Por ejemplo, carpintería de aluminio, ebanistería, carpintería estructural, muebles de diseño..., cada rama tiene tarifas distintas y demanda distinta, lo que impacta directamente en la remuneración.

En segundo lugar, la zona geográfica: Madrid, Cataluña o País Vasco suelen ofrecer salarios más altos que zonas rurales o comunidades con menor coste de vida, pero también tienen mayores gastos. Hay evidencias de que en Madrid el salario medio está por encima de la media nacional.

También está el tipo de contrato y la jornada: un carpintero con jornada completa, contrato estable y horas extra podrá llegar a mejores ingresos que uno con trabajos temporales, parciales o a destajo. También importan los convenios colectivos regionales.

De la misma manera influye la experiencia. No solo años trabajados, sino calidad del trabajo, cartera de clientes, reputación profesional... A mayor experiencia, mayor eficiencia y posibilidad de referenciar proyectos que permitan cobrar mejor.

En 2025, un carpintero en España gana de medio unos 20.000 euros brutos al año como asalariado, aunque los rangos van desde 14.000 euros para principiantes hasta 30-35.000 euros para los más experimentados o autónomos con buena cartera de clientes. Además, un autónomo especializado puede generar más, pero también asume riesgos y costes propios.

En definitiva, al principio es duro, los ingresos no suelen ser altos, pero con experiencia, especialización y constancia, se puede generar mucho, tanto en cantidad como en satisfacción profesional.