La mansión que Richard Gere (75) se ha comprado en Galicia: una joya frente al mar de 10 millones de euros

Richard Gere, el actor estadounidense de 75 años, y su esposa Alejandra Silva han dado un nuevo paso en su proyecto de vida en España con la compra de una mansión frente al mar valorada en unos 10 millones de euros en Galicia. La propiedad se ubica en la playa de Santa Cristina, en el municipio de Oleiros, A Coruña, lugar natal de Alejandra Silva.

La casa, conocida como Casa Cervigón, según la revista Semana, es una joya arquitectónica de los años veinte y treinta, que destaca por su integración con el entorno natural: jardines, pinar, miradores al Atlántico y acceso directo a la playa. Sus espacios interiores se abren al exterior gracias a amplias terrazas y ventanas, muy acorde con el estilo modernista de su época.

Alejandra y Richard han expresado que era indispensable para ellos contar con vistas al mar, tranquilidad y conexión con la familia. La adquisición no solo representa un lujo, sino también una decisión sentimental: reforzar su arraigo en España, especialmente en la tierra de ella, con una vivienda que conjuga naturaleza, historia y estructura lujosa.

La mansión está emplazada en primera línea de costa, con vistas directas al Océano Atlántico. Desde la sala de estar o terrazas se domina el jardín y se percibe el sonido del mar, lo que le da una calidad de vida difícil de igualar.

Construida durante las décadas de los años veinte y treinta, Casa Cervigón presenta trazados del modernismo arquitectónico, con elementos de época que se han conservado: estructura clásica, volúmenes amplios, integración del espacio interior con el exterior. Destaca también un gimnasio cubierto, piscina y cancha de tenis protegida de los vientos por muros que emergen del cuerpo principal del edificio.

El motivo de mudarse a Galicia responde a una promesa personal de Gere hacia Alejandra Silva, quien quería regresar a sub tierra natal y estar cerca de su familia. Su mudanza a España no fue casual: querían un hogar donde los hijos crecieran en un entorno natural, seguro y con raíces culturales cercanas.

Además, Oleiros (A Coruña) es un lugar emblemático para Alejandra; allí pasó veranos, vivió parte de su infancia y mantiene vínculos familiares. La zona de Santa Cristina, con playas como la de Bastiagueiro, pinares y paseo marítimo, ofrecen calma y belleza, alejados del bullicio pero perfectamente conectadas con A Coruña.

El precio, estimado en 10 millones de euros, refleja el carácter exclusivo de la mansión, su ubicación privilegiada y su valor histórico y arquitectónico. Esta compra consolida la presencia de Gere y Silva en España, no solo en Madrid, donde ya residían en La Moraleja, sino también con una residencia vinculada al origen gallego de Alejandra. Se prevé que esta casa sirva como lugar de descanso, reuniones familiares y reconexión con la naturaleza.

La mansión en Santa Cristina que Richard Gere y Alejandra Silva han comprado es mucho más que una propiedad de lujo: es un vínculo emocional, cultural y arquitectónico con Galicia. Combina historia, paisaje y confort en un enclave costero imposible de igualar.

A sus 75 años, Gere refuerza su vida con decisiones que priorizan la calidad, la paz y la familia por encima de la ostentación, y lo ha hecho eligiendo una casa que encarna exactamente eso: belleza, raíces, y una joya frente al Atlántico.