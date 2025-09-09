Ignacio Guío, jardinero y florista: "Esta es la planta más resistente, yo la riego cada 20 días, incluso en verano"

No hay lugar a dudas que las plantas alegran cualquier rincón de la casa aportando vida y frescura, incluso en los espacios más reducidos.

Sin embargo, mantenerlas saludables puede convertirse en un desafío, especialmente cuando las altas temperaturas del verano comienzan a ceder y los cambios de estación alteran sus necesidades de riego y luz.

En este sentido, Ignacio Guío, experto en jardinería y creador de contenido especializado, ha compartido un listado de especies que continúan siendo resistentes incluso cuando el clima empieza a suavizarse, perfectas para quienes quieren mantener sus hogares verdes sin dedicar demasiado tiempo al riego.

"¿También se te mueren las plantas en verano? Puede ser que no tengas las correctas", advierte Guío, recordando que elegir la especie adecuada es clave para que las plantas sobrevivan incluso en los días más cálidos.

Según explica, algunas de ellas pueden resistir entre 10 y 15 días sin agua, aunque con la llegada del otoño se recomienda reducir ligeramente los intervalos de riego para acompañar el cambio de estación.

La primera de su lista es la Sansevieria, conocida también como lengua de suegra, especialmente la variedad Trifasciata Moonshine.

Esta planta es capaz de almacenar agua en sus hojas, lo que le permite resistir largos periodos de sequía y adaptarse a distintos niveles de luz, desde luz indirecta brillante hasta rincones más sombríos. Guío destaca que, aunque el verano esté terminando, esta especie seguirá siendo fácil de mantener durante los próximos meses.

Asimismo, la Dracaena marginata también se mantiene como una excelente opción de interior. "Cuanto más grande sea la maceta, más te va a poder aguantar", comenta Guío, recordando que la planta necesitará algo más de riego si el espacio es reducido.

A finales de verano y principios de otoño, su resistencia sigue siendo notable, y los signos de sequedad, como puntas marrones o caída de hojas, se pueden manejar fácilmente.

La Zamioculca zamiifolia, llamada por Guío la "reina" de las plantas resistentes, es otra de las plantas más resistentes ya que sigue demostrando su capacidad de sobrevivir en condiciones extremas.

Incluso tras semanas sin riego, puede brotar nuevas hojas, lo que la hace ideal para quienes regresan de vacaciones o simplemente no pueden dedicar tiempo diario al cuidado de sus plantas. "Llevaba sin regarla casi un mes", asegura el especialista.

Guío también recomienda la Monstera adansonii, más pequeña que la Monstera deliciosa, y la Strelitzia nicolai, conocida como ave del paraíso gigante. Ambas especies, además de ser resistentes a periodos de sequía, aportan un toque decorativo significativo.

La Strelitzia, en particular, puede mantenerse con riegos espaciados incluso mientras el clima empieza a enfriarse, mostrando nuevas brotaciones a finales del verano y principios del otoño. "Yo la riego cada 20 días, incluso en verano", añade.

Finalmente, Guío recuerda que las suculentas siguen siendo una excelente opción para esta época del año.

Gracias a su capacidad para almacenar agua en hojas y tallos, requieren mínimos cuidados y son perfectas para quienes buscan un mantenimiento sencillo mientras los días se acortan y la humedad ambiental comienza a aumentar.