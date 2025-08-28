Estrenar suelo nuevo sin obras es posible gracias a Leroy Merlin: la opción práctica y económica por solo 12,99 euros

Renovar el suelo de casa sin obras ya es una realidad gracias al suelo vinílico en rollo "Bouticmadera gris" de Leroy Merlin, disponible por apenas 12,99 euros por metro cuadrado. Es una solución ideal para quienes buscan estética y funcionalidad sin complicaciones.

Este suelo, hecho en PVC resistente, imita la madera en un elegante tono gris. Ofrece durabilidad, resistencia al uso diario y mantiene la calidez de la madera sin sus problemas habituales de mantenimiento.

Además, se instala fácilmente: solo es necesario desplegar el rollo, adaptarlo al espacio y listo. En menos tiempo y con menos esfuerzo, puedes tener un suelo nuevo sin levantar ni una baldosa.

Fabricado en PVC, este suelo es resistente, fácil de limpiar y no genera ruidos al pisar. Su fabricación le permite soportar el tránsito diario en el hogar sin perder su acabado original.

Fabricado en PVC, este suelo es resistente, fácil de limpiar y no genera ruidos al pisar. Su fabricación le permite soportar el tránsito diario en el hogar sin perder su acabado original.

Su resistencia al agua lo hace adecuado para cocinas, baños y pasillos. Además, su textura antideslizante y fácil limpieza lo convierte en una opción segura y cómoda para zonas de uso frecuente.

Su resistencia al agua lo hace adecuado para cocinas, baños y pasillos. Además, su textura antideslizante y fácil limpieza lo convierte en una opción segura y cómoda para zonas de uso frecuente.

Al ser continuo, el suelo en rollo no presenta juntas visibles, lo que crea una apariencia limpia y uniforme, perfecta para ambientes modernos y minimalistas.

Aunque no se especifica en la fuente principal, otros suelos vinílicos similares vendidos por Leroy Merlin son compatibles con suelo radiante, facilitando mantener el ambiente cálido y confortable.

No requerir obras se traduce en ahorro directo: no necesitas mano de obra, ni materiales de reforma, ni tiempo de espera; solo comprar, instalar y disfrutar del resultado.

Frente a baldosas, parquet o tarimas tradicionales, este suelo evita complicaciones como humedades, lijados o juntas y ofrece una buena estética a menor coste.

Gracias a su precio y facilidad de instalación, se convierte en una opción al alcance de cualquier bolsillo, ideal para alquilar viviendas, reformas rápidas o actualizaciones estéticas inmediatas.

Este tipo de suelo encaja perfectamente en hogares contemporáneos donde prime la funcionalidad y la estética. Su acabado en gris le aporta un punto actual y neutro que combina con cualquier decoración.

Renovar el suelo sin obras y sin gastar una fortuna es posible gracias al suelo vinílico en rollo "Bouticmadera gris" de Leroy Merlin, por solo 12,99 euros metros cuadrados. Ofrece diseño, practicidad, facilidad de instalación y versatilidad para cualquier estancia. Ideal para transformar tu hogar sin complicaciones y con gran estilo.