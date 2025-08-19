Leroy Merlin vende este toldo a precio de outlet: "Es muy fácil de montar, incluso si no tienes ni idea de bricolaje"

En los últimos meses, el sol se ha convertido en el mayor inconveniente para disfrutar del exterior. Desde las quemaduras de la piel, los dolores de cabeza y hasta la pérdida de color de nuestras puertas y cortinas, todos buscamos la sombra para poder hacer frente a la dura lucha de las altas temperaturas.

De todos los lugares de los que disfrutamos en verano, piscinas, bares o playas, aquel en el que más sombra necesitamos es nuestro hogar. A medida que llega la tarde, todas las habitaciones se convierten en un horno y, quienes tienen la suerte de tener un jardín, apenas pueden salir a tomarse un café.

Aunque pueda parecer muy difícil y poco económico poner solución a esta situación, la realidad es que cada vez hay más opciones económicas para conseguirlo. Una de ellas viene de la mano de Leroy Merlin, y es su toldo más famoso. Cuesta 179 euros y es el mejor valorado de toda la web.

El toldo de Leroy Merlin por 179 euros

El toldo de la serie Calima de Leroy Merlin es el producto de verano mejor valorado de toda la web. Cuenta con un 4,4 de puntuación y 557 opiniones, de las cuales 323 le han otorgado 5 estrellas.

Se trata de un producto que destaca por su diseño de brazo extensible y apertura manual, de color beige, lo que lo convierte en una solución elegante y funcional para dar sombra a tu terraza o porche sin añadir complejidad técnica.

La estructura del toldo Calima está fabricada en acero y revestida con un acabado blanco que aporta una apariencia limpia. En cuanto a la tela, es de poliéster con un gramaje de 240 g/m², un acabado liso y un color beige neutro.

La dimensión es muy amplia, a pesar de su bajo precio. Tiene un tamaño de 3,95 m de ancho por 3 m de vuelo, lo que proporciona una superficie amplia para refugiarse del sol y, sobre todo, del calor excesivo.

Esto en parte es debido a su inclinación, que llega hasta los 35° y permite ajustar la orientación a la trayectoria del sol.

Se trata de un modelo que está pensado para fijarse a la pared y en el kit se incluyen los soportes necesarios. De hecho, en los comentarios lo que más se destaca es su fácil instalación.

Toldo Calima de Leroy Merlin. Leroy Merlin.

En cuanto a su resistencia mecánica, el toldo pertenece a la clase 1 de resistencia, lo que significa que soporta vientos de hasta 28 km/h.

Una de las ventajas más destacadas de este producto es que tanto la tela como las piezas de recambio están disponibles bajo pedido, lo que facilita la prolongación de su vida útil.

Sin embargo, si hay algún problema, el producto cuenta con una garantía de 3 años, según se indica en la propia web de Leroy Merlin.