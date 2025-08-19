Ana Belén (74) y Víctor Manuel (78) viven en el barrio más exclusivo de Madrid: un chalet de tres plantas con jardín

Con más de 60 años de carrera artística, Ana Belén y Víctor Manuel son la pareja con mayor trayectoria del panorama español. La madrileña, nacida en el barrio de Lavapiés, y el asturiano, de Mieres, llevan casados 52 años y, desde entonces, sus nombres resuenan siempre juntos como parte de la cultura de España.

Este largo matrimonio ha hecho que la pareja lleve muchos años viviendo juntos, incluso en diferentes zonas de Madrid, ciudad que eligieron para establecerse. La cantante y el cantautor han vivido en Chamberí, Torrelodones y, ahora, en uno de los barrios más lujosos de la capital, Alfonso XIII.

La Colonia Alfonso XIII, integrada dentro del barrio de Prosperidad, en el distrito de Chamartín, es uno de los barrios más exclusivos de Madrid. En él, la pareja cuenta con una vivienda arbolada y de ladrillo, de tres plantas y un pequeño jardín, cerca del famoso parque de Berlín.

La casa de Ana Belén y Víctor Manuel

Más allá de la Moraleja o la Finca, Alfonso XIII es uno de los barrios con el metro cuadrado más caro de Madrid. Según Idealista, se sitúa entre los 5.500 y 6.000 euros, dependiendo del estado y ubicación del inmueble.

Debido a su exclusividad y su alta calidad de vida, agradable y tranquila, son muchos los famosos que cuentan con una vivienda en este barrio, como Imanol Arias o Iñaki Gabilondo.

Alfonso XIII es en su mayor parte residencial y cuenta con una amplia oferta de servicios, como supermercados, tiendas, restaurantes y transporte público. Además, dispone de parques y áreas verdes para disfrutar del aire libre.

En cuanto a las viviendas, el valor medio es de 885.446 €, por lo que podemos asegurar que la casa de Ana Belén y Víctor Manuel supera ese precio; sin embargo, son pocos los detalles que se tienen de su hogar, salvo los que han compartido en sus redes sociales.

El hogar de la pareja española tiene tres plantas y un pequeño jardín rodeado de setos que les conceden la privacidad de la que han gozado durante todos estos años, alejados de las cámaras.

Por lo que Ana Belén ha compartido en su Instagram, podemos comprobar que el interior de su hogar está decorado con mucho gusto y mucho guiño al arte. De hecho, tienen una zona dedicada a la lectura y numerosos cuadros repartidos por los pasillos y habitaciones.

Con una estantería abierta y de madera de color verde, la madrileña acumula todos los libros que posteriormente comparte y recomienda en sus redes sociales.

El suelo de toda la casa es de madera de roble, tal y como hemos podido comprobar en el perfil de Víctor Manuel, así como los muebles de su cocina. En cuanto al salón, la pareja se decantó por tonos neutros y un estilo minimalista.

Para romper con estos tonos claros, en el salón de la pareja hay una chimenea negra y marrón, que hace contraste con esa neutralidad de la estancia.

Además, la madrileña y el asturiano también cuentan con un pequeño jardín. Ana Belén ha enseñado en varias ocasiones su terraza, un espacio bien acondicionado para pasar largas horas, especialmente las noches de verano.