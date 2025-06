Nuria Roca y su sorprendente afición doméstica: “Me encanta poner el lavavajillas a mi manera, es como un Tetris”

Nuria Roca, una de las figuras más reconocidas del panorama televisivo español, ha dejado a muchos de sus seguidores con la boca abierta tras una revelación inesperada. Lejos de cámaras, guiones y luces, la presentadora ha confesado que tiene una pasión muy peculiar: colocar el lavavajillas a su manera.

La confesión llegó en el programa ‘La Roca’, donde ejerce como conductora y comparte tanto temas de actualidad como aspectos personales. Durante una conversación distendida, Nuria reconoció que disfruta de esta tarea doméstica como si de un juego se tratara. Y no es cualquier comparación: “Me encanta poner el lavavajillas a mi manera, es como un Tetris”, declaró con humor.

Más allá de la broma, la valenciana explicó que encuentra en este hábito una forma de ordenar su mente y desconectar del estrés. “Cada plato, vaso o cubierto tiene su sitio perfecto. Si alguien lo coloca mal, lo cambio”, añadió entre risas, reconociendo que es muy meticulosa con este gesto tan cotidiano.

Nuria explicó que, pese a tener una vida muy ajetreada, procura encargarse personalmente de tareas concretas del hogar. “A veces lo hago por la noche, cuando la casa está en silencio. Me relaja mucho”, señaló. Una rutina sencilla que demuestra su lado más cercano.

Su marido, Juan del Val, ha comentado en varias ocasiones el carácter perfeccionista de la presentadora. Este rasgo se refleja incluso en cómo organiza los utensilios de cocina. “Lo coloca todo milimétricamente”, ha dicho en tono cómplice, confirmando esta curiosa afición de su pareja.

En redes sociales, muchos usuarios se han sentido identificados con esta pequeña “manía” de Nuria. La forma de colocar el lavavajillas ha sido tema de debate habitual en hogares, convirtiéndose incluso en bromas virales.

Este tipo de confesiones no son nuevas en Nuria Roca. Conocida por su estilo directo y natural, suele compartir detalles personales con el público. Este gesto, lejos de restarle profesionalidad, ha sido uno de los motivos por los que el público la aprecia tanto.

Su espontaneidad es una de sus señas de identidad, tanto en televisión como en su vida en redes sociales. Ya sea hablando de su familia, de su rutina diaria o de temas más serios, la comunicadora se muestra siempre tal y como es.

En este caso, su peculiar visión del lavavajillas ha servido para acercarla aún más a sus seguidores. Muchos han comentado que se sienten menos “raros” por tener manías similares y que les ha encantado la forma en la que Nuria lo ha contado.

Aunque Nuria no suele prodigarse en recetas, sí ha manifestado en diversas entrevistas que le gusta tener su cocina bien organizada. “No soy chef, pero me encanta tener todo en orden”, ha comentado. Su sentido del orden se extiende a la colocación de los tuppers, los utensilios y, por supuesto, al lavavajillas.

No se trata de una obsesión, sino de una pequeña rutina que le da paz. Como ella misma explica: “No es solo limpiar, es una forma de poner orden en mi cabeza”. Y eso, en una vida repleta de compromisos y proyectos, puede marcar la diferencia.

Una rutina que no delega ni en casa. Aunque Nuria Roca podría delegar en otros las tareas del hogar, asegura que hay cosas que prefiere seguir haciendo ella misma. “Es un momento que me relaja”, ha explicado en más de una ocasión, dejando claro que organizar el lavavajillas no es solo una cuestión práctica, sino también emocional.

Una manera de desconectar del estrés diario. Para la presentadora, esta rutina doméstica se ha convertido en una especie de meditación activa. “Es como poner orden en el caos”, ha confesado. Mientras distribuye vasos, platos y cubiertos a su manera, desconecta de grabaciones, compromisos y redes sociales, encontrando en lo cotidiano un espacio de calma.