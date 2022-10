La torre de Morocco Club: una cena inolvidable con vistas a Tánger solo para ocho privilegiados

Para los amantes del sabor y la celebración de momentos maravillosos nace Morocco Club en Tánger, un restaurante que combina Oriente y Occidente situado a la entrada de la Kasbah, histórico y pintoresco barrio de la perla del estrecho.

Al igual que el mítico New York Jazz club del mismo nombre, "The place to be" de la Jetset de Hollywood desde 1931, El Morocco Club de Tánger abrió sus puertas en 2012. Desde hace 10 años es conocido por su oferta gastronómica y servicio.

El Marruecos Club es la reencarnación de una emblemática residencia diseñada por el famoso arquitecto estadounidense Stuart Church y frecuentada por Mick Jagger y otras estrellas del 'Beat Generación'.

Un ambiente artístico y auténtico que Vincent Coppée y todo su equipo crearon bajo la idea de construir una experiencia gastronómica atemporal dónde disfrutar de platos deliciosos y vistas de la ciudad de Tánger.

Entre sus platos de la carta destacan los entrantes; frescos y con presencia de cítricos, los risottos y pastas; aromatizados y con mariscos, sus platos principales que destacan por la presencia de la cocina marroquí con ingredientes como el cuscús o el cordero, esenciales en la cocina de Marruecos y una amalgama de postres originales.

Platos cuyos precios rondan entre los 100 y 200 Dirham, una media de entre diez y veinte euros el plato, por lo que la cena incluyendo bebidas no llega a más de 30 euros por persona.

Platos que sin duda son aptos para todo tipo de paladares y de no serlo, el restaurante cuenta con otro atractivo como los diferentes espacios que ofrece el local.

Morocco Club ofrece espacios en función de la comida que el comensal quiera, así como a la hora en la que quiera acudir. Por la mañana y mediodía se puede disfrutar de la terraza del café que cuenta con desayunos, platos ligeros, postres y bebidas.

La cocina española es excelente en El Morocco Club ya que se pueden tomar unos generosos sándwiches club, un perfectamente elaborado tayín y una sorprendente ensalada de verduras en este lugar.

Degustar su singular parfait, su bien preparado tiramisú o su casera créme brûlée es lo que la mayoría de los visitantes recomienda.

De acuerdo con las opiniones de los críticos, aquí sus camareros ofrecen un insuperable chardonnay, una irresistible cerveza y un sensacional licor. Su extraordinario café, sus deliciosos zumos frescos y su espectacular té marroquí destacan en el lugar.

Bajo un magnífico Ficus centenario se encuentra este lugar ideal para el descanso, imprescindible en la kasbah, el Café Terrasse By El Morocco Club está abierto todo el día sin parar para deleite de los tangerinos autóctonos, adoptados y de paso.

Un lugar con tres ambientes: Cafetería abierta de 9 a 17 horas, su restaurante y Piano bar abierto de 12:30 a 23 h y un espacio que pocos conocen y que necesita de reserva para disfrutar de la exclusividad que ofrece.

Otra opción para el comensal si prefiere cenar o la vida nocturna es el Piano Bar; una parte integral del viaje “Morocco Club”, que invita a vivir una experiencia única, tanto culinaria como humana.

Abierto sólo por la noche, a partir de las 19:30 horas, el Piano Bar El Morocco Club es el lugar más inspirador de Tánger. Un ambiente acogedor y agradable para amenizar las noches en este lugar íntimo que recibe a reconocidos cantantes, músicos y DJs.

Solo para ocho personas

Pero, sin duda, el lugar más especial y que pocos conocen es la torre de su última planta a la que solo ocho personas pueden acceder.

Un espacio que al ser una torre solo permite el aforo a ocho comensales lo que hace de la velada una cita mucho más íntima a la par que especial ya que junto a la gastronomía se unen un buen servicio así como las vistas a la ciudad de Tánger.

Vistas desde la torre de Morocco club

Lo ideal para este lugar al que pocos acceden y conocen es llamar para reservar así como acudir de noche, ya que podrás disfrutar de las luces de la ciudad y de la vida nocturna de Tánger ya que desde la torre se puede ver gran parte de la zona.

Inspirándose en la naturaleza y en la rica variedad de productos locales marroquíes, el Chef inscribe sus recetas en un proceso creativo inusual para ofrecer un viaje gastronómico excepcional y una velada inolvidable.

Sin duda, el restaurante es un must en la visita a Tánger ya que a la par de bonito es económico además de contar con diversos espacios para los amantes del día, de la comida, la noche o el jazz.

