Dior ilumina el Salone del Mobile: el 'New Look' se hace luz en Milán en una oda a la alta costura y el diseño

Parte de la escenografía de la propuesta de Dior Maison y Noé Duchaufour-Lawrance. Cedida

La palabra diseño impide una concepción reduccionista del concepto. El mismo lo ocupa todo. Mirar alrededor, por ejemplo, en una oficina es sinónimo de ello. Las modelos lo pasean subidas a la pasarela.

Y, por supuesto, vive de forma intermitente en Milán, pero no sólo en el cuadrilátero de la moda, sino también en el apartado de decoración en el Salone del Mobile.

En 2026, una vez más, la moda se ha colado en distintos recovecos de la exposición y en parte ha sido gracias a Dior. La casa francesa ha apostado de nuevo por una colaboración con el artista Noé Duchaufour-Lawrance, un tándem infalible que encuentra sus orígenes en 2019.

El fruto de esta unión ha sido en esta ocasión una colección de lámparas que lleva por nombre Corolle, del francés corola —el conjunto de pétalos de una flor—, la icónica falda del atelier.

El título tiene todo el sentido del mundo cuando la inspiración se encuentra en la emblemática silueta New Look creada por Christian Dior a finales de los años 40. Una oda a la feminidad que la firma arrastra incluso en sus colecciones más actuales y en las propuestas más rompedoras.

Aquí la traducción es casi literal, pero está empapada de matices. En esa estética tan reconocible de Dior la silueta se construía a partir de una cintura ceñida que estallaba en volumen; en el plano de este diseño, esa misma arquitectura se desplaza hacia el objeto.

Comparativa entre la creación de la 'maison' y las propuestas de Noé Duchaufour-Lawrance. Cedida

A través de la mirada de Noé Duchaufour-Lawrance, las bases se afinan, los cuerpos se expanden y las pantallas se abren como corolas en pleno movimiento. La concepción de estas apuestas —que van mucho más allá de la mera decoración— es una forma de entender los volúmenes que remite directamente a la haute couture.

El diseñador francés, con una carrera impecable plagada de galardones internacionales, crea obras que "extraen su fuerza de los vínculos sensibles que los seres humanos establecen con su entorno", según explican desde la maison.

El ADN de la casa francesa se funde con el diseño lumínico. Cedida

La propuesta, que se ha presentado en el salón milanés, es una representación de la fusión entre la alta costura y el arte de vivir. La línea está realizada en vidrio soplado a boca, según la tradición de los maestros de Murano, en Venecia.

La campana de la lámpara bebe del movimiento del tejido en clave de pliegues y drapeados —elementos perennes del diseño en Dior—, lo que le otorga al material inicial un toque más fresco, flexible y ligero.

Otras luminarias celebran la cestería, una técnica muy presente en las colecciones crucero, especialmente en la propuesta que encontró en Sevilla su escenario en 2023.

Por otro lado, la fibra de bambú Madake se corta, se refina y luego se teje. En este proceso se forman motivos estructurados de carácter gráfico. ¿El resultado? Una evocación del cannage, uno de los patrones más representativos de la casa francesa.

El 'cannage' de Dior representado en la muestra. Cedida

La exposición de la Maison Dior de la mano de Noé Duchaufour-Lawrance ha tenido lugar en el marco histórico del Palazzo Landriani, en pleno corazón de Brera. Todo aquel que ha pasado por la exposición ha podido disfrutar de una conversación a tres bandas entre herencia, innovación y, por supuesto, artesanía.

Esta propuesta ha estado perfectamente orquestada. Medida al milímetro, como si de una pieza de alta costura se tratase. La escenografía —trabajo de los artistas tailandeses Korakot Aromdee y Vasana Saima—, en concreto, escondía tras de sí un relato sensorial.

La experiencia ya no sólo se queda en la visita, sino que habita en cada detalle. Aquí el entorno recordaba a los jardines de Villa Les Rhumns en Granville, refugio íntimo y paraíso de infancia de Christian Dior.

Esa memoria fértil de la casa, en la que aún continúa vivo el espíritu de su fundador —lo que le da sentido al trabajo que se hace desde el atelier—, es una fuente de inspiración inagotable que lo conquista todo. Un lenguaje propio que hace suya cada temática.

El jardín, iluminado por la noche.

El resultado de la suma de los factores es una experiencia inmersiva donde cada pieza se revela como un objeto de deseo que celebra la excelencia del savoir-faire.

Ahí es donde todo comienza a encajar como un engranaje perfecto. Sucede cuando la esencia de la casa, su ADN, sale de su imaginario habitual y se instala en otros rincones.