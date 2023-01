Carrie vuelve más 'fashion' que nunca: qué pasará en las tramas que 'And Just Like That' dejó abiertas

Sarah Jessica Parker en la segunda temporada de And Just Like That.

Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) está de vuelta. Hace un año se confirmaban los rumores, habrá una segunda temporada de And Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York.

Si bien la primera temporada cerró muchas tramas, ¡queremos más detalles de la nueva vida amorosa de Carrie! También queremos saber qué ha sido de la relación entre Miranda y Che, cómo está evolucionando Charlotte como madre y qué es de la vida profesional de nuestras protagonistas preferidas.

Además, nos morimos de ganas de ver los nuevos estilismos que lucirán las icónicas amigas. Según hemos podido ver en algunas imágenes que se han publicado en redes sociales, Carrie vuelve más fashion que nunca.

Y nos hemos enterado de que Aidan (John Corbett) también volverá a la vida de la protagonista. ¿Qué pasará en los próximos episodios? ¡Atenta!

Spoiler de la primera temporada

Si aún no has visto And Just Like That deja de leer porque vamos a repasar cómo terminó la primera temporada del reboot de Sexo en Nueva York.

Tras quedarse viuda y después de diez capítulos en los que no ha sabido reconducir muy bien su vida, Carrie finalmente encuentra el lugar más adecuado para que reposen las cenizas de Big.

Estas salen por fin de su armario y llegan a París, donde la protagonista, luciendo el vestido más overdressed que le hemos visto, las tira al Sena. Por otra parte, el último capítulo deja abierta una posible reconciliación con Samantha (Kim Cattrall).

Miranda decide apostar al 100% por su relación con Che y deja todo para irse a Los Ángeles. La abogada renuncia así a la prestigiosa beca que estaba a punto de recibir para iniciar una nueva aventura. Charlotte despidió la temporada reinventándose como madre y organizando un Bar Mitzvah inclusivo para Rock, reautizado como 'They Mitzvah' y con una rabina trans.

Se cerró así la primera entrega de And Just Like That que recordó que las mujeres, pasada cierta edad, siguen teniendo muchas historias que contar.

¿Qué contarán los nuevos episodios?

Aún no hay fecha de estreno para la segunda temporada del reboot, que estará disponible en HBO. Hace un año se estimaba que como tarde podríamos volver a ver a Carrie en el invierno de 2023, pero distintos medios adelantan que tendremos que esperar hasta verano.

"Estoy encantado y emocionado de poder contar más historias sobre estos personajes vibrantes y audaces, interpretados por estas actrices poderosas y sorprendentes", dijo el producto ejecutivo Michael Patrick King en un comunicado, según adelantó People.

La jefa de contenidos originales de HBO Max, Sarah Aubrey, añadió que el equipo está "encantado con la conversación cultural generada por estos personajes y sus historias ambientadas en un mundo que ya conocemos y amamos."

En los próximos capítulos veremos qué ha sido de la relación entre Miranda y Che, ¿habrá funcionado? También veremos cómo continúan creciendo los hijos de Charlotte y cómo ella hace frente como madre a situaciones que no controla ni entiende.

No se han adelantado detalles del guion, pero ¡nos morimos por saber más! Especialmente de la vida de Carrie, ¿cómo continuará su vida amorosa sin Big? Lo que sí sabemos de la fashion shower es que continuará siguiendo las tendencias al dedillo y, según algunas imágenes que ya hemos podido ver, lucirá un clutch en forma de paloma que ya se ha hecho viral.

Samantha (Kim Cattrall) volverá, pero seguirá apareciendo en forma de mensajes de texto que recibe Carrie, según informó a en una entrevista con Variety el productor ejecutivo. La actriz contó que no volvería bajo ningún concepto.

La vuelta de Aidan

Lo que sí que sabemos a ciencia cierta es que el personaje Aidan Shaw aparecerá de nuevo, aunque no conocemos cuál será su relación con la protagonista. En su momento, era ese guaperas con el que tan bien congeniaba la protagonista, pero con miedo al compromiso.

En la segunda película, el ebanista se reencuentra con Carrie y le cuenta que finalmente se casó y tuvo un bebé.

Por ello, no sabemos qué encaje tendrá en la nueva entrega. Por el momento, hemos visto algunas imágenes de ambos paseando por las calles de Nueva York.

