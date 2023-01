¿La sexualidad ya no es tan tabú? Todo apunta a que no. Gracias a la emergencia de nuevas plataformas y aplicaciones, el sexo se explora y comenta con más libertad, como lo confirma el último informe de la aplicación de citas Bumble: "La forma en que hablamos, pensamos y practicamos el sexo está cambiando. Cada vez somos más los que abordamos el sexo, la intimidad y las citas de forma abierta y exploratoria (42%) y el sexo ha dejado de ser un tabú, ya que más de la mitad estamos de acuerdo en que es importante hablar de los deseos y necesidades sexuales desde el principio (53%).

En el último año, 1 de cada 5 (20%) ha explorado más su sexualidad y 1 de cada 8 (14%) se plantea una relación no monógama. Sin embargo, esto no significa que todos tengamos más sexo. 1 de cada 3 personas (34%) no tiene relaciones sexuales en la actualidad y está de acuerdo con ello, especialmente entre la generación Z (39%)".

De ahí que el sector erótico levante pasiones. Varios ejemplos lo corroboran. Pese a la polémica, la saga ideada por E. L. James, 50 Sombras de Grey, que escenifica la historia del empresario sadomasoquista Christian Grey con la joven Anastasia Steele, se convirtió en un fenómeno mundial. 125 millones de copias de la trilogía se vendieron en todo el mundo. Su adaptación a la gran pantalla no cosechó menos éxito.

Lo mismo ocurrió con la saga Valeria, de Elísabet Benavent, que llegó a Netflix, sin tapujos ni censura. Cabe asimismo destacar el triunfo de series como Donde caben dos y MILF, entre muchos otros. La plataforma fue incluso más allá en 2021, al incluir por primera vez un desnudo integral en la serie Sexo / Vida.

¿Qué otras películas arrasan, en parte, por su componente erótico en Netflix? Seleccionamos 10, algunas polémicas, con las que ya se han emocionado sus usuarios.

