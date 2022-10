Diez mexicanas comparten la magia del Altar de los Muertos y de la exposición de Frida Kahlo en Madrid

El 1 de Octubre de 2018 se inauguraba en Madrid la Fundación Casa de México en España (FCME), también llamada la Casa de México en España. Es una institución sin fines de lucro, con una visión contemporánea del país; deseosa de construir y abrir nuevas oportunidades a través de la cultura, los negocios y el desarrollo social entre México y España.

Está ubicada en un edificio histórico del barrio de Chamberí (Madrid), construido por el arquitecto Luis Bellido en los años 20 del siglo pasado, es decir, hace ahora un siglo. En el palacete, de cuatro plantas y una superficie de 2.700 metros cuadrados hay varias salas de exposiciones, un cine-auditorio, una librería del Fondo de Cultura Económica especializada en temas mexicanos, una tienda de artesanía local y un restaurante, Puntarena, en el que probar la deliciosa gastronomía mexicana.

[Frida Kahlo, volar de la vida al arte]

Acaba de cumplir cuatro años, en los que ha desarrollado un ambicioso y original programa de actividades, tanto para adultos como para niños: exposiciones temporales, cinefórum, así como eventos musicales, teatrales, literarios y académicas. Sin olvidar la colección semipermanente de arte popular mexicano

Siempre, con un especial énfasis en las tradiciones mexicanas y, sin duda, el altar de muertos es una de sus iniciativas más conocidas. Desde que abrieron sus puertas en octubre de 2018, el altar de muertos ha sido una de las principales atracciones para el público madrileño hasta convertirse en la exhibición que más visitantes recibe. El año pasado (2021), 65.000 personas lo visitaron en tan solo un mes.

Han organizado también 27 exposiciones, desde arte contemporáneo hasta muestras de reconocidos artistas como Francisco Toledo o Vicente Rojo, pasando por artistas que ya forman parte de la historia del arte como Diego Rivera y Frida Kahlo. Más de medio millón de visitantes han podido disfrutarlas.

Entre las muestras de arte, la que más visitantes ha atraído fue la de Diego Rivera, artista universal, en 2019, pero la que se exhibe en este momento y estará abierta hasta el 30 de noviembre, Frida Kahlo: Alas para volar, está rompiendo todos los récords.

La mayoría de las obras vienen del Museo Dolores Olmedo y es sin duda la retrospectiva sobre Frida más ambiciosa que puede verse en nuestro país desde hace dos décadas. Es la primera vez que se cobra la entrada a una exposición y se hace para fines benéficos. Todo el dinero recaudado de las entradas será donado a becas para que jóvenes mexicanos puedan realizar sus estudios de posgrado en España.

Fundación Casa de México en España (FCME) dedica este año el Mega Altar de Muertos a la artista mexicana Frida Kahlo para honrar y reforzar el reconocimiento a una de las artistas mexicanas más conocidas en el mundo del último siglo. En él, además de los elementos tradicionales, se han añadido algunos que resaltan la obra y vida de Frida Kahlo.

Entre ellos una fotografía en gran formato de Frida Kahlo sentada, realizada por Manuel Álvarez Bravo en 1930. Está enmarcada por más de 20.000 flores cempasúchil de papel. A ambos lados, fotos de Diego Rivera y Dolores Olmedo, figuras clave para la conservación de su legado artístico, así como medallones y corazones de hojalata repujada, obra del artesano mexicano Luis Piña.

La calavera de Frida Kahlo de 13 metros, flores de tela de dos metros de diámetro y calaveras de papel maché dan la bienvenida al público, desde la fachada, para visitar el tradicional Mega Altar del Día de Muertos. Cada año, tanto el interior como el exterior de la Casa de México se visten con elementos típicos de esta gran tradición.

Se celebra el 1 y 2 de noviembre en el país azteca y pasa de generación en generación. Su importancia es tal que en 2003 la UNESCO la inscribió en su Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, definiéndola como "una expresión tradicional integradora, representativa y comunitaria”.

Les hemos pedido a diez mexicanas que visiten con nosotros la exposición y el altar. Todas ellas son referentes en sus respectivos ámbitos profesionales, viven en Madrid, y han compartido con MagasIN sus obras favoritas de Frida Kahlo, sus recuerdos del Día de los Muertos y su amor por su país.



Ximena Caraza Campos

Ximena Caraza, Directora General de la Fundación Casa de México en España (FCME), en el Altar de Muertos, que se puede visitar. Esteban Palazuelos

Nació en Distrito Federal, ahora Ciudad de México, hace 51 años. Desde 2018 es la Directora General de la Fundación Casa de México en España (FCME) para mostrar "las bellezas que tenemos en música, gastronomía, en pintura, en arte, en escultura, en cine y, no hay que olvidar también, la parte de apoyo económico a empresarios.

Yo creo que esta Casa es una ventana de México en España y me encanta que la gente venga y que quiera descubrirnos y quiera conocer más de nuestro maravilloso país".

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas (México) y Maestra en Dirección y Administración de Empresas por el Instituto de Empresa (España), tiene una amplísima trayectoria profesional en el mundo de la diplomacia.

En 1998 fue nombrada Consejera de Asuntos Económicos en la Embajada de México en España y, durante su gestión, fue condecorada por el rey Juan Carlos I con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, reconocimiento que se otorga por méritos civiles destacados, en pos del estrechamiento de las relaciones de amistad y cooperación entre España y la comunidad internacional.

Experta en turismo (fue directora regional para Europa del Consejo de Promoción Turística de México) y en inversiones internacionales, forma parte del consejo de administración de algunas compañías. Es una de las embajadoras de su país en el nuestro, al que llegó hace 24 años. De España, destaca "su alegría, sus cielos azules, su comida, su gente. Somos pueblos muy similares".

Ante la pregunta de qué destacaría de su país, responde: "No puedo destacar nada porque es un país maravilloso, lleno de encanto y cada espacio es diferente. Cada espacio es perfecto. La verdad es que es difícil destacar algo. Pero si tuviera que destacar algo, es su gente. Su gente es maravillosa, su gente es alegre. Su gente es honesta, es gente que siempre está pendiente de ayudar al prójimo".

Ahora que la exposición está a punto de cerrar sus puertas, tras meses de preparación, ejecución y éxito de público, le preguntamos qué es lo que más le ha llamado la atención de Frida Kahlo: Alas para volar.

"Lo que más me ha reafirmado es el gran éxito, la gran admiración que yo también tengo de Frida Kahlo. Hay colas y colas y colas de gente que quiere verla. Quiere conocer más de ella. Quiere conocer su vida. Frida es un personaje muy querido y muy respetado en España".

De la muestra, su cuadro favorito es Autorretrato con mono (1938), "porque me parece que es uno de los cuadros donde no se ve un sufrimiento. Es de los pocos cuadros donde Frida está arropada de los animales que tanto quería y donde ves una Frida tranquila, en pausa y sin sufrimiento".

Sobre la celebración del Día de los Muertos que actualmente tiene lugar en la Casa de México, con el impresionante altar, asegura que "es maravilloso ofrecerlo a Frida Kahlo teniendo al mismo tiempo una exposición de 31 obras originales de ella, es algo único. Y eso llena de orgullo a la Fundación Casa de México, haberlo podido lograr".

Y aprovechando que el día 1 de noviembre es festivo, anima: "Que nos vengan a visitar. La casa está en permanente movimiento. Que en la casa de México siempre estamos haciendo cosas creativas, reinventando. Que conozcan más las actividades que hacemos, que descubran un poquito más esa excelencia mexicana".

Roberta Lobeira

Roberta Lobeira posa frente al 'Autorretrato con changuito' (1945) de Frida Kahlo . Colección Museo Dolores Olmedo. Esteban Palazuelos

Quienes hayan visto la serie de Netflix La Casa de las Flores, conocerán el trabajo de esta conocidísima artista, nacida en Monterrey, Nuevo León, en 1979. Una de sus obras, preside el salón de la casa de la familia De la Mora, protagonista de la trama. Ese cuadro es también la estrella de la cortinilla de la serie.



Soltera y madre de un niño de casi 5 años, divide su tiempo entre la pintura, la crianza de su hijo, aunque desde que "conocí a Antonia, mi perrita, y me enamoré, trabajo con muchos rescatistas, conseguimos donaciones y alimento para animales maltratados, enfermos... o les conseguimos casa a los que necesitan".

De país, destaca que "México es muy surrealista, su gente es muy apasionada, cariñosa, con sentido del humor, trabajadora y muy familiar". Fanática de la comida de su país ("que te puedo yo decir, es la mejor"), "el próximo 10 de noviembre, varios amigos mexicanos abrimos un restaurante mexicano aquí en Madrid, en la calle Lagasca 33, donde vamos a servir sopa de tortilla, sopes, enchiladas, mole, etc.".

Habla del enorme talento que hay en México, tanto en mundo de la música como del cine ("llevamos los últimos 5 años seguidos logrando oscars") y presume con orgullo de que "tenemos las mejores playas del mundo".

Lleva casi tres años viviendo en España, país del que destaca "la tranquilidad de tener seguridad: puedes caminar a las 3 de la madrugada y no pasa nada. Me imagino que a veces pasarán cosas pero no vives con el miedo de otros países".

De Madrid, "amo que todo es caminando, no tienes que tener carro, todos los edificios en el centro me parecen una hermosura". Y de los españoles, entre quienes tiene muchos amigos, apunta que "son igual de fiesteros que los mexicanos".

De la celebración del Día de los Muertos recuerda que le gustaba "pintar a mis amigos pero no creas que soy de las que le echa muchas ganas para celebrarlo". Y de la exposición de Frida destacaría "la curaduría, las citas que hay junto a las obras, las paredes de colores muy mexicanos, y el altar espectacular con todas esas flores".

Preguntada por su cuadro favorito de Frida Kahlo, añade con mucho criterio: "¿De la vida o de la exposición? De la vida, Las dos Fridas (1939); de la exposición, el retrato donde me hicieron esta foto, Autorretrato con changuito (1945)".

Rita Sánchez

Rota Sánchez, fotografiada junto a la instalación de 'Ollas con tapa de pajarito' (2020). Esteban Palazuelos

Nacida en Guadalajara, Jalisco, es una de las chefs que trajo el México más auténtico a Madrid: "En los años 90, abrí con Efrén, mi marido, un restaurante mexicano, de los primeros en Madrid, con el que estuvimos casi 15 años. Fue considerado 'uno de los mejores restaurantes mexicanos fuera de México', con platos desconocidos en España hasta el momento: pozole, mole, huitlacche, chapulines…".

Después de La Taquería del Alamillo, "montamos la primera tienda de alimentación de productos completamente mexicanos, con más de 350 artículos" y hoy es asesora gastronómica, imparte talleres y recorre México recuperando recetas ancestrales que muestra en su página web, Cocinando con Rita.

De México, asegura que "tenemos un país tan extenso que podemos encontrar una gran diversidad en cuanto a recursos naturales, así como su riqueza musical, cultural e histórica. En cuanto a su gastronomía, en el año 2010 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, debido a su historia, creatividad, diversidad y trascendencia".

Tras 29 años viviendo en España, lo define como "un país multirracial en donde todos tenemos cabida, especialmente en Madrid; me he sentido muy querida y arropada, además de convertir mis sueños en realidad, es mi segunda patria y cuando estoy en mi tierra natal, siempre la echo en falta".



He sido invitada, como embajadora de la cocina mexicana, a programas de radio y televisión, a dar ponencias en institutos y congresos de gastronomía y a servir el catering en numerosos eventos, entre ellos, en la Fundación Casa de México en España.

Sobre el Día de los Muertos, asegura que "me encantaría que todos tuvieran la oportunidad de visitar mi país, para vivir y disfrutar esta celebración tan importante para nosotros". Pero "para los que no tengan la oportunidad, tenemos el privilegio de contar con la FCME que mantiene viva nuestras tradiciones acercándonos a nuestras raíces".

Recuerda especialmente "un viaje a Tzinzuntzan, en Michoacán, fue maravilloso ver y sentir los días previos a la festividad, cómo decoraban los altares en sus casas, negocios, calles, el colorido en sus panteones, el respeto y a la vez alegría de acompañar ese día tan especial a sus seres queridos, encontrándose nuevamente con ellos, llevándoles sus platillos, la música que les gustaba... Hay que vivirlo, es realmente emocionante".

De la exposición de Frida, subraya que "te transporta a una parte de la Casa Azul de Frida Kahlo en la Ciudad de México (CDMX), mostrando su esencia, su vitalidad, su creatividad, la forma de trasmitir en cada una de sus obras de arte". Y no puede escoger: "Es muy difícil quedarse con uno solo, pues cada pintura refleja el momento en el que está viviendo, mostrando sus emociones y la fuerza que hay en ella".

En la imagen, Rita no posó frente a una obra de Frida Kahlo sino a una instalación de la colección de la FCME, Ollas con tapa de pajarito. Barro moldeado, con englobes, bruñido y decorado al pincel. Huáncito, Michoacán, México.

Andrea Bayardo

Andrea bayardo, frente a una instalación con páginas del diario de Frida Kahlo de la exposición 'Frida Kahlo: alas para volar' en Fundación Casa de México en España. Esteban Palazuelos

Actriz de teatro musical, a sus 29 años es la protagonista de Malinche el musical. Nacida en Guadalajara, Jalisco, estudió en la prestigiosa escuela de teatro musical mexicana Calle 42. "Además de la preparación en teatro musical y canto, tengo un grado en relaciones internacionales y acabo de terminar un máster en intervención psicosocial y comunitaria".

Y, por si todo eso fuera poco, es la directora, vocal y solista de un grupo de folclore de su tierra llamado Estampas de México. Con él ha hecho giras internacionales y ha mostrado al mundo su potente voz y su talento. "Mi país es increíble, destaco además de la comida increíble y distinta en cada estado, y los paisajes llenos de historia y belleza, la amabilidad de la gente, la personalidad solidaria de los mexicanos me fascina, así como la capacidad que tenemos de celebrarlo todo".

Para conocer una parte de la historia de su país, Andrea anima a nuestros lectores a acudir a ver Malinche, el más reciente proyecto de Nacho Cano, que no solo es un musical sino también un concierto de rock y una experiencia única de ocio y gastronomía.

Esta actriz y cantante mexicana lleva casi cinco años en España y ya es muy conocida pues interpretó durante cinco años a Nala en el musical El rey león en la Gran Vía madrileña. De nuestro país también destaca "la seguridad con la que se puede vivir. Es un país en el que convivimos personas de todo el mundo y cada uno tenemos nuestro espacio para desarrollarnos".

Su recuerdo de la celebración del Día de los Muertos: "Mi mamá me llevaba al Parque Morelos en Guadalajara, para comprar miniaturas de ofrendas y hacer un altar pequeño en casa. El mercado que se arma en ese parque para el Día de Muertos es espectacular".

De la exposición de Frida (en la que posó frente a una instalación con páginas del diario de Frida Kahlo) lo más le ha llamado la atención es "la sensibilidad con la que están ordenadas las obras, contando la historia de su vida, es un recorrido precioso".

Su cuadro favorito de Frida Kahlo es "desde siempre, Las dos Fridas (1939)", y la joven actriz posó para este reportaje frente a una instalación con páginas del diario de Frida Kahlo de la exposición en la FCME.

Doris Seedorf CEO Softtek Spain.

Doris Seedorf, junto al cuadro 'Sol y vida' (1947) de Frida Kahlo. Esteban Palazuelos

Con más de 28 años de experiencia en el mercado de Tecnologías de Información; hoy es la CEO de Softtek en España, país donde lleva viviendo 13 años y del que destaca "su cultura y diversidad en todos sentidos". Es una empresa de servicios y soluciones de aceleración digital e innovación tecnológica a nivel global.

Su trayectoria profesional recorre 25 años de su empresa, en la que empezó como programadora en diversos proyectos, utilizando las metodologías de trabajo de Ingeniería de software y los lenguajes de programación que utilizaba Softtek, pasó a ser analista funcional en varios proyectos, después líder de proyecto y de ahí a desarrollo de negocio, abriendo mercado

En 2009 fue nombrada CEO para Europa. Convencida de la importancia de la formación continua, en 2020 realizó de forma online un programa ejecutivo de gobierno corporativo de la Bolsa mexicana, la empresa Deloitte y la Universidad Anahuac. Desde febrero de este año es la máxima responsable de Softtek en España, donde busca consolidar y desarrollar negocio.

Casada y madre de cuatro hijas, de la celebración del Día de los Muertos recuerda "el colorido y la tradición de celebración" que existe y se mantiene, generación tras generación, en México. De la exposición de Frida enfatiza que "proyecta totalmente su historia personal y la época en que vivió".

Su cuadro favorito de Frida Kahlo es "Viva la vida (1954)", y posó junto a Sol y vida (1947), una de las obras más personales y enigmáticas de la artista.

Paola Perdomo

Paola Perdomo, en uno de los rincones de la Casa de México en Madrid, con el inconfundible color de la Casa Azul de Frida Kahlo. Esteban Palazuelos

Esta organizadora de bodas y eventos nació en Ciudad de México hace 49 años y es madre de "una hija hermosa de 14 años que es todo mi orgullo y con quien he emprendido esta aventura de venir a vivir a España hace año y medio".

En este tiempo, de nuestro país resalta que, "al igual que México, España es rico en tradiciones y gastronomía, ese amor por comer creo que es lo que más nos une y nos hace sentirnos identificados a ambos países. España también lo tiene todo, el mejor clima y rincones increíbles que descubrir. Por eso quiero recorrerlo de punta a punta y aprender cada día más de la historia de este hermoso país, que al final es mi historia y la de mis antepasados".

Desde 1997 es "Wedding and Event Planner o planeadora de bodas y eventos sociales". Su empresa se dedica desde hace 25 años a organizar y diseñar todo tipo de eventos sociales, corporativos, personales y filantrópicos, principalmente en la Ciudad de México y desde 2021 en España.

Las bodas son su especialidad, por eso dedica parte del año a impartir cursos para capacitar a nuevos wedding planners. Una parte de su trabajo se muestra en los libros Las Bodas en México y 100 Bodas por todo México.

"México es un país de gente cálida y amigable: los extranjeros que llegan a vivir a mi país se sienten inmediatamente acogidos e integrados. Es un país mágico y lleno de contrastes, tiene la mayoría de ecosistemas del planeta dentro de sus 2 millones de millones de kilómetros cuadrados, las playas más bonitas, los pueblos más coloridos... y, para mí, lo mejor de todo es nuestra maravillosa gastronomía. México no se conoce en un solo viaje, en la vida hay que dedicarle a México muchos viajes para poder conocerlo a fondo y es probable que no alcance una vida para lograrlo".

"El Día de Muertos es mi celebración favorita de todas las fiestas que tenemos en México, y eso es decir mucho, ya que festejos tenemos miles, cada pueblo tiene su fiesta, somos gente de festejar todo... ¡Hasta la muerte! Verla con alegría y saber que esta vida solo es un paso o una experiencia que al final nos llevara hacia la eternidad".

Recuerda "una aventura, dentro de la Ciudad de México, en un lugar lejano y de difícil acceso se encuentra Xochimilco y, cerca de ahí, el pueblo de Mixquic. Poder llegar a este panteón en un día de muertos es casi imposible, caminas kilómetros para lograrlo, ya que es un lugar adonde llegan miles de personas a llevar flores y comida a las tumbas de sus seres queridos".

"Entrar a ese lugar impresionante, con miles de personas y millones de flores y de velas, y sentir esa energía tan fuerte de muerte y felicidad a la vez, es algo impresionante que nunca podré olvidar, de esta forma, hay muchos lugares mágicos en mi país como son los panteones de Oaxaca y Pátzcuaro, en Michoacán, por solo mencionar algunos.



De la muestra destaca "las obras tan importantes que la Casa de México en España ha logrado traer, es un logro que aplaudo y festejo. Y me ha emocionado muchísimo tener esta exposición en Madrid ya que hace unos meses volví a leer un libro que les recomiendo muchísimo Frida: una biografía de Frida Kahlo, escrita por Hayden Herrera en 1983".

"El libro muestran las cartas que la artista escribía y que te hacen conocerla mejor, su forma de hablar y de pensar. Además, en él se describen casi todas las obras que han traído a la exposición, el poder verlas juntas ha sido un gran privilegio. Mi cuadro favorito de la muestra es Mi Nana y Yo (1937).



Pero su cuadro favorito de Frida Kahlo, desde siempre, "es una pintura que se llama Diego en mi pensamiento (1943). Me gusta porque, aunque el cuadro no tiene nada que ver con una boda, pareciera que Frida porta un traje blanco de novia pero, no, es un traje típico de Tehuantepec (estado de Oaxaca, de donde su madre era originaria); es mi traje regional favorito y ella lo luce espectacular.

Además, tiene una corona de flores, otro elemento que tiene mucho que ver con mi profesión y en su frente tiene pintado como si tuviera tatuado a Diego en su pensamiento, el gran amor de su vida".

Mónica Sánchez Navarro (a la izquierda) y Tatiana Arelle, de la firma Mon&Pau, junto a una imagen de Dolores Olmedo. Esteban Palazuelos

Empresarias y fundadoras de una de las firmas de moda con más éxito, tanto en México como en España, Mon & Pau. Una marca que es ya un imprescindible en todo buen armario que se precie, y que sus creadoras describen como "el equilibrio perfecto entre atemporalidad y contemporaneidad, versatilidad y savoir-faire".

Mónica Sánchez Navarro nació en la Ciudad de México y Tatiana Arelle, en Ciudad Juárez. Confiesan "orgullosamente" su edad, 49 y 46 años, respectivamente.

Ambas están casadas, Mónica es madre de cinco hijos y Tatiana de tres, y a las dos les apasiona viajar.

En 2015, junto con Paulina Lebrija, crean Mon & Pau, con la convicción de que "es posible convertir un material tan noble como la piel, en prendas de tendencia y lujo, sin tener que renunciar por ello a la comodidad". Sus pantalones son tan cómodos que no hay clienta que no repita.

Prendas destinadas a durar en las que han logrado “the perfect fit” (el ajuste perfecto) gracias a una combinación de materias primas de máxima calidad y un patronaje cuidado hasta el mínimo detalle. Y, en un tiempo récord, han transformado una primera colección de pantalones de piel y ante stretch en una amplísima gama en la que hay desde sueters hasta mocasines.

Con intuición, han creado dos líneas principales: Essentials, con los colores básicos del fondo de armario, y Collectables, para encontrar el modelo preferido de sus fans, en el color tendencia de temporada.

De su país subrayan "su gastronomía, su música, su arte, sus paisajes... ¡Somos unas enamoradas de México y todo lo mexicano!". Llevan viviendo en España 25 años, en el caso de Mónica, y 20 años, en el de Tatiana. Su tienda, en la que a veces hay cola para comprar sus famosos pantalones de cuero", esta en la calle Claudio Coello 93 de Madrid.

Ambas resaltan de España "sobre todo, la seguridad y la libertad que esto te da" y recuerdan de la celebración del Día de los Muertos "los altares en casas de las abuelas, el pan y las calaveras de azúcar que nos daban en el colegio".

Lo que más les ha llamado la atención de la exposición de Frida es que "cuenta tanto de su vida, a través de su arte, con una gran capacidad de transmitir sus emociones en su obra y de hacernos entenderla como persona".

El cuadro de Frida Kahlo favorito de ambas es Las dos Fridas (1939). Posan junto a la fotografía de Dolores Olmedo, la gran coleccionista y mecenas que preservó el legado de Diego Rivera y Frida Kahlo, en el Altar de Muertos de la FCME.



Elaine Arozamena

Elaine Arozamena, junto a 'Cántaros decorados' de Alfredo Felipe Ramos. Esteban Palazuelos

Nació en la Ciudad de México, el 21 de noviembre, "un día después de la Revolución Mexicana. Mi familia paterna, los Arozamena, es de Navarra, del Valle de Baztán. Del lado materno soy de origen danés [su segundo apellido es Meldahl], como muchos mexicanos, que somos europeos nacidos en México, y en las Américas, que sigue siendo el continente de las grandes oportunidades! (”the land of opportunities”).

Tiene tres pasaportes: español, mexicano y estadounidense, y habla cinco idiomas. "Eso te da una idea de lo 'global' que soy". Estudió en Estados Unidos Relaciones Internacionales y Energías renovables y solares ("en 1981, cuando nadie lo hacia, y ahora esta de moda") y también en Francia, en el Institut de Sciences Politiques.

Trabajó en la Secretaria de Haciendo de México, en el Área Internacional, con una gran empresa norteamericana, DUN & Brastreet International y AC Nielsen, "y fui la única mujer presidenta y directora general de varias divisiones antes de los 30 años". Ha vivido en más de siete países a lo largo de su carrera en empresas cotizadas.

Fundadora de la Cámara de Comercio México-España para apoyar a las Pymes, gracias a su experiencia adquirida con su empresa, una consultora internacional para ayudar a las empresas a resolver problemas internacionales en su proceso de globalización y de eficiencia.

Pionera en los temas de liderazgo y talento femenino, hace 20 años fundó en España la International Women’s Forum, asociación mundial de cuyo capítulo español son miembros algunas de las mujeres líderes más importantes de nuestro país: "ahora tenemos organización en Madrid y Barcelona y hemos crecido muchísimo".

Visionaria, supo ver antes que muchos la globalización y en 2009 fundó en España también Sabores Auténticos de México "para potenciar la tradición culinaria con historia y tradición y 'educar' sobre nuestra fantástica comida mexicana de cientos de años".

También ha impulsado la Asociación de Restaurantes Mexicanos. Incansable, acaba de presentar un programa para empezar a calificar la autenticidad de los más de 200 restaurantes mexicanos que se han abierto en España en los últimos 20 años, con un Águila, dos o tres (de forma similar a las famosas estrellas Michelín o los Soles de la Guía Repsol).

Lleva en España desde 1999, "de ida y vuelta" porque reside Nueva York con su marido, el aristócrata salmantino Alfonso Carlos Montero de Alba. Ambos se dedican negocios globales internacionales y son "amantes de España, de su historia y su cultura", además de coleccionistas de arte.

Por eso hace más de un lustro organizó en España "la primera reunión de Art and Finance para ayudar a los coleccionistas españoles a documentar sus piezas de arte debidamente pues, si no, no valen nada".

"El Día de Muertos de México me gusta mucho porque la vida es algo que celebrar, sin embargo, la muerte es solo un paso más en la vida porque en el mundo de muchos países (México, Brasil, y otros) no hay vida ni muerte, sino que es una continuidad… Y por eso hay que vivir siempre como si fuera el último día, porque la vida siempre continúa. ¡El espíritu de nuestra tradición es ese!".

Frida Kahlo "no es de mis artistas favoritos, porque yo prefiero el arte más representativo y alegre. Me gustan más sus obras que no son autorretratos". Elaine posó en otro de los rincones de la FCME con unas muestras de la artesanía mexicana en jarrones de cerámica pintada a mano.

Eugenia González

Eugenia González posa frente a 'La columna rota' (1944) de Frida Kahlo. Esteban Palazuelos

Nació, hace 53 años, "en Monterrey, capital industrial de México, donde crecí. España siempre me atrajo mucho, ya que mi abuela era descendiente española y solo hablaba maravillas de este país. Me casé con un español y desde entonces vivo aquí. Mi corazón está dividido entre México y España".

Es una de las arquitectas de interiores de moda en Madrid, donde ha decorado las casas de muchos de sus compatriotas. "Trabajo en Arquitectura de Interiores desde hace 15 años, y es un trabajo que me apasiona: hacer casas bonitas para mis clientes; como digo siempre, empiezo con un cliente y acabo con un gran amigo".

Casada desde hace 29 años con un español y madre de dos hijos, en 1993 se vino a vivir a España, que ya considera su hogar. "En España me siento en casa, es tan igual a nosotros, me encanta vivir aquí, es un país maravilloso".

De México, destaca que "tiene una gran gastronomía que, cuando la conoces, te enamoras de ella", así como "su arte popular con esos coloridos tan vivos y los paisajes: yo estoy enamorada de mis montañas de Monterrey”.

Un recuerdo de la celebración del Día de los Muertos: "Preparar los altares con mi madre". Le gusta mucho leer libros de historia y hacer cursos de arte e historia. De la exposición de Frida "no puedo escoger solo uno, recomiendo todos ellos" y añade: "Frida es maravillosa, nadie ha exportado tanto nuestra cultura como ella".

Marcela Lobo

Marcela Lobo, posa junto a 'Lobo Alado' (2021) de Jacobo y María Ángeles. Esteban Palazuelos

Es a la vez artista visual y galerista en Espacio LOBO (calle Ayala 62, en Madrid), que mezcla el propio estudio de la artista con el espacio dedicado a exhibiciones personales y colectivas. Nació en Ciudad de México en 1959. Pintora, fotógrafa, grabadora, ninguna de las artes se le resiste.

Desde 1991, ha presentado más de 20 exposiciones individuales en México, Estados Unidos y distintos países de Europa, y ha participado en más de 21 exposiciones colectivas en Centroamérica, Estados Unidos y México, siempre a la búsqueda de la perfección estética de su obra.

Vive en Madrid con mi marido "no tuve hijos pero tengo cinco nietos y ya soy bisabuela". De su país, asegura: "México es un país maravilloso por la variedad de paisajes tan diferentes, la gastronomía tan rica y distinta en cada Estado con una variedad infinita de sabores y colores, y muy rico en cultura, tradiciones y artesanía".

Lleva cuatro años viviendo en España, país del que "me gustan sus tradiciones, su cultura, el otoño, sus bares y terrazas, la alegría de su gente, su buen vivir".

Para Marcela Lobo, el Día de los Muertos "es un día para saludar a nuestros seres queridos, con alegría, festejos, la comida que les gustaba, muchas flores de cempatzuchil.. y los cementerios, en vez de ser un lugar triste, se vuelven un lugar de convivencia y son dignos de visitarse".

"Lo que más me gusta de la exposición son sus autorretratos, que la describen exactamente como se sentía ella en el momento de pintarse, sus emociones y sus dolores. Me gustó mucho también que expusieran sus cartas y fotografías, pues son cosas que no se exponen siempre y la hacen más interesante y completa".

Su cuadro favorito de Frida Kahlo: Autorretrato con monos (1943), "ya que estos representan los hijos que no pudo tener, como dijo en alguna ocasión". Posa junto a Lobo Alado (2021) de Jacobo y María Ángeles.

