Tortilla de patata jugosa con el interior cremoso. Imagen de archivo

Las cocineras coinciden: "Para que la tortilla de patata quede jugosa, no añadas más huevo; deja reposar la mezcla entre 5 y 20 minutos"

0 votos

Total: 45 min

Comensales: 4

La tortilla de patata se prepara con pocos ingredientes, pero exige controlar bien cada fase. El corte, la cocción de la patata y el tiempo en la sartén determinan su textura.

Uno de los errores más frecuentes consiste en mezclar la patata con el huevo y llevarla inmediatamente al fuego. La prisa puede impedir que ambos ingredientes se integren correctamente.

Las cocineras María Lo y Clara Villalón coinciden en concederle unos minutos de reposo a la mezcla. Este sencillo paso permite obtener una tortilla más melosa sin añadir una cantidad excesiva de huevo.

El objetivo no es dejar el centro completamente líquido, sino conseguir que la patata absorba parte del huevo antes de cuajarlo. De esta manera, la tortilla adquiere mayor cuerpo y conserva su jugosidad.

El reposo cambia la textura

María Lo, ganadora de la décima edición de MasterChef, fríe bien las patatas antes de incorporarlas al huevo batido. Después deja reposar la mezcla durante unos cinco minutos.

La cocinera gaditana explica que este tiempo permite que la patata vuelva a hidratarse. Al absorber parte del huevo, se ablanda ligeramente y queda mejor integrada en el interior de la tortilla.

Clara Villalón también considera fundamental el reposo, aunque lo prolonga durante aproximadamente veinte minutos. Para ella, este paso ayuda a conseguir una mezcla más ligada antes de llevarla a la sartén.

Villalón presta especial atención al corte. Recomienda preparar láminas del grosor aproximado de una moneda de dos euros para que todas las patatas se cocinen de manera uniforme.

No existe un único tiempo válido para todas las tortillas. Cinco minutos pueden ser suficientes si las patatas están finamente cortadas, mientras que unas láminas más gruesas necesitarán un reposo mayor.

Para una receta doméstica, se puede buscar un punto intermedio de entre diez y quince minutos. La mezcla estará lista cuando haya espesado ligeramente y el huevo se encuentre bien repartido.

También importa la temperatura de la patata. Conviene incorporarla al huevo cuando todavía está caliente, pero después de haber eliminado el exceso de aceite.

El calor ayuda a que ambos ingredientes comiencen a integrarse. Sin embargo, una patata demasiado aceitosa puede provocar que la tortilla quede pesada y que la mezcla pierda cohesión.

La variedad utilizada influye en el resultado. Las patatas agrias o monalisa funcionan bien porque soportan la cocción y ofrecen una textura tierna sin acumular demasiada humedad.

El corte debe ser regular, ya sea en láminas o en pequeños trozos. Si unas piezas son mucho más gruesas que otras, algunas quedarán duras mientras las más finas comenzarán a deshacerse.

La cebolla continúa siendo opcional. Si se utiliza, debe cocinarse hasta quedar tierna, pero evitando que suelte demasiada agua dentro de la mezcla.

Tortilla de patata jugosa 800 g de patatas

7 huevos grandes

1 cebolla, opcional

500 ml de aceite de oliva suave

Sal al gusto

1 cucharadita de aceite para cuajar la tortilla Paso 1 Pela las patatas, lávalas y sécalas bien. Córtalas en láminas regulares de unos 2 o 3 mm de grosor. Paso 2 Si quieres preparar la tortilla con cebolla, pélala y córtala en juliana fina. Paso 3 Calienta el aceite en una sartén amplia a fuego medio. Añade las patatas y la cebolla, procurando que queden cubiertas. Paso 4 Cocina durante unos 20 minutos. Remueve con suavidad para que las patatas se hagan de manera uniforme sin convertirse completamente en puré. Paso 5 Retira las patatas cuando estén tiernas y algunas comiencen a dorarse. Déjalas escurrir en un colador para eliminar el exceso de aceite. Paso 6 Casca los huevos en un recipiente amplio, añade sal y bátelos suavemente. Solo es necesario mezclar las claras y las yemas, sin generar demasiada espuma. Paso 7 Incorpora las patatas todavía calientes al huevo. Mezcla con cuidado hasta que todas queden bien impregnadas. Paso 8 Deja reposar la mezcla entre 10 y 15 minutos. Remueve una vez durante ese tiempo para comprobar que el huevo continúa bien repartido. Paso 9 Calienta una sartén antiadherente de unos 20 o 22 cm de diámetro con una cucharadita de aceite. Paso 10 Vierte la mezcla cuando la sartén esté caliente. Cocina durante aproximadamente un minuto a fuego medio-alto mientras recoges los bordes con una espátula. Paso 11 Coloca un plato sobre la sartén y da la vuelta a la tortilla con un movimiento firme. Paso 12 Deslízala nuevamente en la sartén y cocina el segundo lado entre 30 segundos y un minuto, según el punto deseado. Paso 13 Retira la tortilla y déjala reposar durante dos minutos antes de cortarla. El calor residual terminará de asentar el interior.

Cómo conseguir el punto jugoso

El reposo no sustituye a una buena cocción, pero facilita que la tortilla tenga una textura más uniforme. Al absorber huevo, la patata deja de comportarse como un ingrediente separado.

Por eso, al cortar la tortilla, el interior permanece cremoso sin que aparezca una gran cantidad de huevo líquido. La mezcla queda húmeda, pero conserva mejor su estructura.

Añadir más huevos no siempre resuelve el problema. Si la patata no ha tenido tiempo para impregnarse, el exceso puede acumularse en el fondo del recipiente y quedar separado durante el cuajado.

También debe evitarse aplastar demasiado la patata. Romper algunas láminas ayuda a ligar la mezcla, pero convertirlas todas en puré elimina el contraste de texturas característico de la tortilla.

Otro punto importante es el batido. No hace falta trabajar los huevos enérgicamente ni incorporar una gran cantidad de aire, porque no se busca el efecto esponjoso de una tortilla francesa.

Basta con romper las yemas y mezclarlas con las claras y la sal. Después, serán las patatas calientes y el reposo los que aporten densidad a la preparación.

La sartén debe estar caliente antes de verter la mezcla. Si está fría, el huevo tardará demasiado en formar la capa exterior y la tortilla absorberá más grasa.

Tampoco conviene utilizar una sartén demasiado grande. La tortilla quedaría fina y perdería humedad rápidamente, aunque se redujera el tiempo de cocción.

Para las cantidades indicadas, una sartén de entre veinte y veintidós centímetros permite conseguir una tortilla con suficiente altura y un centro cremoso.

El primer lado necesita algo más de tiempo para adquirir estructura. Después de darle la vuelta, bastarán unos segundos para cerrar la segunda cara sin secar el interior.

Una vez fuera del fuego, la tortilla continúa cocinándose. Por este motivo, es preferible retirarla un poco antes del punto final y dejar que repose durante un par de minutos.

Entre los fallos más habituales también se encuentra cocinar las patatas a una temperatura excesiva. Si se doran demasiado rápido, pueden quedar crujientes por fuera y duras en el centro.

Lo adecuado es comenzar con un fuego moderado y dejar que se ablanden lentamente. Al final se puede aumentar ligeramente la temperatura para dorar algunas zonas.

Las patatas deben quedar tiernas, bien escurridas y suficientemente calientes para mezclarse con el huevo. Después, solo hay que concederles el tiempo necesario para absorberlo.

Ese breve reposo es el gesto que comparten María Lo y Clara Villalón. Una espera de pocos minutos puede marcar la diferencia entre una tortilla con los ingredientes separados y otra verdaderamente melosa.