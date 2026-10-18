María Antonieta, la limpiadora que tiene dos carreras y un máster. @limpiezaensantiago

María, limpiadora: "Tengo dos carreras y un máster, pero me gusta limpiar cocinas ajenas. No quiero ascensos"

María Antonieta tiene dos carreras y un máster, pero no busca un empleo relacionado con sus estudios. Le gusta trabajar como limpiadora y cuenta en su perfil de TikTok, @limpiezaensantiago, por qué ha elegido este oficio.

Su decisión provoca comentarios de quienes consideran que está desaprovechando su formación. Algunos le preguntan si está loca; otros le dicen que está "tirando" su futuro. Ella defiende que se siente a gusto con su trabajo.

Se describe como una "especialista en transformar hogares". Su objetivo es "limpiar casas, cocinas ajenas y baños con manchas de otras personas", una tarea que disfruta y a la que quiere seguir dedicándose.

No pretende convencer a quienes cuestionan su elección. Lo que busca es terminar la jornada satisfecha con el resultado y volver a casa con la tranquilidad de haber hecho bien su trabajo.

Una elección propia

Para María Antonieta, los años de estudio no tienen por qué determinar toda su trayectoria laboral. Haber completado una formación universitaria no cambia lo que quiere hacer ahora: "dejarlo todo impecable".

En sus redes sociales comparte su día a día y muestra el antes y el después de los espacios que limpia. Las cocinas y las manchas difíciles forman parte de un trabajo del que habla con satisfacción.

Su relato se centra en una elección personal. No explica su dedicación a la limpieza como una salida provisional mientras encuentra otro empleo, sino como una profesión que le gusta.

"No quiero una vida brillante, quiero una limpia", asegura. Con esa frase responde a la idea de que debería aspirar a otro puesto por tener estudios superiores.

Los comentarios sobre su supuesto potencial desaprovechado no la han llevado a plantearse dejar el oficio. Al menos por el momento, tiene claro que quiere continuar.

Sin buscar ascensos

María Antonieta también cuestiona las expectativas que recibe por ser una mujer con formación. En uno de sus vídeos critica a quienes "dicen que una mujer inteligente no debería aspirar a barrer".

No comparte esa manera de valorar su trabajo. Prefiere dedicarse a una actividad con la que se siente cómoda antes que perseguir una trayectoria que otras personas consideran más adecuada para ella.

Tampoco busca ascensos ni quiere vivir pendiente de correos urgentes. Rechaza tener que "fingir que me importa lo que no me importa" para encajar en un puesto.

Su forma de entender el trabajo pasa por cumplir con sus tareas y descansar cuando termina la jornada. Según cuenta, la limpieza le aporta la paz y la tranquilidad que busca en su vida laboral.

"Solo necesito una fregona", afirma. No presenta esa preferencia como una receta para otras personas, sino como la respuesta a lo que ella quiere hacer.

Los prejuicios sobre el oficio

Las críticas que relata vinculan su formación académica con la obligación de acceder a determinados empleos. Desde esa perspectiva, trabajar en la limpieza supondría renunciar a las oportunidades que deberían darle sus títulos.

María Antonieta no lo interpreta así. Al definirse como una especialista en transformar hogares, pone el foco en las tareas que realiza y en el resultado de su trabajo.

Su experiencia tampoco permite explicar los motivos de todas las personas que se dedican a la limpieza. En su caso, insiste en que disfruta del oficio y no necesita cambiar de puesto para sentirse satisfecha.

Cuando comparte una cocina limpia o una superficie de la que ha eliminado las manchas, muestra aquello que busca al empezar la jornada: dejar el espacio impecable y regresar a casa con la cabeza tranquila.