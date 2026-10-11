Mery, cocinera: "La cena más elegante del otoño no necesita fuego, se hace con 1 calabacín, queso, pavo y panko"

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A todo el mundo le gusta el calabacín. Es esa verdura que muchos utilizamos para empezar a introducir más vegetales en nuestra alimentación, una vieja confiable que, para quienes no están demasiado acostumbrados a comer verdura, resulta mucho más fácil de aceptar por su sabor suave y su textura.

Sin embargo, a pesar de su popularidad, la realidad es que muchas veces acabamos preparándolo de la misma manera: a la airfryer, a la plancha o en una sartén, con un poco de pimienta como mucho. Y aunque estas opciones funcionan, el calabacín tiene muchas más posibilidades de las que solemos darle.

Una de ellas son las brochetas rebozadas con pavo y queso que propone Mery (@cocinaparatodos). Se trata de una cena crujiente y jugosa, pero tan fácil de preparar que en apenas unos minutos podemos tenerla preparada.

Una cena para cuando no hay tiempo

El otoño tiene algo que cambia por completo nuestra relación con la cocina. Volvemos a los horarios habituales, se acumulan las obligaciones y, cuando llega la noche, muchas veces lo último que apetece es ponerse a preparar una cena complicada.

Buscamos platos rápidos, pero también algo que se sienta un poco más especial que recurrir cada día a la misma ensalada, un sándwich o cualquier cosa que encontremos en la nevera.

Ahí es donde encajan propuestas como esta. El calabacín necesita muy poco trabajo previo y combina especialmente bien con ingredientes cotidianos como el queso y el pavo.

El huevo y el panko aportan una cobertura crujiente que cambia por completo el resultado y permite convertir una verdura sencilla en un plato con una apariencia mucho más elaborada.

La preparación, además, resulta muy práctica para esos días en los que el tiempo es limitado. En apenas unos minutos se puede tener todo listo para cocinar, sin necesidad de elaborar una salsa, preparar una guarnición complicada o ensuciar demasiados utensilios.

La airfryer también permite olvidarse de la sartén llena de aceite y cocinar de una forma cómoda mientras se termina de preparar el resto de la cena.

Y hay otro detalle que juega a su favor: se puede adaptar con facilidad a lo que haya en casa. El calabacín funciona como una base bastante neutra y admite diferentes rellenos, de manera que el plato no tiene por qué prepararse siempre exactamente igual.

El pavo y la mozzarella ofrecen una combinación suave, pero también se puede jugar con otros quesos o ingredientes si se busca un resultado diferente, como la carne picada.

Lo fundamental para la receta es que tengamos un calabacín, un huevo y un poco de panko o pan rallado. El resto, admite todas las variaciones que queramos hacer.

Ingredientes 1 calabacín Queso mozarella en lonchas Pechuga de pavo en lonchas 1 huevo Panko o pan rallado Pimienta molida al gusto Ajo en polvo al gusto Perejil seco Aceite de oliva Sal al gusto Paso 1 Corta el calabacín en láminas finas Paso 2 Rellena la lámina con queso, pavo y enróllalo Paso 3 Monta el rollito en una brocheta con un palillo Paso 4 Bate el huevo en un plato, con sal y pimienta. En otro plato, pon el panko con el ajo y el perejil Paso 5 Pasa la brocheta por el huevo y después por el panko Paso 6 Ponlo en la freidora de aire con un poco de aceite y deja que se haga a 190º durante 15 minutos

El calabacín, una verdura ligera y versátil

El calabacín pertenece a la familia de las cucurbitáceas, la misma a la que pertenecen alimentos como el pepino, la calabaza o el melón.

Está compuesto en gran parte por agua, por lo que tiene una densidad energética baja y puede formar parte de comidas ligeras sin necesidad de renunciar al volumen del plato.

También aporta fibra, especialmente cuando se consume con su piel, además de pequeñas cantidades de vitaminas y minerales. Entre sus nutrientes destaca la vitamina C y, en menor medida, vitaminas del grupo B, potasio y otros compuestos presentes de forma natural en las verduras.

#recetasaludable #brochetas #cena ♬ sonido original - Mery García @cocinaparatodos BROCHETAS DE CALABACÍN 🥒 Hoy preparamos estas brochetas de calabacín, que es una idea muy fácil, rápida, rica y perfecta para cenar 😋 Ingredientes: -Calabacín -Queso mozarella en lonchas -Pechuga de pavo en lonchas -Huevo -Pan rallado o panko -Pimienta molida -Ajo en polvo -Perejil seco -Sal -Aceite de oliva Procedimiento: 1. Cortar el calabacín en láminas finas. 2. Rellenar con queso, pavo y enrollar. 3. Montar la brocheta en un palillo. 4. Poner en un plato un huevo batido con sal y pimienta, y en otro el pan rallado con el ajo y perejil. 5. Pasar la brocheta por el huevo y después por el pan rallado. 6. Poner en la cesta de la freidora de aire con un poco de aceite y dejar que se haga a 190 ºC durante 15 minutos. ¡Espero que os guste! 😘 #calabacin

Su principal ventaja en la cocina, no obstante, probablemente sea su versatilidad. El calabacín puede consumirse crudo, a la plancha, salteado, asado, relleno o incorporarse a tortillas, cremas y masas.

En esta preparación esa característica resulta especialmente útil. Las láminas finas de calabacín aportan humedad y una textura tierna, mientras que el queso añade cremosidad y el pavo incorpora proteína.

El panko, de hecho, tiene una textura diferente a la del pan rallado tradicional. Sus copos son más grandes y ligeros, por lo que al cocinarse pueden conseguir una cobertura especialmente crujiente.

Al utilizarlo en la airfryer, además, no hace falta sumergir las brochetas en abundante aceite para conseguir ese efecto.