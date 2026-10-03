Marta Verona, chef: "Las pechugas de pollo más rápidas y deliciosas se hacen con salsa de soja, vinagre, miel y jengibre"

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El pollo es posiblemente uno de los alimentos más versátiles de la gastronomía mundial. Se puede preparar a la plancha, al horno, guisado, salteado o incorporar a ensaladas, arroces y pastas, y podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que pocas carnes ofrecen tantas posibilidades en la cocina diaria.

En España, de hecho, el pollo es un recurso frecuente cuando buscamos una comida sencilla, económica y fácil de preparar. El problema aparece cuando se agotan las ideas y acabamos recurriendo una y otra vez a las mismas pechugas a la plancha, que pueden terminar resultando algo monótonas.

Para evitarlo, la chef, nutricionista y ganadora de MasterChef 6 Marta Verona propone una combinación de ingredientes muy sencilla para transformar por completo este corte: salsa de soja, vinagre, miel y jengibre. Una mezcla rápida de preparar que aporta a las pechugas sabor, jugosidad y un marcado toque oriental.

El truco de Marta Verona para transformar unas simples pechugas

Igual que ocurre en España, el pollo es un ingrediente muy presente en otras cocinas del mundo. En Asia, por ejemplo, existe una enorme variedad de preparaciones en las que esta carne se combina con salsas, especias, verduras y marinados que consiguen modificar por completo su sabor y textura.

Es precisamente de esta tradición culinaria de donde parte la propuesta de Marta Verona.

La cocinera apuesta por llevar las pechugas hacia esos sabores asiáticos mediante una salsa en la que se encuentran cuatro ingredientes que funcionan especialmente bien juntos: la salsa de soja, el vinagre, la miel y el jengibre.

Cada uno cumple una función distinta y el resultado es mucho más complejo que el que se conseguiría cocinando simplemente la carne con aceite y sal.

La salsa de soja aporta el componente salado y umami, ese sabor profundo que hace que un plato resulte más sabroso incluso cuando se utilizan pocos ingredientes. También ayuda a que el pollo adquiera un tono más oscuro y apetecible durante la cocción.

Al tratarse de un condimento concentrado, conviene tener en cuenta su contenido en sal y ajustar el resto del plato para evitar que el resultado quede excesivamente salado.

El vinagre introduce el contrapunto ácido. Su función no consiste únicamente en aportar sabor, ya que la acidez ayuda a equilibrar la intensidad de la soja y el dulzor de la miel.

Esa combinación de sabores es precisamente una de las características de muchas salsas utilizadas en la cocina asiática, donde los contrastes entre dulce, salado y ácido tienen un papel importante.

La miel, por su parte, suaviza la mezcla y aporta dulzor. Cuando entra en contacto con el calor, también contribuye a que la superficie del pollo adquiera un acabado ligeramente brillante y caramelizado.

No hace falta utilizar una gran cantidad para conseguir este efecto, ya que su sabor es bastante concentrado y, combinado con la soja y el vinagre, genera una salsa equilibrada.

El último ingrediente de la combinación es el jengibre, responsable de aportar ese punto fresco, ligeramente picante y aromático que diferencia la preparación de otras salsas para pollo. Su intensidad permite que una carne de sabor relativamente suave gane personalidad sin necesidad de añadir una larga lista de especias.

La elección de estos ingredientes tiene sentido, además, por las características de la propia pechuga. Se trata de una carne magra, con muy poca grasa cuando se consume sin piel y con un sabor bastante neutro.

Esa composición hace que sea fácil integrarla en preparaciones muy diferentes, pero también significa que puede quedar seca o poco sabrosa si se cocina demasiado o sin acompañamiento.

Por eso, una mezcla como la que propone Verona permite crear una capa exterior que hace que la carne resulte más apetecible. La clave está en controlar el tiempo de cocción, porque ninguna salsa puede compensar una pechuga excesivamente hecha.

La propuesta de Marta Verona, además, destaca por su rapidez: en apenas 10 minutos se puede tener lista esta preparación. A continuación, todos los pasos para prepararla.

Ingredientes 1 pechuga de pollo grande Zumo de 2 naranjas 2 cucharadas soperas de salsa de soja 1 cucharada sopera de vinagre de arroz o manzana 1 cucharadita de miel Ajo en polvo o jengibre, al gusto 1 cucharada sopera de harina o maizena Paso 1 Corta el pollo en dados y dóralo en una sartén. Paso 2 Mezcla todos los ingredientes de la salsa en un bol y viértelos sobre la sartén con el pollo bien caliente. Paso 3 Cocínalo todo unos 5 minutos hasta que espese.

Los beneficios de la receta de Marta

La pechuga de pollo no solo es económica y versátil, sino que también destaca desde el punto de vista nutricional. Aporta alrededor de 20-22 gramos de proteína por cada 100 gramos, aunque la cifra puede variar según el corte y el producto.

Es una fuente de proteína de alto valor biológico y contiene vitaminas del grupo B, entre ellas B3 y B6, además de minerales como fósforo, selenio, zinc e hierro.

Su bajo contenido en grasa explica buena parte de su popularidad entre quienes buscan comidas relativamente ligeras, aunque el valor nutricional del plato final depende también de los ingredientes que lo acompañen.

La salsa propuesta por Verona incorpora miel y, por tanto, azúcares, mientras que la soja aumenta el contenido de sodio. Eso no convierte la preparación en una opción poco saludable, pero sí hace que las cantidades sean relevantes.

El gran interés de esta combinación está, precisamente, en que no necesita convertir el pollo en un plato complicado. La carne puede seguir siendo el ingrediente principal y la salsa se encarga de cambiar su perfil de sabor.

Es una forma sencilla de salir de la rutina de las pechugas a la plancha sin recurrir a elaboraciones largas ni a ingredientes difíciles de encontrar.