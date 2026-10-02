Arte, música y lugares con nuevas direcciones para romper la rutina: los planes de Magas para esta semana

Entre arte, música, diseño y nuevas formas de disfrutar de la ciudad, la agenda se llena de propuestas que invitan a mirar lo cotidiano desde otro lugar. Hay experiencias para dejarse sorprender, espacios que esconden mucho más de lo que parece y planes pensados para vivirlos sin prisas.

También hay sitio para quienes buscan algo diferente: recorridos que despiertan los sentidos, conciertos que mezclan raíces y sonidos actuales o nuevas direcciones donde gastronomía e interiorismo comparten protagonismo. Opciones distintas, pero con una misma intención: salir de la rutina.

Una selección para descubrir, escuchar, probar y mirar con otros ojos. Porque a veces el mejor plan no necesita demasiado: solo un lugar especial, una buena historia y ganas de dejarse llevar.

Otra forma de mirar

Vuelve a los ochenta con esta exposición audiovisual. Cedida

Una escena cotidiana puede convertirse en algo completamente inesperado cuando pasa por la mirada de Pipilotti Rist. Desde el 1 de octubre, el Museo Guggenheim Bilbao presenta Ever is Over All, una de las videoinstalaciones más reconocidas de la artista suiza y una obra clave para entender la evolución del videoarte contemporáneo.

La pieza fue presentada por primera vez en la Bienal de Venecia de 1997, donde consolidó el reconocimiento internacional de Rist. Desde entonces, se ha convertido en uno de sus trabajos más emblemáticos y en una muestra de su manera de entender la imagen en movimiento como una experiencia sensorial.

Su lenguaje bebe de la cultura pop, las películas musicales, la publicidad y las nuevas tecnologías. Frente al tono más austero del arte conceptual, Rist apuesta por colores intensos, música, sensualidad y una estética cercana al videoclip para envolver al espectador. Ever is Over All mezcla así lo cotidiano con lo sorprendente y hace convivir belleza, provocación y una fuerte carga simbólica.

Comisariada por Mikel Onandia, la exposición podrá visitarse hasta el 17 de enero de 2027 y cerrará la programación de la sala Film & Vídeo del museo. Una buena excusa para acercarse a Bilbao y dejarse llevar por una obra que no solo se contempla, sino que también se experimenta.

¿Dónde? Museo Guggenheim Bilbao, Bilbao.

Arte entre hoteles

Descubre el arte mientras descansas en la capital. Cedida

Entrar en un hotel y encontrarse con mosaicos romanos, piezas rituales o esculturas antiguas no es algo que ocurra todos los días. Con motivo de Madrid Otra Mirada, el Hotel Urban y el Hotel Villa Real abrirán sus colecciones de arte al público con recorridos especiales los próximos 14 y 15 de octubre.

La primera parada será el Hotel Urban, donde podrá descubrirse su colección de arte etnológico y tribal procedente de Papúa Nueva Guinea. Joyas, indumentaria, objetos rituales y piezas vinculadas a las tradicionales Tambaran —las llamadas “casas de los espíritus”— forman parte de un recorrido en el que también aparecen sillas ceremoniales, postes totémicos y figuras de ancestros.

Un día después será el turno del Hotel Villa Real, que conserva más de un centenar de piezas de arte antiguo integradas en sus diferentes espacios. Entre ellas destacan mosaicos romanos de los siglos II al VI d. C., esculturas romanas y vasos apulios procedentes de la Magna Grecia, convirtiendo una visita por el hotel en un pequeño recorrido arqueológico en pleno Barrio de las Letras.

¿Dónde? Hotel Urban (Cra de S. Jerónimo, 34, Centro, 28014 Madrid) y Hotel Villa Real (Pl. de las Cortes, 10, Centro, 28014 Madrid).

Tus sentidos, a prueba

Un plan perfecto para disfrutar con los amigos Cedida

A pocos pasos de la Puerta del Sol, Museum of Senses propone una experiencia inmersiva en la que tocar, escuchar, mirar y experimentar forman parte del recorrido, lejos de la idea tradicional de museo.

El espacio cuenta con más de 1.000 metros cuadrados y 30 instalaciones interactivas repartidas por distintas zonas temáticas. Entre ellas hay una sala en la que el agua parece desafiar las leyes de la física, un túnel giratorio que pone a prueba el equilibrio o un laberinto infinito de espejos pensado para jugar con la percepción.

Aquí no hay vitrinas ni recorridos que se contemplen a distancia. La propuesta invita a participar y descubrir hasta qué punto nuestros sentidos pueden engañarnos o hacernos interpretar una misma realidad de formas distintas. Una manera de acercarse a la ciencia y a la percepción humana desde el juego y la sorpresa.

Pensado para familias, grupos de amigos o quienes busquen un plan diferente en el centro de la ciudad, el museo combina entretenimiento y aprendizaje en una experiencia en la que también hay espacio para fotografiar, experimentar y dejarse sorprender.

¿Dónde? Calle Virgen de los Peligros, 5, Madrid.

Flamenco y electrónica

Disfruta de una artista genuina. Cedida

Entre la tradición y los sonidos que marcan a una nueva generación se mueve María del Tango, que lleva a directo Entre dos mundos, el primer disco de su carrera. La gira encara su recta final con paradas en Málaga, Granada, Madrid y Sevilla, después de pasar por distintos festivales y acompañar a Rocío Molina en su gira Calentamiento.

Sus diez canciones parten del flamenco, pero se abren a la electrónica, el pop y otros lenguajes actuales. En el repertorio aparecen temas como La Molinera, un pasodoble electrónico dedicado a la mujer; La Soleá de la otra orilla, donde el cante antiguo se cruza con la espiritualidad; o Mi Estrella, su propuesta más cercana al pop.

La trayectoria de María del Tango también está atravesada por esa mezcla: comenzó cantando saetas, pasó por tablaos y por las calles del Albaicín y, tras instalarse en Cádiz, empezó a incorporar nuevas influencias a una propuesta que hoy combina tradición flamenca con experimentación electrónica y urbana.

La gira arranca esta etapa el 1 de octubre en La Cochera Cabaret de Málaga, continúa al día siguiente en Sala Tren de Granada y llegará el 22 de octubre al Café Berlín de Madrid antes de cerrar el 4 de diciembre en Sala Malandar de Sevilla. Una oportunidad para descubrir en directo cómo conviven sus raíces y el presente.

¿Dónde? La Cochera Cabaret (Málaga), Sala Tren (Granada), Café Berlín (Madrid) y Sala Malandar (Sevilla).

Paseo entre arte y jardines

Un lugar mágico y lleno de arte. Cedida

Entre patios históricos, jardines y estancias llenas de carácter, el arte vuelve a ocupar un lugar protagonista en Can Bordoy Grand House & Garden. Hasta final de año, el hotel acoge una nueva selección de obras de María Isabel Ballester y Ángel Baldovino, dos de los artistas representados por Cansalas Gallery & Art House, en una propuesta que convierte la visita en un pequeño recorrido artístico por la casa.

Las esculturas de Ballester aparecen integradas en distintos rincones del hotel, casi como descubrimientos inesperados. Entre ellas destaca Clara, una figura en cuarzo que recibe a huéspedes y visitantes desde el patio mallorquín de entrada, además de otras piezas en bronce y trabajos que mezclan escultura y pintura en diálogo con la arquitectura histórica del edificio.

El color llega de la mano de Ángel Baldovino, artista instalado en Mallorca desde los años setenta y vinculado a la isla desde hace décadas. Tres de sus obras —Gran fiesta del color, Naturaleza Viva y Mi Reino de los sueños— se integran en los espacios interiores del hotel con una paleta marcada por azules, verdes, ocres, rojos y dorados que conecta con el Mediterráneo y con el carácter de la propia casa.

La propuesta permite además entender el arte como algo que acompaña el recorrido, y no como una pieza aislada en una sala. Las obras se mezclan con patios, jardines, mobiliario y luz natural, haciendo que cada estancia funcione casi como una pequeña escena. Todas las piezas expuestas pueden además adquirirse.

La cercanía con Cansalas Gallery & Art House, situada a apenas cinco minutos a pie, permite completar el plan con un pequeño paseo por el llamado Soho cultural de Palma y convertir la visita en una ruta artística entre galería y hotel.

¿Dónde? Can Bordoy Grand House & Garden, Palma de Mallorca.

Diseño y gastronomía

Gran elección para desconectar. Cedida

El histórico inmueble de La Gavidia, en plena Plaza de la Concordia, comienza una nueva etapa con la apertura de Thompson Sevilla, el segundo establecimiento de la firma en España y también en Europa. Un proyecto que busca convertirse en punto de encuentro para quienes viven y visitan la ciudad.

El hotel cuenta con 101 habitaciones y suites y una propuesta en la que arquitectura, interiorismo y referencias locales conviven con una estética contemporánea. La intervención ha querido conservar el vínculo con la identidad sevillana y trasladarlo a espacios pensados para disfrutarse más allá de la estancia, desde las zonas comunes hasta su azotea.

La gastronomía es otro de sus grandes atractivos. De la mano de Grupo Manolo Mayo, el restaurante Casa Mayo apuesta por una cocina ligada al producto y a la tradición andaluza, reinterpretada desde una perspectiva actual. Un espacio concebido tanto para huéspedes como para quienes quieran acercarse a comer o tomar algo.

Jorge Lozano, de Proyecto Singular, firma el interiorismo general, mientras que Pablo Baruc se ha encargado de dar personalidad propia a Casa Mayo. El resultado busca que la historia del edificio siga presente sin renunciar al carácter cosmopolita de la marca.

Más que una nueva dirección donde alojarse, Thompson Sevilla quiere integrarse en el ritmo cotidiano de la capital andaluza a través de la gastronomía, el diseño y sus espacios sociales. Una buena excusa para redescubrir La Gavidia desde dentro.

¿Dónde? Plaza de la Concordia, Sevilla.