La cocinera Anna Terés y un plato de huevos rotos con patatas y gambones. E.E

Anna Terés, cocinera: "Los huevos rotos con patatas más ricos no se hacen con jamón serrano, mejor usa alioli casero y 12 gambones"

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Los huevos rotos con patatas son uno de esos platos que funcionan igual de bien en la barra de un bar que en la mesa de casa. En España, la combinación de unas buenas patatas fritas con huevos recién hechos admite además todo tipo de acompañamientos.

El jamón serrano es probablemente uno de los más conocidos, pero no es el único. Chorizo, setas, gulas o marisco permiten preparar versiones diferentes partiendo de una receta que tiene pocos secretos: buenas patatas, huevos en su punto y una yema que termine mezclándose con todo.

Anna Terés propone precisamente en uno de sus vídeos de YouTube, cambiar el jamón por gambones y acompañarlos con un alioli casero. Una combinación con cierto aire marinero en la que también aprovecha las cabezas del marisco para aportar más sabor al plato.

Un aceite con todo el sabor

Las patatas son el punto de partida. Anna las corta en láminas y comienza friéndolas a una temperatura moderada, para después aumentar el fuego y conseguir que terminen bien doradas.

Uno de los trucos más interesantes aparece al preparar los gambones. Después de pelarlos, retirar las cabezas y quitarles el intestino, la cocinera utiliza precisamente esas cabezas para aromatizar el aceite de la sartén.

Las presiona para extraer sus jugos y las retira antes de incorporar el ajo laminado. Los gambones necesitan después apenas un par de minutos de cocción y se terminan con perejil fresco picado.

Alioli casero para acompañar

La otra diferencia respecto a unos huevos rotos tradicionales está en la salsa. Anna prepara un alioli con huevo, ajo, aceite de oliva, sal y un pequeño chorro de vinagre.

Ingredientes de huevos rotos con gambones y alioli Ingredientes Huevos, 4 unidades

Patatas medianas, 4 o 5

Gambones, 12 unidades

Aceite para freír las patatas

Ajo para los gambones, 2 dientes de ajo

Perejil fresco, al gusto

Sal, al gusto Para el alioli Huevo, 1 unidad

Ajo, 1 diente

Aceite de oliva

Vinagre, 1 chorrito

Sal, una pizca Paso 1 Pela las patatas y córtalas en láminas procurando que tengan un grosor parecido. Calienta abundante aceite en una sartén e incorpóralas. Paso 2 Comienza friendo las patatas a fuego moderado para que se cocinen bien por dentro. Cuando estén tiernas, aumenta la temperatura para que terminen doradas por fuera. Retíralas y déjalas sobre papel absorbente. Paso 3 Mientras se hacen las patatas, prepara el alioli. Coloca en el vaso de la batidora un huevo, un diente de ajo, una pizca de sal, un chorrito de vinagre y aceite de oliva. Tritura hasta conseguir una salsa ligada y cremosa. Paso 4 Pela los 12 gambones, separa las cabezas y retira el intestino de las colas. Paso 5 Pon un poco de aceite en una sartén y añade las cabezas de los gambones. Presiónalas para extraer sus jugos y aromatizar el aceite. Una vez hayan soltado su sabor, retíralas. Paso 6 Lamina los ajos y dóralos ligeramente en ese mismo aceite. Incorpora las colas de los gambones y cocínalas durante aproximadamente dos minutos, evitando prolongar demasiado la cocción. Paso 7 Añade perejil fresco picado, mezcla brevemente y retira los gambones de la sartén, conservando los jugos que hayan quedado en ella. Paso 8 Fríe los cuatro huevos procurando que la clara quede hecha mientras la yema permanece suficientemente líquida para poder romperla después sobre las patatas. Paso 9 Coloca las patatas en la base del plato y añade una pizca de sal. Reparte por encima el alioli y coloca los huevos fritos y las colas de los gambones. Paso 10 Termina repartiendo por encima el jugo de los gambones que haya quedado en la sartén y sirve inmediatamente.

A la hora de servir, el orden también cuenta. Sobre una base de patatas coloca el alioli y los huevos fritos, para terminar con los gambones y el jugo obtenido durante su preparación.

El resultado mantiene la esencia de unos huevos rotos, pero cambia por completo su acompañamiento. Al romper las yemas, estas se mezclan con las patatas, el alioli y los jugos del marisco, reuniendo todo el sabor en cada bocado.