La cocinera Isabel Muñoz en un fotomontaje de El Espñaol. E.E YouTube/iStock

Isabel, cocinera: "Los huevos fritos con patatas más sabrosos no se hacen con jamón; mejor añade 300 g de tomate triturado y 2 chorizos"

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Los huevos fritos con patatas forman parte de ese recetario que nunca falla en España. Se sirven en bares y restaurantes, pero también solucionan comidas y cenas en casa con pocos ingredientes y sin necesidad de pasar demasiado tiempo en la cocina.

A partir de esa combinación han surgido numerosas versiones. Con jamón, pimientos, chorizo o una buena salsa de tomate, cada añadido permite convertir dos ingredientes tan cotidianos como el huevo y la patata en un plato mucho más completo.

Isabel Muñoz, cocinera y creadora de contenido en su canal de YouTube de Cocinando con Isabel, recupera precisamente una de esas preparaciones de toda la vida perfectas para salvar cualquier comida: los huevos a la riojana. Su receta lleva patatas fritas, chorizo y un sofrito preparado con cebolla, pimientos, ajo y tomate triturado.

Un sofrito que cambia el plato

Uno de los secretos de Isabel está en no limitarse a colocar el chorizo sobre unas patatas recién fritas. La cocinera prepara primero un sofrito con dos dientes de ajo, cebolla, pimiento rojo y pimiento verde.

Cuando las verduras están tiernas es el turno de añadir 300 gramos de tomate triturado. Pimienta negra, pimentón dulce y, de manera opcional, tomillo completan una salsa que debe cocinarse durante unos minutos para que el tomate pierda parte de su agua.

Las patatas tienen también su propio punto. Isabel procura cortarlas en láminas de tamaño parecido para favorecer una cocción uniforme y las fríe en abundante aceite hasta que están bien doradas y crujientes. Después las deja sobre papel absorbente antes de montar el plato.

Freír los huevos en la grasa del chorizo

El otro truco aparece prácticamente al final. Los dos chorizos frescos se cortan en rodajas y se cocinan a fuego fuerte hasta que liberan parte de su propia grasa.

En lugar de desecharla, Isabel la aprovecha para freír los cuatro huevos. De esta forma, estos recogen parte del sabor que ha dejado el chorizo en la sartén y se integran con el resto de ingredientes.

Ingredientes de los huevos a la riojana de Isabel Muñoz Ingredientes de los huevos a la riojana Huevos grandes, 4 unidades

Patatas medianas, 4 o 5

Cebolla cortada en juliana, 1 unidad

Pimiento rojo, 1/2 unidad

Pimiento verde, 1 unidad

Dientes de ajo, 2 unidades

Tomate triturado, 300 g

Pimentón dulce, 1 cucharadita

Tomillo, 1 cucharadita

Pimienta negra molida, al gusto

Sal, al gusto

Aceite de oliva suave o de girasol para freír

Aceite de oliva virgen extra

Perejil fresco, al gusto Paso 1 Lava las patatas y córtalas en láminas procurando que tengan un grosor parecido. Añade sal al gusto mientras calientas abundante aceite de oliva suave o de girasol en una sartén. Paso 2 Fríe las patatas hasta que estén tiernas por dentro y bien doradas y crujientes por fuera. Retíralas y déjalas escurrir en un recipiente cubierto con papel absorbente. Paso 3 Pon una cazuela al fuego con un buen fondo de aceite de oliva virgen extra. Añade los dientes de ajo, la cebolla en juliana, el pimiento verde y el medio pimiento rojo. Sala y cocina a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que las verduras estén tiernas. Paso 4 Incorpora los 300 g de tomate triturado y cocina durante unos minutos a temperatura media. Añade pimienta negra recién molida, una cucharadita de pimentón dulce y, si quieres utilizarlo, una cucharadita de tomillo. Paso 5 Mezcla bien y prueba el sofrito para corregir el punto de sal. Continúa cocinándolo hasta que el tomate haya perdido buena parte del exceso de agua. Retira del fuego y reserva. Paso 6 Corta los dos chorizos frescos en rodajas. Calienta otra sartén a fuego fuerte y cocínalos hasta que estén dorados y hayan soltado parte de su grasa. Retira las rodajas y resérvalas. Paso 7 Aprovecha la grasa que queda en la sartén para freír los cuatro huevos, añadiendo una pequeña cantidad de sal. Sácalos cuando hayan alcanzado el punto de cuajado que prefieras y deja escurrir el exceso de grasa. Paso 8 Reparte las patatas fritas entre los platos y coloca encima las rodajas de chorizo. Añade una buena cantidad del sofrito de tomate y verduras. Paso 9 Termina colocando los huevos fritos sobre el conjunto y, si lo deseas, añade un poco de perejil fresco antes de servir.

El montaje tampoco tiene demasiadas complicaciones. Primero van las patatas, después el chorizo y el sofrito y, finalmente, los huevos fritos. Una versión contundente de un clásico de nuestra cocina en la que el tomate y el chorizo tienen tanto protagonismo como las propias patatas.