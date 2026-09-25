Arte, gastronomía para toda la familia, carreras solidarias y noches con ritmo: los planes de la semana en Magas

Entre gastronomía, cultura y planes para disfrutar sin prisas, la agenda llega cargada de propuestas que invitan a descubrir otros ritmos, entrar en espacios especiales y mirar lo cotidiano desde una perspectiva diferente.

También hay tiempo para compartir, para dejar el móvil a un lado, alargar una cena frente al mar o perderse entre obras, fotografías y recuerdos que convierten una visita en algo mucho más personal.

Una selección pensada para quienes buscan algo más que ocupar la agenda: nuevos sabores, noches con ambiente y propuestas culturales capaces de sorprender sin necesidad de grandes artificios.

Recorrer Madrid de otra forma

Degustación de tapas por la capital. Cedida

Salir de tapas también puede convertirse en una experiencia de lujo. Hasta el 27 de septiembre, Hyatt Regency Hesperia Madrid vuelve a participar en Hotel Tapa Tour con una propuesta que acerca la alta gastronomía a un formato mucho más informal, desde su espacio Mery Bárbola, en pleno Paseo de la Castellana.

El chef Luis Miguel Muñoz firma tres creaciones pensadas para reinterpretar algunos sabores muy reconocibles. La primera es una gilda llevada a un terreno más sofisticado, con bombón de cecina, galleta de aceituna, queso de cabra y AOVE. A ella se suma un nigiri frito de tomate con dashi de katsuobushi y kombu, además de una croqueta de gamba al ajillo con kataifi.

Cada bocado parte de una referencia conocida para darle una vuelta más contemporánea, combinando producto, técnica y maridajes elegidos para acompañar la experiencia.

La propuesta puede disfrutarse durante todo el día, de 11:00 a 22:30 horas, lo que permite acercarse tanto a la hora del aperitivo como para alargar la tarde.

La gracia del plan está también en descubrir un hotel de cinco estrellas desde otra perspectiva. Sin necesidad de alojarse, basta con entrar, sentarse a la mesa y dejar que tres pequeñas tapas sirvan como excusa para acercarse a su propuesta gastronómica de una forma mucho más relajada.

¿Dónde? Mery Bárbola, Hyatt Regency Hesperia Madrid, Paseo de la Castellana, 57.

Disfrutar sin pantallas

Juguetes que podrás obtener dentro del restaurante. Cedida

Sentarse a la mesa sin móviles ni tablets parece cada vez más difícil, especialmente cuando hay niños de por medio. Con esa idea, Ginos ha incorporado una nueva propuesta a su menú infantil para convertir la comida o la cena en un momento algo más compartido y menos pendiente de las pantallas.

La novedad llega de la mano de Los Talentinos, una colección de pequeños juegos de mesa pensados para entretener durante la espera y alargar la sobremesa. La idea es que no jueguen sólo los más pequeños, sino que toda la familia pueda sumarse y convertir esos minutos alrededor de la mesa en una excusa para hablar, reír y pasar un rato juntos.

La primera colección incluye cuatro propuestas diferentes: Conecta colores, para trabajar la lógica y la visión espacial; Recuerda y gana, basado en el clásico juego de memoria; Equilibrio total, que pone a prueba la precisión y el pulso; y una versión de Cuatro en raya, pensada para fomentar la estrategia y los pequeños retos entre padres e hijos.

Además, el plan no termina al levantarse de la mesa. Los niños pueden llevarse el juego a casa para seguir utilizándolo después, prolongando así esa idea de recuperar el ocio más analógico también fuera del restaurante.

Una propuesta sencilla para quienes buscan un plan familiar sin demasiadas complicaciones, con comida italiana de por medio y una excusa para dejar el teléfono a un lado durante un rato.

¿Dónde? En los restaurantes Ginos de España.

Las mujeres prerrafaelitas

Disfruta de una exposición única. Fundación Mafre

Durante décadas, la historia del prerrafaelismo quedó asociada a un puñado de nombres masculinos y a una imagen muy concreta de la mujer: figuras etéreas, melancólicas y convertidas en musas.

Desde el 24 de septiembre, Fundación MAPFRE propone darle la vuelta a ese relato con Prerrafaelismo. Itinerarios femeninos (1850-1914), una exposición que recupera a más de 40 creadoras vinculadas al movimiento.

Comisariada por Pamela Gerrish Nunn, la muestra reúne a artistas como Elizabeth Siddal, Julia Margaret Cameron, Evelyn De Morgan, May Morris o Eleanor Fortescue-Brickdale, entre muchas otras.

Pintura, fotografía, dibujo, grabado, textiles, bordados, esmaltes y vidrieras sirven para mostrar hasta qué punto estas mujeres participaron activamente en uno de los movimientos más reconocibles del arte victoriano.

El recorrido se detiene también en las dificultades que encontraron para desarrollar una carrera propia dentro de la rígida sociedad de su tiempo y en las distintas maneras en que se relacionaron con el lenguaje prerrafaelita.

Algunas estuvieron vinculadas personalmente a creadores del grupo; otras construyeron trayectorias mucho más independientes, pero todas contribuyeron a ampliar sus códigos y posibilidades.

Una exposición para mirar más allá de las imágenes que todos asociamos al prerrafaelismo y descubrir quiénes estaban también detrás de aquel universo de simbolismo, belleza y modernidad. Podrá visitarse hasta el 10 de enero de 2027 y la entrada general tiene un precio de 5 euros.

¿Dónde? Sala Recoletos de Fundación MAPFRE, Paseo de Recoletos, 23, Madrid.

De la mesa a la pista

Un plan para los más atrevidos Cedida

Hay noches que no necesitan cambiar de escenario para ir tomando ritmo. Frente al mar, en plena Barceloneta, Shôko Barcelona propone una fórmula dinner-to-club en la que la experiencia comienza alrededor de la mesa, continúa entre cócteles y termina en la pista de baile.

Un recorrido que el espacio mantiene de lunes a domingo y que combina gastronomía, música y ocio nocturno en un mismo lugar.

La primera parada está en su restaurante, donde el chef Paolo D’Angelo mezcla raíces mediterráneas con influencias asiáticas y nikkei. Ostras, nigiris, sashimi, uramakis, tartares, gyozas o arroces conviven con pescados y carnes como el salmón glaseado, la lubina o el chuletón de vaca Angus, en una carta pensada especialmente para compartir.

Después llega el momento de alargar la sobremesa. Su terraza junto al Mediterráneo se convierte en uno de los puntos más apetecibles para tomar las primeras copas y dejar que el ambiente cambie poco a poco, antes de que la música gane terreno y la noche entre en una segunda fase.

Un plan pensado para quienes prefieren que la cena sea solamente el comienzo y buscan una noche completa sin preocuparse por encontrar el siguiente sitio.

¿Dónde? Passeig Marítim de la Barceloneta, 36, Barcelona.

Cayetana de Alba

Cayetana Fitz-James Stuart en el salón Goya del Palacio de Liria. Cedida

Más de 200 piezas, fotografías inéditas, correspondencia personal y obras de arte servirán para reconstruir una de las figuras más reconocibles de la aristocracia española.

Del 1 de octubre al 31 de enero, el Palacio de Liria acoge Cayetana. Grande de España, una exposición dedicada a la vida y al legado de Cayetana Fitz-James Stuart con motivo del centenario de su nacimiento.

La muestra llega a Madrid después de su paso por el Palacio de las Dueñas de Sevilla, donde recibió 150.000 visitantes, pero lo hace con un recorrido renovado y adaptado a las estancias de Liria.

Comisariada por Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, la exposición repasa su faceta como coleccionista y pintora, su relación con la moda, el flamenco, la ópera y el cine, además de su papel como mecenas y defensora del patrimonio de la Casa de Alba.

La fotografía tendrá también un lugar especial. Cayetana posó para nombres como Cecil Beaton, Richard Avedon o Juan Gyenes, y parte del recorrido rescata imágenes y documentos de su archivo personal.

Entre ellos aparecen incluso cartas intercambiadas con figuras como Isabel II del Reino Unido o Jackie Kennedy, que permiten asomarse a una dimensión más íntima y cosmopolita de su vida.

La edición madrileña incorpora además una nueva sección dedicada al 70º aniversario de la reconstrucción del Palacio de Liria, prácticamente destruido durante la Guerra Civil y recuperado décadas después. Cayetana y su marido, Luis Martínez de Irujo, continuaron las obras iniciadas por su padre y se encargaron de devolver al edificio buena parte de su esplendor.

Un plan para recorrer no solo la biografía de una de las grandes protagonistas de la historia reciente de la Casa de Alba, sino también algunas de las estancias y archivos de uno de los palacios más emblemáticos de Madrid.

¿Dónde? Palacio de Liria, Madrid.

Vanguardia mexicana en Madrid

Cartel de la exposición. Cedida

Hay partes de la historia del arte que permanecen durante años en un segundo plano hasta que una exposición vuelve a ponerlas en circulación.

Desde el 29 de septiembre, Fundación Casa de México en España recupera una de ellas con Fue de día, fue de tarde, fue fantástico, una muestra que revisita el Museo Dinámico, un proyecto clave para entender la renovación artística mexicana de los años sesenta.

Impulsado entre 1962 y 1967 por el arquitecto Manuel Larrosa y Miguel Salas Anzures, el Museo Dinámico quiso romper con la idea tradicional de museo y convertirlo en un espacio de encuentro, experimentación y colaboración.

Su intención era abrir camino a la abstracción y a las nuevas corrientes contemporáneas en un momento en el que todavía encontraban poco espacio dentro de las instituciones oficiales.

La exposición, comisariada por Magnolia de la Garza, reúne 56 obras de 46 artistas pertenecientes a la Colección Isabel y Agustín Coppel.

En el recorrido aparecen nombres como Gabriel Orozco, Lilia Carrillo, Vicente Rojo, Marta Minujín, Antoni Tàpies, Helen Frankenthaler, Julio Galán o Félix González-Torres, combinando técnicas, generaciones y lenguajes muy distintos.

El título procede de una frase de la artista Mira Landau al recordar aquella experiencia: "Fue de día, fue de tarde, fue fantástico".

Una expresión que resume bien el espíritu de una muestra pensada para mirar hacia uno de los capítulos menos conocidos del arte mexicano y descubrir cómo aquella voluntad de experimentar sigue dialogando con la creación contemporánea.

Además, la entrada es gratuita y la exposición podrá visitarse hasta el 24 de enero de 2027, convirtiéndose en una buena parada para quienes quieran acercarse al arte mexicano más allá de sus nombres y movimientos más conocidos.

¿Dónde? Fundación Casa de México en España, calle Alberto Aguilera, 20, Madrid.

Ganar la carrera al cáncer

Combatir la lucha contra el cáncer infantil con la mejor compañía. Cedida

Correr, acompañar y convertir cada paso en apoyo a la investigación. Este 27 de septiembre, el Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI acogerá la cuarta edición de la Carrera CRIS CÁNCER, una cita solidaria que reunirá a pacientes, familias, médicos, investigadores y enfermeras bajo el lema "Si corres, curas".

La iniciativa tiene como objetivo recaudar fondos para financiar proyectos de investigación de excelencia en cáncer infantil y se celebrará de forma simultánea en España, Francia, Bélgica y Luxemburgo, dentro de la alianza europea Fight Kids Cancer.

Una jornada en la que deporte y solidaridad se unen para reclamar más recursos y nuevas estrategias frente a una enfermedad que necesita todavía una mayor inversión científica.

Detrás de muchos de los equipos participantes hay además historias personales que dan sentido a la carrera.

Entre los grupos que lideran la recaudación se encuentran Guille, un gigante, Todos con Nico, the best y Sa llum de na Naia, familias que han transformado su propia experiencia en una forma de seguir impulsando tratamientos y nuevas oportunidades para otros niños.

La carrera comenzará a las 11:00 horas, pero el plan continuará después con entrega de premios, una zona musical, Fan Zone CRIS y otras actividades. Una mañana para hacer deporte al aire libre, compartir con tus seres queridos y, sobre todo, apoyar una causa que va mucho más allá de cruzar la línea de meta.

¿Dónde? Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI, Madrid.