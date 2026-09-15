Hoy, 15 de septiembre, se ha escrito un nuevo capítulo en la historia de esta revista y, muy especialmente, para la Comunidad de Magas. Además, lo ha hecho en una de las localizaciones más emblemáticas de la ciudad de Madrid: la Gran Vía, ese lugar que hace soñar a quienes vienen por primera vez a la capital y que sigue fascinando a quienes la transitan habitualmente.

Y es que SIX, el Musical —en el Teatro Gran Vía a partir del 17 de septiembre— ha ofrecido su primera función en exclusiva para nuestras suscriptoras, de forma gratuita y antes de su estreno oficial. ¿Qué más se puede pedir para sacudir un martes y conseguir que este se sienta como un viernes?

En efecto, ¡muy poco! La velada, que ha contado con la presencia de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Lifestyle, ha hecho las delicias de todas las asistentes.

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Antes de la representación, la autora de Las gobernadoras (Espasa, 2026) ha pronunciado un discurso empoderador que ha servido como preludio a una noche protagonizada por el poder de seis mujeres, bajo la producción independiente de la gran Julia Gómez Cora.

Para ella, integrante además de 'Las Top 100', sólo ha tenido palabras de admiración. Para las suscriptoras, agradecimiento y motivación, recordándoles lo importantes que son para el vertical.

Ella misma fue quien aseveró a esta revista el pasado año lo siguiente: "Diría que la escena nacional tiene quizás títulos demasiado clásicos. Conectan menos con un público joven, al que tenemos que volver a seducir".

Sin embargo, su perspectiva sobre esta propuesta estaba muy alejada —y ya entonces acertada— de esta premisa: "Estamos alucinados con SIX porque el 50 % de la venta lo han hecho chicos entre 18 y 30 años, el público más difícil de llevar al teatro".

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Y es que, como ella bien decía, existe algo especial en el fenómeno fan de este musical en todos los países donde se representa. "De hecho, se trata del segundo con más descargas en Spotify", afirmaba entonces.

La apuesta que Julia Gómez Cora ha traído a Madrid tras conquistar Broadway, el West End y escenarios de todo el mundo cuenta la historia de las seis esposas de Enrique VIII de Inglaterra, pero desde una perspectiva moderna y divertida. Todas se reúnen para competir por decidir quién sufrió más durante su matrimonio con el rey.

Cada una presenta su historia a través de una canción inspirada en diferentes estilos de la música pop actual. A medida que la actuación avanza, explican cómo fueron sus relaciones con el monarca y reivindican sus propias vidas, dejando de ser conocidas únicamente como 'las esposas de'.

De este modo, el musical transforma un episodio histórico en un espectáculo lleno de humor, música, feminismo y empoderamiento. Ahora son ellas las que ocupan el trono morado.

Antes de sentarse en las butacas para disfrutar del show, las asistentes han podido fotografiarse en el photocall. Por él han pasado amigas de la Comunidad de Magas, de este vertical y de EL ESPAÑOL, como Delia García, directora de Sostenibilidad y RSC de L'Oréal España; Julia Sizova, Country Manager South EMEA de Comscore; o Diana Guzmán, directora general de The Beauty Concept.

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Igualmente, también han disfrutado de la propuesta Pilar García de la Puebla, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de BMW Group Spain; Marta Manzano, CEO y productora ejecutiva de Tesseo y socia fundadora de Kravittal; o la campeona olímpica de kárate y 'Top 100', Sandra Sánchez.

¡Que comience el espectáculo!