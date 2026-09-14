Maribel, pensionista: "Somos pensionistas porque nos lo hemos pagado, no porque ahora lleguen y nos den una paguita"

Las pensiones en España son una de las principales fuentes de ingresos para millones de hogares. Un sistema que, en el caso de las prestaciones contributivas, está directamente relacionado con las cotizaciones realizadas por los trabajadores a lo largo de su vida laboral.

Cada mes, trabajadores y empresas aportan a la Seguridad Social y, cuando llega el momento de retirarse, factores como los años cotizados y las bases de cotización sirven para determinar la cuantía que corresponde a cada pensionista.

Actualmente, la pensión media de jubilación ronda los 1.500 euros mensuales, aunque detrás de esa cifra existen realidades económicas muy diferentes. No todos los jubilados llegan a esa cantidad y las diferencias pueden ser importantes dependiendo de cada trayectoria profesional.

Una desigualdad que también continúa teniendo rostro femenino. Las carreras laborales más interrumpidas, los periodos dedicados a los cuidados o unos salarios históricamente inferiores hacen que muchas mujeres lleguen a la jubilación con prestaciones más bajas.

De ahí que las pensiones continúen protagonizando buena parte del debate económico y social en España. Su sostenibilidad futura, las sucesivas revalorizaciones o el dinero necesario para financiarlas son algunas de las cuestiones que vuelven periódicamente a ponerse sobre la mesa.

Pero también existe otra discusión: la forma en la que se habla de quienes reciben estas prestaciones después de décadas trabajando.

Una cuestión sobre la que Maribel, pensionista tras 42 años de vida laboral, quiso pronunciarse durante una intervención en laSexta.

"Nos lo hemos pagado"

Maribel rechazaba así que una pensión contributiva pueda equipararse simplemente a una ayuda concedida al llegar a determinada edad. "Los que hemos trabajado 42 años somos pensionistas porque nos lo hemos pagado, no es porque ahora lleguen y nos den una paguita", defendía durante su intervención.

Su reflexión pone foco precisamente en el carácter contributivo del sistema. Para acceder a una pensión contributiva de jubilación es necesario haber cotizado durante un periodo mínimo, mientras que su cuantía está condicionada, entre otros factores, por la trayectoria de cotización.

Por ello, para trabajadores como Maribel, alcanzar la jubilación supone también cerrar una etapa después de décadas aportando al sistema y comenzar otra en la que esa prestación pasa a sustituir los ingresos procedentes del trabajo.

"Todo el mundo tiene derecho"

La pensionista también quiso defender la importancia de preservar un sistema que considera fundamental para garantizar unos ingresos cuando termina la vida laboral.

"No lo van a conseguir porque nosotros estamos aquí para defender las pensiones. Todo el mundo tiene derecho a una pensión y más los que hemos cotizado 40 años", afirmaba en laSexta.

Sus palabras llegan en un momento en el que el futuro de las pensiones continúa generando debate en España, especialmente por el envejecimiento de la población y la progresiva llegada a la jubilación de generaciones muy numerosas.

Para Maribel, sin embargo, detrás de las cifras hay una cuestión mucho más sencilla: reconocer el esfuerzo de quienes han pasado buena parte de su vida trabajando y cotizando y que ahora dependen de su pensión para mantener su economía durante la jubilación.