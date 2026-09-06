Paulina, limpiadora en España: "Trabajo 25 horas a la semana y en mis días libres limpio casas de 7:00 a 14:00"

Paulina, durante una de sus jornadas de limpieza en una vivienda de España. E.E.

Compaginar un empleo con un segundo trabajo se ha convertido en la realidad de miles de personas en España. Es el caso de Paulina, una colombiana que combina un contrato a tiempo parcial con la limpieza de viviendas.

La joven comparte en TikTok (@soypaualvarez) cómo organiza sus jornadas para poder mantener ambas actividades y aumentar sus ingresos.

Aunque recientemente consiguió un empleo de 25 horas semanales, no ha abandonado las limpiezas que realizaba anteriormente. Aprovecha sus días libres o aquellos en los que dispone de más tiempo para acudir a diferentes viviendas.

En uno de sus vídeos muestra una de esas jornadas. Comienza con una primera limpieza de 7:00 a 9:00 y, apenas una hora después, acude a otra casa para continuar trabajando de 10:00 a 14:00.

La planificación, reconoce, es fundamental para conseguir cuadrar todos los horarios y compaginar ambos empleos.

Dos trabajos

Paulina encontró su empleo actual a través de InfoJobs, después de preparar su currículum y comenzar a inscribirse en las ofertas que encajaban con su perfil.

Finalmente consiguió un contrato de 25 horas semanales, con una jornada habitual de 10:00 a 15:00. A pesar de tener ya este trabajo, decidió continuar ofreciendo servicios de limpieza.

Las casas se han convertido así en una fuente adicional de ingresos que intenta mantener siempre que sus horarios se lo permiten.

Sus días de descanso no siempre significan, por tanto, dejar de trabajar. Algunos los utiliza para realizar varias limpiezas consecutivas y aprovechar las horas que tiene disponibles.

Una situación que exige organización, sobre todo cuando debe combinar los servicios particulares con los horarios establecidos en su empleo a tiempo parcial.

Cansancio acumulado

Mantener este ritmo también tiene consecuencias. Paulina reconoce que las jornadas dedicadas a la limpieza pueden provocar un importante agotamiento físico.

A ello se suma el cansancio mental que supone organizar continuamente horarios, desplazamientos y responsabilidades de dos trabajos diferentes.

La joven intenta mostrar esta parte de su vida con naturalidad en redes sociales, donde también habla sobre su experiencia tras haber dejado Colombia para comenzar una nueva etapa en España.

Paulina reconoce que las redes pueden provocar comparaciones constantes con la vida de otras personas. Una dinámica que, a su juicio, acaba generando frustración cuando solo se muestran los momentos positivos.

Por ello, también habla de los días complicados, de la añoranza de su país y de la vulnerabilidad que puede sentir mientras trata de construir su vida lejos de casa.

Pluriempleo récord

La situación de Paulina se produce en un momento en el que el pluriempleo alcanza cifras récord en España.

Durante el segundo trimestre de 2026, alrededor de 651.000 personas tenían más de un empleo, un 6,4% más que tres meses antes y un 12% por encima del mismo periodo de 2025.

La cifra crece además a mayor velocidad que el conjunto de la ocupación. En ese mismo trimestre, España alcanzó los 22,77 millones de ocupados, 486.000 más que entre enero y marzo.

El sector servicios concentra más del 80% de los trabajadores pluriempleados, muy por delante de otras actividades económicas.

Los datos muestran así que tener más de un empleo ha dejado de ser una situación excepcional para cientos de miles de trabajadores, que compaginan diferentes jornadas y actividades laborales.