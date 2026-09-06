Alba, propietaria de un bar: "Pago 327 euros de gastos diarios y 3.400 se van en nóminas, así desaparece mi sueldo"

Ser autónomo en España nunca ha sido un camino sencillo y, en los últimos años, las dificultades parecen haberse multiplicado. A las largas jornadas se suman la incertidumbre y unos gastos que muchos trabajadores por cuenta propia consideran cada vez más difíciles de asumir.

Ante esta realidad, son muchos los autónomos que han encontrado en las redes sociales un escaparate para mostrar lo que ocurre detrás de sus negocios. Una de ellas es Alba Bordonaba, hostelera y creadora de contenido en TikTok, que hace unos meses compartía su experiencia.

En uno de sus vídeos, Alba ha querido poner números a lo que supone mantener abierto un negocio de hostelería actualmente. Una realidad que muchas veces pasa desapercibida para quien únicamente ve el bar desde el otro lado de la barra.

"Creo que este vídeo es bastante importante que lo vea todo el mundo. Yo voy a explicar cuáles son los gastos que tenemos que enfrentar día a día los autónomos. Al menos en mi sector como autónoma hostelera de Málaga. lo voy a desglosar uno a uno", detalla.

A partir de ahí comienza a enumerar los costes mensuales que debe afrontar: "Cuota de autónomos 300 euros, gestoría laboral 80 euros, gestoría fiscal 73 euros, seguros sociales 1.400 euros, internet 40 euros, datáfono 45 euros, nóminas 3.400 euros, horas extra 400 euros, seguro de autónomo 23 euros, alquiler de local 900 euros...".

Y estos son solo algunos. La lista supera los 25 conceptos diferentes, incluyendo desde los pagos a sociedades de derechos de autor como SGAE y AGEDI hasta el mantenimiento de los extintores o la tasa de basuras.

Después de poner todas las cifras sobre la mesa, lanza una pregunta: "Todo esto son cantidades mensuales, las cantidades que son de 300 o 400 euros están prorrateadas a los 12 meses. Decidme vosotros cuánto tengo que facturar al día para poder asumir esta clase de gastos".

En total, los gastos alcanzan 7.856 euros cada mes, unos 261,86 euros diarios si se repartieran entre los 30 días. Sin embargo, el establecimiento no permanece abierto todos los días, por lo que el coste real por jornada es todavía mayor.

"Nosotros no abrimos ni domingos por la noche ni lunes por descanso de personal, o sea que en vez de dividirlo entre 30, hay que dividirlo entre 24 días. Da una friolera de 327,33 euros de gastos diarios sin tener en cuenta ni gastos a proveedores, ni mi sueldo como autónoma".

Unas cifras con las que la hostelera muestra lo difícil que puede resultar mantener un negocio incluso cuando lleva tiempo funcionando y cuenta con trabajadores contratados: "Este es un negocio que ha funcionado siempre con tres personas empleadas contratadas aparte de mí. Y ¿Dónde está mi sueldo si yo cada día por abrir la ventana necesito facturar al menos 327,33 euros?", concluye.