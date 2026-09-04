El mercadillo medieval ideal para visitar este fin de semana: más de 100 puestos, gastronomía, talleres y pasacalles

El primer fin de semana de septiembre llega cargado de planes para aquellas amantes de los viajes y de las escapadas que todavía quieran aprovechar las últimas semanas del verano. Entre ellos, hay mercadillos que permiten combinar artesanía, gastronomía y una escapada junto al Mediterráneo.

Uno de ellos empezaba este jueves 3 y durará hasta el domingo 6 de septiembre en Salou, donde más de un centenar de puestos y diferentes espectáculos transformarán parte del casco antiguo en un escenario inspirado en la Edad Media.

El Mercado Medieval forma parte de la XXXI Festa del Rei Jaume I, una celebración que recuerda un episodio histórico estrechamente ligado a esta localidad de Tarragona: la partida del monarca desde el puerto natural de Salou hacia Mallorca en 1229.

Más de 100 puestos

Durante cuatro días, el mercado se extenderá por las calles Ponent, Esglédia, Rafael de Casanovas, Joan Miró y Pins, además de la plaza Bonet, creando un recorrido lleno de puestos y decoración de época.

Entre sus más de 100 paradas habrá artesanía y gastronomía, pero también talleres donde descubrir antiguos oficios y diferentes espacios concebidos para completar la experiencia.

El programa incluirá pasacalles, música, personajes de época y espectáculos itinerantes, además de un campamento medieval, exposiciones temáticas y recreaciones históricas.

Las familias encontrarán también un rincón infantil y diferentes atracciones, mientras que otro de los espacios más llamativos será el zoco árabe, que aportará todavía más color al recorrido.

El regreso de Jaume I

La celebración va mucho más allá del mercado. Durante estos días. Salou recordará la expedición emprendida por Jaume I en 1229, cuando partió desde estas costas rumbo a la conquista de Mallorca.

Uno de los momentos más esperados llegará el sábado 5 de septiembre, con la tradicional salida del rey y su séquito. El desfile recorrerá diferentes calles de la localidad antes de culminar con un espectáculo.

Ese mismo día habrá actividades infantiles y un recorrido dedicado a historias de Jaume I, piratas y corsarios. La programación incluye además propuestas teatrales, musicales, culturales y exposiciones repartidas durante las jornadas.

El domingo 6 pondrá el broche a la celebración con diferentes actos, una procesión marítima y un castillo de fuegos artificiales que despedirá varios días dedicados al pasado medieval de Salou.

Una oportunidad para descubrir Salou

La visita al mercado puede convertirse también en una buena oportunidad para descubrir otra cara de Salou. Más allá de sus conocidas playas, la localidad esconde senderos y pequeñas calas donde el paisaje se vuelve mucho más tranquilo.

Uno de los mejores ejemplos es el Camino de Ronda, un recorrido que bordea parte del litoral entre acantilados y vegetación mediterránea, regalando vistas abiertas al mar durante buena parte del trayecto.

A su paso aparecen rincones como Cala Penya Tallada o Cala Crancs, pequeñas playas de aguas transparentes que muestran el lado más natural de esta conocida localidad de la Costa Dorada.

Playas y paseos

Para quienes prefieran pasar unas horas junto al mar, la Playa de Llevant ofrece un ambiente más animado y numerosos servicios, mientras que Ponent resulta una alternativa más tranquila.

Otro imprescindible es el Paseo Jaume I, un amplio bulevar junto al Mediterráneo rodeado de palmeras, jardines y esculturas. Precisamente aquí se encuentra la estatua dedicada al monarca que protagoniza estas fiestas.

Playa de Salou. iStock

Y algo más alejado del centro espera el Faro de Salou, en Cap Salou. Rodeado de naturaleza y con el horizonte mediterráneo como telón de fondo, es uno de esos lugares perfectos para terminar la jornada contemplando el mar.

Así, durante este primer fin de semana de septiembre, Salou cambiará por unas horas las sombrillas por mercaderes y personajes medievales. Una forma diferente de despedir el verano entre artesanía, gastronomía, historia y algunas de las mejores estampas de la Costa Dorada.