Coqui, chef: "Para que los calamares fritos queden más crujientes y menos grasos, añade 2 cucharadas de salsa de soja y 1 de harina de trigo"

0 votos

Comensales: 2

Crujientes, dorados y con ese interior tierno que los hace difíciles de rechazar, los calamares fritos tienen todo para triunfar en una mesa. El problema llega cuando pensamos en el aceite, el rebozado y las calorías que suelen acompañarlos.

Pero hay otra forma de prepararlos. La chef Coqui (cocinaconcoqui.com), propone una versión más ligera que mantiene el sabor y la textura de siempre sin convertir este clásico en un exceso.

En Madrid, por ejemplo, forman parte casi del paisaje gracias al mítico bocadillo de calamares, pero su popularidad va mucho más allá. En bares, terrazas y restaurantes de toda España, siguen siendo una de esas raciones que funcionan igual de bien a mediodía que al caer la tarde, acompañadas de una cerveza fría o de una comida informal.

El secreto de su éxito está en el contraste. Por fuera, una capa crujiente y ligera; por dentro, un calamar tierno, jugoso y con ese sabor marino tan reconocible. El problema es que la receta tradicional suele pasar por una fritura abundante y un rebozado generoso, dos elementos que hacen que muchos los asocien automáticamente con una opción poco ligera.

Sin embargo, no siempre tiene por qué ser así. Con pequeños cambios en la técnica y en la forma de cocinarlos es posible conseguir unos calamares sabrosos, dorados y crujientes sin necesidad de recurrir a una fritura pesada.

Calamares fritos saludables

Coqui propone precisamente una versión más ligera de este clásico. Una receta pensada para quienes no quieren renunciar al sabor ni a la textura, pero sí reducir la cantidad de aceite y simplificar la preparación.

El resultado demuestra que algunos de los platos más tradicionales también pueden adaptarse sin perder su esencia. Porque unos calamares pueden seguir siendo apetecibles, crujientes y perfectos para compartir incluso cuando se preparan de una manera más saludable.

Receta saludable de calamares fritos.

Lista en menos de 20 minutos y perfecta para sorprender en una cena improvisada, en una comida de verano o como picoteo en pareja. Y lo mejor: además del rebozado tradicional, incluimos una salsa cítrica de mayonesa que convierte este plato en una experiencia gastronómica redonda.

Ingredientes Ingredientes calamares a la romana 350 g de calamares limpis

2 cucharadas de salsa de soja

10 g de jengibre (opcional)

1 cucharada de harina de trigo

Aceite para freír Ingredientes para el rebozado 1/2 vaso de harina de trigo

1/2 vaso de semolina

Especias al gusto (la chef usa perejil, orégano y ajo en polvo)

1/2 cucharada de sal Ingredientes para la salsa 3 cucharadas de mayonesa

1/2 lima (lo puedes sustituir por 1/4 de limón)

1 ajo crudo rallado Paso 1 Seca muy bien los calamares con papel de cocina. Paso 2 Trocéalos en trozos de entre 1/2 y 1cm. Paso 3 Coloca los trozos de los calamares en un plato o un bol y añade el marinado: 2cucharadas de salsa de soja, 1 ajo rallado, 1cucharada de harina de trigo y 10g de jengibre rallado (la chef afirma que es opcional pero le da un toque muy rico). Paso 4 Mezcla bien la salsa con los calamares y reserva. Paso 5 Mientras el calamar se marina, prepara el rebozado mezclando: 1/2 vaso de harina de trigo, 1/2 vaso de semolina, 1/2 cucharada de sal y las especias que hayas elegido alal gusto. Paso 6 Aprovecha este rato también para preparar la salsa en la que mojarás el calamar una vez esté frito. Para hacer esta salsa mezcla: 3 cucharadas de mayonesa, 1/2 lima (o 1/4 de limón) y 1 ajo rallado. Paso 7 Pon los trozos de calamar por tandas en el rebozado para que se empanen bien. Asegúrate de que se rebocen completamente por todos los lados. Paso 8 Para freír los calamares, echa 2 dedos de aceite en una sartén. Es muy importante que este esté muy caliente para que se frían bien, a unos 180 ºC. Paso 9 El consejo de la chef es freír los calamares en dos tandas para que el aceite mantenga la temperatura y se frían mejor. Paso 10 Los calamares se fríen muy rápido, por lo que en unos 2 minutos estarán listos. Guíate por el aspecto y el color para saber cuándo estarán en su punto. Paso 11 Tras la fritura, pon los calamares en papel de cocina para que absorba el exceso de aceite.

A diferencia de otras versiones,, y la salsa cítrica sustituye a las opciones más pesadas . Además, el marinado con soja y jengibre realza el sabor sin necesidad de añadir más sal.

Sigue estos pasos y en pocos minutos tendrás un plato delicioso y perfecto para esos días en los que te apetezca comer algo sano y no muy difícil de preparar. Lo único malo de estos calamares fritos es... ¡lo adictivos que son! No podrás comer solo uno.