Los expertos coinciden: "Las sardinas en lata se mejoran con 200 g de queso fresco, un pepino y medio pimiento rojo"

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Las sardinas en lata son mucho más que una conserva para improvisar una comida. Su intenso sabor permite utilizarlas como base de ensaladas, tostadas y numerosos platos fríos.

Además, al estar listas para consumir, basta con elegir bien los ingredientes que las acompañan para conseguir una receta equilibrada y con más textura.

Precisamente ahí está una de las claves. Las sardinas tienen un sabor potente y una textura delicada, por lo que no todos los acompañamientos funcionan de la misma manera.

Combinar la conserva con productos frescos permite equilibrar su intensidad y conseguir un plato más ligero sin esconder el sabor del pescado.

El pepino, el pimiento rojo y el queso fresco cumplen precisamente esa función. Los vegetales aportan un contrapunto crujiente, mientras que el queso introduce una textura mucho más cremosa.

Esta combinación es la que utiliza Carlos Gómez, conocido en redes sociales como Charlito Cooks (@charlito_cooks), en una sencilla ensalada de garbanzos y sardinas.

Su propuesta incorpora 200 gramos de queso fresco, un pepino y medio pimiento rojo, además de garbanzos, cebolleta y piparras.

La preparación puede estar lista en unos 15 minutos y combina legumbres, verduras y sardinas, un pescado que aporta proteínas, ácidos grasos omega-3 y distintos micronutrientes.

Una ensalada completa

El punto de partida de la receta son unos garbanzos ya cocidos, lo que evita tener que poner la legumbre en remojo o cocinarla previamente.

Antes de utilizarlos conviene aclararlos bajo el grifo y escurrirlos bien. Así se elimina buena parte del líquido de conservación que suele acompañar a los garbanzos de bote.

Después se incorporan los ingredientes frescos. El pepino y el pimiento rojo se cortan en trozos pequeños para que puedan repartirse fácilmente por toda la ensalada.

La cebolleta se pica algo más fina, ya que su sabor es más pronunciado y así queda mejor distribuido entre el resto de los ingredientes.

El queso fresco puede cortarse en dados de tamaño parecido al de las verduras. De esta forma conserva mejor su textura cuando llega el momento de mezclar.

Conviene remover la base con cierta suavidad. El objetivo es integrar los ingredientes sin triturar los garbanzos ni deshacer completamente el queso.

Las sardinas, sin embargo, se reservan para el final.

Los lomos suelen ser delicados y pueden romperse fácilmente si se incorporan desde el principio y se remueven junto con las verduras y los garbanzos.

Charlito Cooks opta por colocar el pescado encima una vez preparada la base. Así las sardinas mantienen mejor su forma y continúan siendo las protagonistas del plato.

El aliño

Uno de los detalles de la receta es aprovechar parte del aceite de la propia conserva para preparar el aliño.

Ese aceite ya contiene sabor a sardina, por lo que basta con añadir un poco de virgen extra, las piparras picadas y un chorrito de vinagre.

La acidez ayuda a equilibrar la intensidad del pescado y aporta frescor al conjunto sin ocultar su sabor.

El aliño se incorpora justo antes de servir para que las verduras conserven mejor su textura.