Candela Peña, 53 años: "Mi infancia fue humilde. Mis padres tenían un bar y en casa no teníamos televisión"

Candela Peña, durante una de sus apariciones públicas. Imagen de archivo

Candela Peña es una de las actrices españolas más reconocidas de su generación. Ganadora de tres premios Goya, ha participado en algunas de las películas y series más destacadas de las últimas décadas.

Además de su extensa trayectoria en el cine y la televisión, la intérprete también ha colaborado en La Revuelta, el programa de RTVE presentado por David Broncano.

Sin embargo, antes de alcanzar el éxito, Candela Peña tuvo una infancia humilde que transcurrió entre la barra de un bar, recogiendo mesas y observando a las personas que pasaban por el negocio de sus padres en Gavà.

Las raíces de Candela Peña

María del Pilar Peña Sánchez, conocida artísticamente como Candela Peña, nació en Gavà, Barcelona. Allí pasó su infancia junto a sus padres, Antonio y Pepa.

Ambos regentaban un bar situado en el cine del municipio, un negocio familiar que marcó profundamente los primeros años de vida de la actriz.

Mientras otros niños de su edad pasaban horas frente al televisor, ella creció rodeada de películas. En su casa no tenían televisión y, cuando se cansaba de estar en el bar, sus padres la mandaban al cine.

Ese entorno terminó despertando su imaginación y su interés por las artes escénicas. Sin saberlo, aquella sala en la que pasaba tantas horas acabaría estando estrechamente relacionada con su futuro profesional.

Durante años estudió danza con la intención de convertirse en bailarina profesional. Sin embargo, al llegar a la adolescencia descubrió que su verdadera vocación era la interpretación.

Con 17 años comenzó a formarse como actriz mientras terminaba sus estudios. Posteriormente pasó por el Centro Andaluz de Teatro y por la escuela Nancy Tuñón de Barcelona.

Sus padres la apoyaron en su decisión, pese a ser conscientes de las dificultades que suponía hacerse un hueco en un sector tan competitivo como el de la interpretación.

Al alcanzar la mayoría de edad, Candela Peña se trasladó a Madrid para continuar su formación en el estudio de Juan Carlos Corazza.

Poco después llegó su debut cinematográfico con Días contados, estrenada en 1994, que supuso el comienzo de una extensa carrera en el cine español.

Por qué se llama Candela Peña

Su verdadero nombre es María del Pilar Peña Sánchez, pero durante su juventud decidió adoptar Candela Peña como nombre artístico. Con el paso del tiempo, este terminó convirtiéndose prácticamente en su propia identidad.

La elección surgió mientras estudiaba interpretación en Barcelona, después de que algunos conocidos bromearan con que "Pilar Peña" no tenía demasiado gancho como nombre para una actriz.

Fue entonces cuando, mientras leía La casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, se encontró con la palabra "candela".

El término llamó su atención por la fuerza que transmitía y decidió comenzar a utilizarlo entre sus amigos y compañeros. Con el tiempo, terminó adoptándolo definitivamente como nombre artístico.

Desde entonces, Candela Peña ha construido una extensa trayectoria que le ha valido numerosos reconocimientos, entre ellos tres premios Goya y dos premios Gaudí.

A lo largo de su carrera ha participado en películas como Princesas, Todo sobre mi madre, La boda de Rosa o Te doy mis ojos.

También ha formado parte de producciones televisivas de gran repercusión. Entre sus trabajos más recientes destaca El caso Asunta, donde interpretó a Rosario Porto, madre de Asunta Basterra, además de la serie Furia.

Maternidad en solitario

Otro de los momentos que marcó profundamente su vida fue el nacimiento de su hijo Román en 2011. Candela Peña ha hablado públicamente en distintas ocasiones sobre su experiencia afrontando la maternidad en solitario.

La llegada de su hijo supuso un importante cambio en sus prioridades y en su forma de entender la vida, además de obligarla a compaginar la crianza con su carrera profesional.

La intérprete ha relatado las dificultades que implica asumir prácticamente en solitario la responsabilidad de criar y educar a un hijo.

También ha explicado que el padre de Román no ha tenido una presencia habitual en su día a día y que ella ha asumido principalmente su cuidado y educación.

Incluso ha recordado que acudió sola al hospital cuando llegó el momento de dar a luz. Desde entonces, madre e hijo han construido una relación muy estrecha basada, según ha contado la propia actriz, en la confianza y la comunicación.

Candela Peña ha conseguido así compaginar durante años su faceta como madre con una extensa trayectoria profesional, consolidándose como uno de los rostros más reconocibles del cine y la televisión española.