Del lujo absoluto en la Costa del Sol al cine de verano en Cibeles: los planes de la semana en Magas

Hay momentos en los que la agenda pide a gritos un giro hacia lo extraordinario, y esta selección está pensada para responder a ese flechazo.

La travesía arranca entre cócteles de autor con vistas privilegiadas en una de las terrazas más exclusivas de Ibiza, continúa con una fascinante inmersión cultural en el histórico Teatro Romano de Mérida junto a la actriz Lydia Bosch y se detiene en el universo inmersivo del gaming de alta tecnología para huir de la rutina urbana.

Como broche de oro, el refugio definitivo: un hotel de lujo en la Costa del Sol concebido para el descanso absoluto o, tal vez, incluso una noche de cine de verano en la capital.

Prepárate para tomar nota de estos cinco planes clave destinados a convertirse en tus imprescindibles de la temporada.

Escenario clásico

El elenco de 'Fedra en los Infiernos' durante la rueda de prensa. Cedida

Fedra en los infiernos llega al Teatro Romano de Mérida del 12 al 16 de agosto, con Lydia Bosch como protagonista en su debut en este escenario y su regreso al teatro después de 37 años. Escrita y dirigida por José María del Castillo, la obra ofrece una nueva lectura del mito de Fedra: desde el Inframundo, la protagonista busca una segunda oportunidad para reescribir su historia y liberarse de la culpa y del destino.

La propuesta aborda temas como el deseo, la culpa, los prejuicios sociales, las expectativas ajenas y la posibilidad de redención, conectando el mito clásico con preocupaciones actuales.

Bosch, que asegura sentirse especialmente preparada para afrontar este personaje, comparte escenario con Julio Peña, Alejandro Albarracín, Marta Calvó, Antonio Albella, Eva Diago y Yaiza Marcos. El montaje combina tragedia, humor, música y una cuidada puesta en escena, y reivindica la vigencia de los clásicos y su capacidad para hablar de la sociedad contemporánea.

¿Dónde? Plaza Margarita Xirgu s/n, Mérida.

Paraíso andaluz

La terraza de Fairmont La Hacienda Costa del Sol. Cedida

Fairmont Residences La Hacienda presenta una nueva forma de entender el lujo vacacional a través de villas frente al Mediterráneo, donde el bienestar y un servicio cinco estrellas personalizado son los grandes protagonistas. Ubicado en un enclave privilegiado de la Costa del Sol, entre el mar y uno de los campos de golf más prestigiosos de Europa, el complejo apuesta por una experiencia basada en la libertad de disfrutar de cada momento al propio ritmo, con todas las comodidades y sin preocupaciones.

La gastronomía se integra plenamente en la intimidad de las villas con una propuesta mediterránea diseñada a medida de cada huésped. Desde desayunos servidos en la terraza con vistas al mar hasta cenas privadas preparadas en la propia villa por chefs especializados, cada experiencia se adapta a los gustos, horarios y preferencias de quienes se alojan.

El bienestar completa esta propuesta de lujo con servicios de spa y wellness que también pueden disfrutarse en la privacidad de cada villa. Tratamientos personalizados, masajes y rituales holísticos permiten crear experiencias adaptadas a las necesidades de cada huésped, pensadas para desconectar, recuperar el equilibrio y disfrutar del descanso con total tranquilidad.

¿Dónde? Calle Faro de Punta Mala 2, San Roque (Cádiz).

Séptimo arte estival

Cibeles de Cine. CentroCentro

Cibeles de Cine regresa a la Galería de Cristal hasta el 10 de septiembre, con una programación de más de 70 títulos dirigida a públicos de todas las edades. Esta edición estará especialmente dedicada al cine español, comenzando por un cartel diseñado por Beatriz Ramo (Naranjalidad) e inspirado en el icónico diseño de Juan Gatti para Volver, de Pedro Almodóvar, película elegida para inaugurar el ciclo.

El homenaje se completa con la exposición aérea Un país de puro cine, que reúne retratos de algunas de las figuras más relevantes del cine español realizados por fotógrafos de El País. La programación también apuesta por recuperar algunos de los largometrajes nacionales más premiados y taquilleros del año, consolidando el cine español como protagonista de esta edición.

Entre las sesiones especiales destacan Los domingos, gran triunfadora de los Premios Goya 2026, con la presencia de su directora Alauda Ruiz de Azúa; La cena, Aída y vuelta, Yo no moriré de amor, Maspalomas, Amarga Navidad, Flores para Antonio y Cada día nace un listo. El ciclo también ofrecerá el esperado estreno de El ser querido, tras su paso por el Festival de Cannes, con la participación de algunos de los equipos de las películas.

¿Dónde? Plaza de Cibeles 1, Madrid.

Atardecer en la Isla Blanca

Corsario Restaurant & Terrace Ibiza. Cedida

Corsario Restaurant & Terrace Ibiza, ubicado en el Hotel La Torre del Canónigo, propone este verano un escenario privilegiado para alargar las sobremesas frente al Mediterráneo. La terraza abre cada día desde las 20:00 horas, coincidiendo con la puesta del sol, para disfrutar de un entorno único mientras la isla cambia de ritmo y comienzan las noches ibicencas.

La experiencia tiene en la coctelería de autor uno de sus grandes atractivos, con creaciones inspiradas en conceptos como la Curiosidad, la Calma o la Pasión. Entre ellas destacan El Encuentro, con vodka Grey Goose, Campari clarificado y pomelo rosa; El Despertar, con gin mediterráneo, Chardonnay e hinojo; y La Intensidad, elaborada con tequila Patrón Silver, leche de tigre, hibiscus, Tabasco y mango. La carta se completa con destilados premium, cócteles clásicos y propuestas sin alcohol.

Para cerrar la velada, Corsario ofrece además una selección de cinco cafés de especialidad procedentes de Costa Rica, Brasil, Colombia, Kenia y Etiopía, cada uno con un perfil aromático y una puntuación SCA que refleja su calidad. La propuesta se puede disfrutar como una sobremesa relajada o combinar con El Sueño de una Noche de Verano, una experiencia gastronómica de cuatro actos con dos menús degustación, en un espacio que reúne patrimonio, gastronomía, hospitalidad y coctelería en pleno corazón de Ibiza.

¿Dónde? Carrer de Joan Roman 1, Ibiza.

Gamers a la sombra

Diamond Esports Center. Cedida

Para quienes permanecen en la ciudad durante el verano, encontrar planes originales, entretenidos y con aire acondicionado puede ser un reto.

Después de haber organizado el torneo femenino de videojuegos Magamers el pasado mes de marzo, en Magas nos hemos hecho seguidores de los centros Diamond Esports Center, que se presentan como una de las alternativas de ocio más innovadoras en España, ofreciendo un espacio diseñado para disfrutar del gaming y de experiencias inmersivas en un entorno cómodo e innovador.

Estos centros destacan por ser accesibles para todo tipo de públicos, convirtiéndose en un verdadero punto de encuentro intergeneracional. Lejos de estar dirigidos exclusivamente a jugadores expertos, sus instalaciones invitan a grupos de amigos y a familias —como padres e hijos que desean compartir su afición por los videojuegos— a jugar y competir en igualdad de condiciones.

En el apartado técnico, los espacios cuentan con una equipación de alto rendimiento que incluye 36 puestos de PC gaming, 3 simuladores simracing de alta fidelidad para conducción y 2 consolas PS5.

Actualmente, cuenta con ubicaciones en Madrid, Barcelona y Valencia.

¿Dónde?

Calle Príncipe de Vergara 90, Madrid.

Calle Aragó 447, Barcelona.

Avenida Peris y Valero 52, Valencia.