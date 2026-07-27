Las cocineras coinciden: la ensaladilla rusa no se prepara solo con mayonesa, añade un yogur griego y 6 pepinillos en salsa agridulce

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La ensaladilla rusa es uno de esos platos que nunca pasan de moda en España. Un clásico que tiene siempre un lugar fijo en bares, restaurantes y mesas familiares durante todo el año, aunque es el verano cuando alcanza su máximo protagonismo. Cada casa tiene su propia versión y son precisamente esos pequeños detalles los que convierten una receta tradicional en una elaboración especial.

Entre las muchas variantes, hay dos ingredientes que cada vez utilizan más cocineras para mejorar la textura de la salsa sin renunciar al sabor de siempre. Se trata del yogur griego y los pepinillos en salsa agridulce, una combinación que aporta cremosidad y un punto fresco que equilibra el conjunto.

Es el caso de Blanca, creadora del canal de YouTube Mi Rincón de Recetas, que comparte en uno de sus vídeos una ensaladilla con un par de trucos que, según explica, marcan la diferencia respecto a la receta tradicional.

El secreto está en la salsa

Durante la preparación, Blanca incorpora uno de los ingredientes que menos se esperan en una ensaladilla rusa. "El segundo secreto es yogur griego, una cucharada y junto con tres cucharadas de mayonesa para mayor cremosidad", asegura.

Gracias a este pequeño cambio, la salsa resulta más ligera y suave que si se prepara únicamente con mayonesa, además de conseguir una textura mucho más cremosa.

La cocinera también apuesta por añadir entre seis y ocho pepinillos en salsa agridulce, picados muy finos, que aportan un contraste de sabor muy agradable y un toque ligeramente dulce que combina perfectamente con el atún, la patata y el huevo.

Además, explica que quienes quieran darle todavía más personalidad pueden incorporar un pequeño puñado de alcaparras picadas.

Ingredientes de la ensaladilla rusa con Yogur Ingredientes de la ensaladilla rusa Patatas con piel, 500 g

Zanahorias, 150 g

Guisantes de lata, 100 g

Judías verdes redondas, 100 g

Latas de atún en aceite de oliva, 3 unidades

Huevos cocidos, 5 unidades

Langostinos crudos, 10 unidades

Barritas de surimi, 4 unidades

Aceitunas verdes sin hueso, 10 unidades

Aceitunas verdes sin hueso para decorar, 10 unidades

Pepinillos en salsa agridulce, 8

Yogur griego sin azúcar, 1 cucharada

Mayonesa, 3 cucharadas

Pimientos del piquillo en tiras para decorar

Sal al gusto Paso 1 Comienza cociendo las patatas, con piel, junto a las zanahorias peladas en una olla con agua y sal durante unos 35 minutos, o hasta que estén tiernas. Paso 2 Mientras tanto, cuece los huevos en otro cazo y, en una tercera olla, cocina los langostinos apenas un par de minutos. Enfríalos rápidamente con agua fría para cortar la cocción y resérvalos. Paso 3 Cuando las patatas estén templadas, pélalas y córtalas en dados pequeños. Haz lo mismo con las zanahorias y coloca ambos ingredientes en un bol amplio. Paso 4 Ralla tres de los huevos cocidos e incorpóralos junto con los guisantes, las judías verdes troceadas, el surimi picado (si decides utilizarlo), las aceitunas cortadas muy finas, el atún bien escurrido y los langostinos troceados, reservando cuatro enteros para decorar. Paso 5 Pica muy pequeños los pepinillos en salsa agridulce y añádelos a la mezcla. Este es uno de los ingredientes que aporta personalidad a la receta. Paso 6 Después incorpora una cucharada de yogur griego y tres cucharadas de mayonesa. Mezcla todo con suavidad hasta conseguir una preparación cremosa y bien integrada. Paso 7 Pasa la ensaladilla a la fuente donde vayas a servirla y dale forma. Cubre la superficie con una fina capa de mayonesa, ralla por encima los dos huevos restantes y decora con los langostinos reservados, las tiras de pimiento del piquillo y las aceitunas enteras. Paso 8 Para que todos los sabores se integren y la textura sea perfecta, deja reposar la ensaladilla en la nevera entre una y dos horas antes de llevarla a la mesa.

Otras versiones sin pepinillos

Pero Blanca no es la única cocinera que apuesta por combinar mayonesa con yogur griego en este tipo de ensaladilla. Isabel, autora del conocido blog Fabrisa, también opta por esta mezcla para conseguir una ensaladilla más ligera en una de sus recetas.

Como ella misma explica: "Esta versión más ligera incorpora un pequeño cambio que marca la diferencia: la mayonesa combinada con yogur griego natural sin azúcar".

Y añade que el resultado es "una ensaladilla igual de cremosa, pero más fácil de digerir, perfecta para quienes buscan una opción más equilibrada sin perder el encanto de este plato".

En su receta mantiene prácticamente los mismos ingredientes, aunque sustituye los pepinillos por un par de cucharadas de vinagre para aportar ese punto ácido.